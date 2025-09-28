Ρεπορτάζ

Μπορεί να σημείωσε δύο γκολ στο Πριγκιπάτο, να δυσκόλεψε τη Μονακό για μία ώρα αγώνα, όμως έφυγε με βαριά ήττα 5-2. Σε κακή κατάσταση η άμυνα της Μετς δεν μπόρεσε να αντεπεξέλθει στις δυσκολίες του αγώνα, στην πίεση της Μονακό, για να διεκδικήσει θετικό αποτέλεσμα.

Από τη μέση και μπροστά μπορεί και λύνει κάποια προβλήματα έως τώρα στη σεζόν. Αυτό έπραξε με τον Αμπίμπ Ντιαλό για το 0-1 του 13’ και τον Γκοτιέ Εν για την ισοφάριση σε 1-1 στο 57’. Τα προβλήματα εμφανίζονταν πάντα στα μετόπισθεν, όπως στο 47’ που δέχθηκε γκολ με το “καλησπέρα” στην επανάληψη.

Σαν να μην έφτανε αυτό και ενώ κατάφερε να ισοφαρίσει προσωρινά, δέχθηκε τρία γκολ μετά το 83’ για να βρεθεί στο “μηδέν”. Μπορεί το 5-2 να αποτελεί ήττα εντός προγράμματος, αν και η διακύμανση έδωσε ελπίδα, όμως είναι υποχρεωμένη να κυνηγήσει νίκες και γκολ από δω και πέρα.