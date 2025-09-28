ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΝΟΡ1
15:30
28.09

ΜΠΡΑΝ – ΦΡΕΝΤΡΙΚΣΤΑΝΤ

Έχει κίνητρο η Μπραν
1
X
2
Εκτίμηση
Μπραν Στάντιον
ΜΠΡΑΝ - ΦΡΕΝΤΡΙΚΣΤΑΝΤ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ

Kingbet Kingbet
Ώρα έναρξης: 15:30

ΕΚΤΙΜΗΣΗ: 1+Under 4,5

Απόδοση: 1.98
stoiximan Παίξε νόμιμα

Αμφότερες προέρχονται από μεσοβδόμαδη αναμέτρηση, ωστόσο οι γηπεδούχοι είναι αυτοί που βρίσκονται στο «κυνήγι» του τίτλου και έχουν παραπάνω κίνητρο. Δεν θα εμφανιστεί αδιάφορη η Φρέντρικσταντ, αντιθέτως βρίσκονται σε καλή περίοδο. Εκτιμώ πως θα καταφέρει η Μπραν να πάρει, έστω και δύσκολα, τη νίκη. Βρίσκουμε τον «άσο» μαζί με το under 4,5 στο 1.98 από τη στοίχιμαν.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΠΡΑΝ - ΦΡΕΝΤΡΙΚΣΤΑΝΤ

Facts Αγώνα

  • Αναμέτρηση για την 23η αγωνιστική στο πρωτάθλημα Νορβηγίας.
  • 17-5-6 η παράδοση στα μεταξύ τους.
  • Α’ γύρος: Μπραν – Φρέντρικσταντ: 0-3

ΜΠΡΑΝ
Ρεπορτάζ

Την ήττα γνώρισε μεσοβδόμαδα η Μπραν στην πρεμιέρα της League Phase του Γιουρόπα Λιγκ, καθώς ταξίδεψε στη Γαλλία για να αντιμετωπίσει τη Λιλ. Κοίταξε στα ίσια τους γηπεδούχους· παρότι βρέθηκε πίσω στο σκορ, ισοφάρισε με τον φορ Μάγκνουσον, όμως το γκολ του Ζιρού στο 80’ διαμόρφωσε το τελικό 2-1.

Πέρα από τις ευρωπαϊκές της υποχρεώσεις, η ομάδα του Φρέυρ Αλεξάντερσον στο πρωτάθλημα πήρε σημαντική εκτός έδρας νίκη απέναντι στη Σάντερφιορντ με 0-3. Έβαλε τις βάσεις για το «τρίποντο» νωρίς, αφού προηγήθηκε στο 13’ με την εκτέλεση πέναλτι του Κάστρο, ενώ στη συνέχεια, εκμεταλλευόμενη και το αριθμητικό πλεονέκτημα, σκόραρε άλλα δύο τέρματα.

Με αυτό το αποτέλεσμα, η Μπραν παραμένει στο κυνήγι των Μπόντο Γκλιμτ και Βίκινγκ, που μοιράζονται την κορυφή της βαθμολογίας. Από το σημερινό παιχνίδι και έπειτα, ακολουθεί απαιτητικό πρόγραμμα για την ομάδα του Μπέργκεν, με την Ουτρέχτη εντός έδρας για το Γιουρόπα και τη Βίκινγκ εκτός έδρας στο πρωτάθλημα.

Αγωνιστικά Νέα

Τραυματίας ο βασικός μπακ Σόλβεντ, τιμωρημένος ο χαφ Σόρενσεν.

ΦΡΕΝΤΡΙΚΣΤΑΝΤ
Ρεπορτάζ

Έχει δείξει βελτίωση στα τελευταία παιχνίδια της η Φρέντρικσταντ, κάτι που φαίνεται και στον αγωνιστικό χώρο. Στην πιο πρόσφατη αναμέτρησή της, την οποία έδωσε την Τρίτη για το Κύπελλο πήρε σπουδαίο «διπλό» στην έδρα της Βαλερένγκα με 1-2. Σε ένα αμφίρροπο παιχνίδι, οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν νωρίς με το τέρμα του Έιντ, ενώ στις καθυστερήσεις κάθε ομάδα σκόραρε από μία φορά, διαμορφώνοντας το τελικό αποτέλεσμα.

Με αυτό το αποτέλεσμα, η Φρέντρικσταντ συμπλήρωσε πέντε αγώνες αήττητη στο πρόγραμμα αγώνων. Το καλό σερί σε πρωτάθλημα αλλά και Κύπελλο της έδωσε σημαντική ώθηση στη βαθμολογία, φέρνοντάς τη στην 6η θέση. Ωστόσο, δεν έχει ρεαλιστικό στόχο την τετράδα, καθώς η απόσταση που τη χωρίζει από τις θέσεις της Ευρώπης παραμένει μεγάλη. Ακόμη, αξίζει να αναφερθεί στις αναλύσεις αγώνων. πως τα τρία τελευταία της παιχνίδια επιβεβαίωσαν το G/G.

Αγωνιστικά Νέα

Εκτός ο τερματοφύλακας Μπίρκσο και ο αναπληρωματικός μέσος Φάραας. Αμφίβολος δηλώνεται ο βασικός στόπερ Βολέντζι.

