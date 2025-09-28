Ανάλυση Αγώνα
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ
ΜΕΤΣ - ΧΑΒΡΗ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΕΚΤΙΜΗΣΗ: G/G
Κομβική αναμέτρηση για τις δύο ομάδες, απ’ αυτές που έχουν ως τίτλο “ο θάνατός σου, η ζωή μου” κλπ. Στον βυθό της βαθμολογίας, Μετς και Χάβρη, έχουν μόνο ένα αποτέλεσμα στο μυαλό τους και προς τα κει θα κινηθούν. Άλλο φυσικά το “θέλω” κι άλλο το “μπορώ”, συνεπώς δεν θα μπλέξουμε με σημείο. Θα πάμε όμως στο G/G που πληρώνει 1.73 στη Novibet.
Bet builder
1X+Γκολ και στα δύο ημίχρονα+Over 6,5 κόρνερ
1X+G/G+Over 2,5
Ειδικά στοιχήματα
Anytime σκόρερ Ντιαλό
Σκορε 1-1 οποιαδήποτε στιγμή
2+ κάρτες για την κάθε ομάδα
ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΣ - ΧΑΒΡΗ
Facts Αγώνα
- Αγώνας για την 6η αγωνιστική του πρωταθλήματος στο κουπόνι.
- Ελαφρύ προβάδισμα της Μετς (21-18-18) βάσει συνολικής μεταξύ τους παράδοσης, όμως η περσινή νίκη (0-1 την 30η αγωνιστική) είναι η μοναδική στα ματς από το 2014 (1-4-3). Under 2,5 τα 7 από τα 8 ματς.
- 16-5-7 το αντίστοιχο ρεκόρ με γηπεδούχο τη Μετς. Η Χάβρη έχει φύγει χωρίς ήττα στις τέσσερις πρόσφατες επισκέψεις σε αυτή την έδρα από το 2014 (0-2-2). N/G τα 11 από τα 12 πρόσφατα παιχνίδια σε αυτή την έδρα.
- H Μετς έχει δεχθεί το τελευταίο γκολ σε καθένα από τα πέντε φετινά ματς της σεζόν.
- Η Χάβρη έχει σκοράρει στα 19 από τα 20 τελευταία ματς πρωταθλήματος.
Μπορεί να σημείωσε δύο γκολ στο Πριγκιπάτο, να δυσκόλεψε τη Μονακό για μία ώρα αγώνα, όμως έφυγε με βαριά ήττα 5-2. Σε κακή κατάσταση η άμυνα της Μετς δεν μπόρεσε να αντεπεξέλθει στις δυσκολίες του αγώνα, στην πίεση της Μονακό, για να διεκδικήσει θετικό αποτέλεσμα.
Από τη μέση και μπροστά μπορεί και λύνει κάποια προβλήματα έως τώρα στη σεζόν. Αυτό έπραξε με τον Αμπίμπ Ντιαλό για το 0-1 του 13’ και τον Γκοτιέ Εν για την ισοφάριση σε 1-1 στο 57’. Τα προβλήματα εμφανίζονταν πάντα στα μετόπισθεν, όπως στο 47’ που δέχθηκε γκολ με το “καλησπέρα” στην επανάληψη.
Σαν να μην έφτανε αυτό και ενώ κατάφερε να ισοφαρίσει προσωρινά, δέχθηκε τρία γκολ μετά το 83’ για να βρεθεί στο “μηδέν”. Μπορεί το 5-2 να αποτελεί ήττα εντός προγράμματος, αν και η διακύμανση έδωσε ελπίδα, όμως είναι υποχρεωμένη να κυνηγήσει νίκες και γκολ από δω και πέρα.
Τιμωρημένος ο Σανέ (στόπερ). Νέες απουσίες αυτές των Σταμπουλί (αμ.χαφ) και Ασορό (στόπερ). Επιπλέον, παραμένει χωρίς τους Εμπουλά (στόπερ) και Εμπαγιέ (εξτρέμ), που είναι τραυματίες.
Έχασε μεγάλη ευκαιρία να πάρει τη νίκη κόντρα στη Λοριάν την περασμένη αγωνιστική. Είχε τις συνθήκες από τα πρώτα λεπτά, όμως σπατάλησε τις ευκαιρίες που της παρουσιάστηκαν και αρκέστηκε στο εντός έδρας 1-1 που ήταν μόλις το 2ο θετικό αποτέλεσμα σε πέντε αγωνιστικές.
Πολλοί στη Χάβρη πίστεψαν ότι η βραδιά θα κατέληγε σε νίκη, μετά το πέναλτι που της καταλογίστηκε μόλις δύο λεπτά μετά την έναρξη του αγώνα. Δεν μπόρεσε να βρει εστία ο αρχηγός Τουρέ λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, έστειλε την μπάλα στο δοκάρι χάνοντας μεγάλη ευκαιρία για προβάδισμα.
Κόντρα στη ροή του αγώνα δέχθηκε γκολ στο 21’, το οποίο δημιούργησε πολλά προβλήματα στην ανάπτυξη και τη δημιουργία ευκαιριών. Η Λοριάν του Ολιβιέ Πανταλονί βρήκε γκολ όταν καθάρισε το μυαλό, δηλαδή στις αρχές του β’ ημιχρόνου (47’ Σουμαρέ)
Η συνέχεια του παιχνιδιού ήταν αμφίρροπη, αμφότερες είχαν ευκαιρίες για γκολ, όμως φαινόταν ότι το ματς θα κρινόταν στις λεπτομέρειες. Καμία ομάδα δεν σκόραρε, αμφότερες έμειναν εντός της τελευταίας 3άδας (μέχρι τη χθεσινή νίκη της Λοριάν επί της Μονακό).
Επιστρέφει από τραυματισμό ο Ζαγκαντού (στόπερ). Αντίθετα, δεν υπολογίζεται ο τραυματίας Λογκμπό (φορ).