Δες όλες τις προσφορές

ΝΟΡ1
18:00
28.09

ΧΑΜ ΚΑΜ – ΡΟΖΕΝΜΠΟΡΓΚ

Αμφότερες με κίνητρο
1
X
2
Εκτίμηση
Μπρίσκεμπι
  Εκτίμηση
  Αποδόσεις
  Ανάλυση
  Στατιστικά

ΧΑΜ ΚΑΜ - ΡΟΖΕΝΜΠΟΡΓΚ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ

Kingbet
Ώρα έναρξης: 18:00
STAKE: 10

ΕΚΤΙΜΗΣΗ: 2

Απόδοση: 1.90
Παίξε νόμιμα

Παρότι προέρχεται από μεσοβδόμαδο αγώνα 120 λεπτών, η Ρόζενμποργκ υπερέχει της Χαμ Καμ και δεδομένα πρέπει να επικρατήσει. Αμφότερες έχουν κίνητρο, όμως οι φιλοξενούμενοι έχουν δίκαια τον πρώτο λόγο. Το «διπλό» έχει αξία στο 1.90 της στοίχιμαν.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΑΜ ΚΑΜ - ΡΟΖΕΝΜΠΟΡΓΚ

Facts Αγώνα

  • Αναμέτρηση για την 23η αγωνιστική στο πρωτάθλημα Νορβηγίας.
  • 6-4-16 η παράδοση.
  • Α’ γύρος: Ρόζενμποργκ – Χαμ Καμ: 2-0
ΧΑΜ ΚΑΜ
Ρεπορτάζ

Η Χαμ Καμ συνέχισε τις απογοητευτικές εμφανίσεις της στις αναλύσεις στοιχήματος, γνωρίζοντας νέα ήττα, αυτή τη φορά με 1-0 στην έδρα της Τρόμσο. Από νωρίς περιορίστηκε σε παθητικό ρόλο, αφήνοντας την αντίπαλό της να έχει τον απόλυτο έλεγχο και να δημιουργεί συνεχώς φάσεις. Παρά την πίεση, άντεξε μέχρι το ημίχρονο χωρίς να δεχτεί γκολ, όμως στο 47’ λύγισε και έμεινε πίσω στο σκορ, με το αποτέλεσμα να μην αλλάζει στη συνέχεια. Έτσι, παρέμεινε στους 21 βαθμούς και στη 14η θέση, μόλις δύο πάνω από τη ζώνη του απευθείας υποβιβασμού.

Παρά την προσπάθειά της, η Χαμ Καμ δεν καταφέρνει να πάρει τους βαθμούς που έχει ανάγκη στη βαθμολογία. Με μόλις έναν πόντο στα τέσσερα τελευταία παιχνίδια βρίσκεται σε δεινή θέση, ενώ η βελτίωση της Στρομσγκόντσετ αυξάνει ακόμη περισσότερο την πίεση, η οποία έχει μειώσει αισθητά τη διαφορά. Δυσκολεύεται να κρατήσει το μηδέν στην άμυνα, ενώ μπροστά, παρά τις ευκαιρίες που δημιουργεί, συναντά προβλήματα στην αποτελεσματικότητα.

Αγωνιστικά Νέα

Εκτός ο καλός στόπερ Σιόλσταντ και ο φορ Κίρκεβολντ.

ΡΟΖΕΝΜΠΟΡΓΚ
Ρεπορτάζ

Η Ρόζενμποργκ ταλαιπωρήθηκε αρκετά στο μεσοβδόμαδο παιχνίδι Κυπέλλου με τη Χάουγκεσουντ, όπου χρειάστηκε παράταση για να επικρατήσει τελικά με 1-4 και να πάρει την πρόκριση. Έμεινε πίσω στο σκορ στο 58’, ισοφάρισε δραματικά στο 90+4’ με τον μεγάλο της σκόρερ, Ισλάμοβιτς, ο οποίος  βρήκε δίχτυα δύο φορές. Στην παράταση κυριάρχησε πλήρως, σκοράροντας άλλα τρία γκολ με πρωταγωνιστές τον Ρεϊτάν και ξανά τον Ισλάμοβιτς. Η κόπωση από τα 120 λεπτά είναι δεδομένη, ωστόσο το θετικό είναι πως πήρε ψυχολογική ώθηση και συνεχίζει στον θεσμό.

Στο πρωτάθλημα προέρχεται από εντός έδρας ισοπαλία 1-1 με την πρωτοπόρο Μπόντο-Γκλιμτ, αποτέλεσμα που τη διατήρησε στην 5η θέση με 34 βαθμούς. Χρειάζεται όμως βαθμούς στα επόμενα παιχνίδια, αν θέλει να μείνει σε τροχιά τετράδας και να διεκδικήσει με ρεαλιστικές πιθανότητες ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο, σενάριο που φαντάζει δύσκολο.

Αγωνιστικά Νέα

Αρκετές απουσίες για τον κόουτς Γιοχάνσον, καθώς ο αμυντικός Γιένσεν μένει εκτός, ο αμυντικός Ρέιταν και ο χαφ Σέλνας.

Σημερινές Αναλύσεις

  • Τρόμσο - Στρόμσγκοντσετ
    Τρόμσο Τρόμσο
    Στρόμσγκοντσετ Στρόμσγκοντσετ
  • Μπραν - Φρέντρικσταντ
    Μπραν Μπραν
    Φρέντρικσταντ Φρέντρικσταντ
  • Μπρίνε - Κρίστιανσουντ
    Μπρίνε Μπρίνε
    Κρίστιανσουντ Κρίστιανσουντ
  • Μόλντε - Βαλερένγκα
    Μόλντε Μόλντε
    Βαλερένγκα Βαλερένγκα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

