Ρεπορτάζ

Η Χαμ Καμ συνέχισε τις απογοητευτικές εμφανίσεις της στις αναλύσεις στοιχήματος, γνωρίζοντας νέα ήττα, αυτή τη φορά με 1-0 στην έδρα της Τρόμσο. Από νωρίς περιορίστηκε σε παθητικό ρόλο, αφήνοντας την αντίπαλό της να έχει τον απόλυτο έλεγχο και να δημιουργεί συνεχώς φάσεις. Παρά την πίεση, άντεξε μέχρι το ημίχρονο χωρίς να δεχτεί γκολ, όμως στο 47’ λύγισε και έμεινε πίσω στο σκορ, με το αποτέλεσμα να μην αλλάζει στη συνέχεια. Έτσι, παρέμεινε στους 21 βαθμούς και στη 14η θέση, μόλις δύο πάνω από τη ζώνη του απευθείας υποβιβασμού.

Παρά την προσπάθειά της, η Χαμ Καμ δεν καταφέρνει να πάρει τους βαθμούς που έχει ανάγκη στη βαθμολογία. Με μόλις έναν πόντο στα τέσσερα τελευταία παιχνίδια βρίσκεται σε δεινή θέση, ενώ η βελτίωση της Στρομσγκόντσετ αυξάνει ακόμη περισσότερο την πίεση, η οποία έχει μειώσει αισθητά τη διαφορά. Δυσκολεύεται να κρατήσει το μηδέν στην άμυνα, ενώ μπροστά, παρά τις ευκαιρίες που δημιουργεί, συναντά προβλήματα στην αποτελεσματικότητα.