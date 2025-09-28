ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΝΟΡ1
18:00
28.09

ΜΠΡΙΝΕ – ΚΡΙΣΤΙΑΝΣΟΥΝΤ

Πρώιμη μάχη υποβιβασμού
1
X
2
Εκτίμηση
Bryne Stadion
ΜΠΡΙΝΕ - ΚΡΙΣΤΙΑΝΣΟΥΝΤ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ

Ώρα έναρξης: 18:00
Ώρα έναρξης: 18:00

ΕΚΤΙΜΗΣΗ: X2

Απόδοση: 1.84
Παίξε νόμιμα

Σημαντικός αγώνας για τη μάχη της παραμονής, με μια ενδεχόμενη νίκη για την Κρίστιανσουντ να κρίνει πολλά. Η Μπρίνε έχει αρκετά θέματα, ενώ μετράει αρνητικό σερί 9 αγώνων χωρίς νίκη. Η Κρίστιανσουντ είναι ικανή να βρει ένα τέρμα στην έδρα της Μπρίνε και να πάρει τουλάχιστον έναν βαθμό. Έχει αξία το Χ2 στο 1.80 της stoiximan.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΠΡΙΝΕ - ΚΡΙΣΤΙΑΝΣΟΥΝΤ

Facts Αγώνα

  • Αναμέτρηση για την 23η αγωνιστική στο πρωτάθλημα Νορβηγίας.
  • 2-4-6 η παράδοση στα μεταξύ τους.
  • Α’ Γύρος: Κρίστιανσουντ – Μπρίνε: 2-1
ΜΠΡΙΝΕ
Ρεπορτάζ

Η Μπρίνε γύρισε με βαθμό από την έδρα της Φρέντρικσταντ, αποσπώντας ισοπαλία 1-1. Βρέθηκε πίσω στο σκορ στο 25’ με πέναλτι, όμως στο δεύτερο ημίχρονο ανέβασε ρυθμό, έχασε ευκαιρίες και τελικά ισοφάρισε στο 88’ με τον φορ Μπόγιαντζιτς. Αυτό ήταν το 9ο σερί παιχνίδι της χωρίς νίκη στο πρωτάθλημα, όπου με 21 βαθμούς παραμένει στη 13η θέση, ισόβαθμη με τη Χαμ Καμ που είναι στη ζώνη των μπαράζ, μόλις 2 πόντους πάνω από τον απευθείας υποβιβασμό, με 8 αγωνιστικές να απομένουν.

Μεσοβδόμαδα πήρε την πρόκριση στο Κύπελλο κερδίζοντας δύσκολα 2-1 την ερασιτεχνική Μπράτβογκ εκτός έδρας, χάρη σε γκολ στις καθυστερήσεις, παρότι αγωνίστηκε με μισή βασική ενδεκάδα καθώς πραγματοποιήσε ροτέισον. Το σημερινό εντός έδρας παιχνίδι με αντίπαλο στα μέτρα της, είναι μια μεγάλη ευκαιρία για να πάρει βαθμολογική ανάσα και να ξεφύγει από τις τελευταίες θέσεις.

Αγωνιστικά Νέα

Μόνιμα εκτός ο μέσος Θόρνες και ο χαφ Σβίντλαντ.

ΚΡΙΣΤΙΑΝΣΟΥΝΤ
Ρεπορτάζ

Η Κρίστιανσουντ δεν δυσκολεύτηκε ιδιαίτερα απέναντι στην ουραγό Χάουγκεσουντ, την οποία νίκησε δίκαια με 2-0. Προηγήθηκε στο 17’ με τον Ισά, διατήρησε τον έλεγχο του αγώνα και δημιούργησε αρκετές ευκαιρίες, ενώ στο 71’ «σφράγισε» τη νίκη με τον Ρέζαν Κορλού. Με το τρίποντο αυτό έφτασε τους 27 βαθμούς, παραμένοντας στη 12η θέση, έξι πάνω από τη ζώνη των μπαράζ, με οκτώ παιχνίδια να απομένουν στο πρόγραμμα αγώνων.

Μεσοβδόμαδα αποκλείστηκε από το Κύπελλο χάνοντας 2-1 εκτός έδρας από την Τρόμσο, σε ένα ματς όπου παρατάχθηκε με εκτεταμένο ροτέισον, καθώς το σημερινό με τη Χαμ Καμ θεωρείται «μισή χρονιά».  Στα τελευταία πέντε ματς πρωταθλήματος έχει αποσπάσει επτά βαθμούς (2-1-2), ενώ χρειάζεται τη νίκη για να κάνει μεγάλο βήμα στο «κόλπο» της παραμονής.

Αγωνιστικά Νέα

Εκτός ο τερματοφύλακας Λάνσινγκ, ο καλός χαφ Κόρλου και ο μπακ Κρίγκερ.

