Ρεπορτάζ

Η Μπρίνε γύρισε με βαθμό από την έδρα της Φρέντρικσταντ, αποσπώντας ισοπαλία 1-1. Βρέθηκε πίσω στο σκορ στο 25’ με πέναλτι, όμως στο δεύτερο ημίχρονο ανέβασε ρυθμό, έχασε ευκαιρίες και τελικά ισοφάρισε στο 88’ με τον φορ Μπόγιαντζιτς. Αυτό ήταν το 9ο σερί παιχνίδι της χωρίς νίκη στο πρωτάθλημα, όπου με 21 βαθμούς παραμένει στη 13η θέση, ισόβαθμη με τη Χαμ Καμ που είναι στη ζώνη των μπαράζ, μόλις 2 πόντους πάνω από τον απευθείας υποβιβασμό, με 8 αγωνιστικές να απομένουν.

Μεσοβδόμαδα πήρε την πρόκριση στο Κύπελλο κερδίζοντας δύσκολα 2-1 την ερασιτεχνική Μπράτβογκ εκτός έδρας, χάρη σε γκολ στις καθυστερήσεις, παρότι αγωνίστηκε με μισή βασική ενδεκάδα καθώς πραγματοποιήσε ροτέισον. Το σημερινό εντός έδρας παιχνίδι με αντίπαλο στα μέτρα της, είναι μια μεγάλη ευκαιρία για να πάρει βαθμολογική ανάσα και να ξεφύγει από τις τελευταίες θέσεις.