Μπαστούνια τα βρήκε κόντρα στην ουραγό και καταδικασμένη Βόρμπεργκ και λίγο έλειψε να γίνει η ζημιά, τελικά όμως μίλησε η υπεροπλία της και το σαφώς καλύτερο ρόστερ και επικράτησε με 2-1 εντός έδρας.

Αιφνιδιάστηκε και βρέθηκε πίσω στο σκορ στο 19’, κατάφερε όμως να αντιδράσει σχετικά γρήγορα, ισοφαρίζοντας στο 31’ με τον Γιέπε Όκελς, ο οποίος στο 43’ έστειλε τις καρδιές των οπαδών της στις θέσεις τους, βάζοντάς την μπροστά με εύστοχο κτύπημα πέναλτι. Στην επανάληψη είχε τον πλήρη έλεγχο, έκανε φάσεις, δεν κατάφερε όμως να ανεβάσει κι άλλο τον δείκτη του σκορ.

Έφτασε έτσι στους 54 βαθμούς και παρέμεινε στη 2η θέση της βαθμολογίας, 1 πόντο πίσω από τη Μάλμε και 4 από την 3η Χέκεν, ενώ απομένουν άλλα 5 ματς με το σημερινό για το τέλος του πρωταθλήματος.

Αρκετά ζόρικο το πρόγραμμά της, αφού την επόμενη αγωνιστική υποδέχεται την ΑΪΚ, παίζει εκτός με την Γκέτεμποργκ, υποδέχεται την Ντέγκεφορς και κλείνει εκτός έδρας με τη Μάλμε.

Το Over διαδέχεται το Under στα 5 τελευταία της ματς (σειρά έχει το Under), ενώ τα 3 τελευταία εκτός έδρας ήταν Under.