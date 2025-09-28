Ρεπορτάζ

Την ήττα γνώρισε μεσοβδόμαδα η Μπραν στην πρεμιέρα της League Phase του Γιουρόπα Λιγκ, καθώς ταξίδεψε στη Γαλλία για να αντιμετωπίσει τη Λιλ. Κοίταξε στα ίσια τους γηπεδούχους· παρότι βρέθηκε πίσω στο σκορ, ισοφάρισε με τον φορ Μάγκνουσον, όμως το γκολ του Ζιρού στο 80’ διαμόρφωσε το τελικό 2-1.

Πέρα από τις ευρωπαϊκές της υποχρεώσεις, η ομάδα του Φρέυρ Αλεξάντερσον στο πρωτάθλημα πήρε σημαντική εκτός έδρας νίκη απέναντι στη Σάντερφιορντ με 0-3. Έβαλε τις βάσεις για το «τρίποντο» νωρίς, αφού προηγήθηκε στο 13’ με την εκτέλεση πέναλτι του Κάστρο, ενώ στη συνέχεια, εκμεταλλευόμενη και το αριθμητικό πλεονέκτημα, σκόραρε άλλα δύο τέρματα.

Με αυτό το αποτέλεσμα, η Μπραν παραμένει στο κυνήγι των Μπόντο Γκλιμτ και Βίκινγκ, που μοιράζονται την κορυφή της βαθμολογίας. Από το σημερινό παιχνίδι και έπειτα, ακολουθεί απαιτητικό πρόγραμμα για την ομάδα του Μπέργκεν, με την Ουτρέχτη εντός έδρας για το Γιουρόπα και τη Βίκινγκ εκτός έδρας στο πρωτάθλημα.