Η Μόλντε κατάφερε να σταματήσει την «κατηφόρα» των τριών διαδοχικών ηττών στο πρωτάθλημα, βρίσκοντας ανάσα μέσα από το Κύπελλο. Στο δεύτερο παιχνίδι με τον υπηρεσιακό τεχνικό, Μάγκνε Χόσεθ, στον πάγκο, απέκλεισε τη Στρόμσγκοντσετ εκτός έδρας μετά από ισοπαλία 1-1 στην κανονική διάρκεια και την παράταση, παίρνοντας τελικά την πρόκριση στη διαδικασία των πέναλτι.

Παρά την πρόκριση, η εικόνα της στο πρωτάθλημα συνεχίζει να προκαλεί ανησυχία. Με μόλις 27 βαθμούς, παραμένει στην 11η θέση της βαθμολογίας, ενώ δεν έχει εξασφαλίσει ακόμη μαθηματικά την παραμονή της, ωστόσο δύσκολα θα κινδυνέψει.

Η αναμέτρηση με τη Βαλερένγκα μοιάζει ιδανική για να βγάλει αντίδραση. Ωστόσο, η κόπωση από τα 120 λεπτά στο Κύπελλο είναι ένας παράγοντας που μπορεί να παίξει ρόλο, καθώς αρκετοί βασικοί φορτώθηκαν με χρόνο συμμετοχής.