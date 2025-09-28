Ανάλυση Αγώνα
Εκτίμηση
Αποδόσεις
Ανάλυση
Στατιστικά
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ
ΜΟΛΝΤΕ - ΒΑΛΕΡΕΝΓΚΑ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΕΚΤΙΜΗΣΗ: 1
Σε καλύτερη κατάσταση η Βαλερένγκα, ωστόσο αυτή που χρειάζεται παραπάνω τους βαθμούς είναι η Μόλντε. Παραμένει με υπηρεσιακό τεχνικό μετά την απομάκρυνση του Χόγκμο, ενώ το γεγονός ότι αγωνίζεται στην έδρα της αναμένεται να της δώσει ώθηση για να πάρει θετικό αποτέλεσμα. Στο «τίμιο» 1.75 ο «άσος» από τη στοίχιμαν.
ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΛΝΤΕ - ΒΑΛΕΡΕΝΓΚΑ
Facts Αγώνα
- Αναμέτρηση για την 23η αγωνιστική στο πρωτάθλημα Νορβηγίας.
- 36-7-19 η παράδοση στα μεταξύ τους.
- Α’ γύρος: Βαλερένγκα – Μόλντε: 2-3
- 6 διαδοχικούς αγώνες χωρίς ήττα έχει η Μόλντε στα μεταξύ τους.
Η Μόλντε κατάφερε να σταματήσει την «κατηφόρα» των τριών διαδοχικών ηττών στο πρωτάθλημα, βρίσκοντας ανάσα μέσα από το Κύπελλο. Στο δεύτερο παιχνίδι με τον υπηρεσιακό τεχνικό, Μάγκνε Χόσεθ, στον πάγκο, απέκλεισε τη Στρόμσγκοντσετ εκτός έδρας μετά από ισοπαλία 1-1 στην κανονική διάρκεια και την παράταση, παίρνοντας τελικά την πρόκριση στη διαδικασία των πέναλτι.
Παρά την πρόκριση, η εικόνα της στο πρωτάθλημα συνεχίζει να προκαλεί ανησυχία. Με μόλις 27 βαθμούς, παραμένει στην 11η θέση της βαθμολογίας, ενώ δεν έχει εξασφαλίσει ακόμη μαθηματικά την παραμονή της, ωστόσο δύσκολα θα κινδυνέψει.
Η αναμέτρηση με τη Βαλερένγκα μοιάζει ιδανική για να βγάλει αντίδραση. Ωστόσο, η κόπωση από τα 120 λεπτά στο Κύπελλο είναι ένας παράγοντας που μπορεί να παίξει ρόλο, καθώς αρκετοί βασικοί φορτώθηκαν με χρόνο συμμετοχής.
Εκτός οι χρήσιμοι μέσοι Έρικσεν, Νταγκά και Μόλερ Ντάελι.
Η Βαλερένγκα μετράει τρία σερί αρνητικά αποτελέσματα σε όλες τις διοργανώσεις, με μία ήττα και μία ισοπαλία στο πρωτάθλημα και έναν αποκλεισμό από το Κύπελλο. Στο μεσοβδόμαδο ματς με τη Φρέντρικσταντ γνώρισε οδυνηρή ήττα εντός έδρας με 1-2, δεχόμενη το γκολ στο 90+8’.
Παρά το τελευταίο κακό διάστημα, παραμένει ένα καλοδουλεμένο σύνολο, που έχει χτίσει από νωρίς μια καλή διαφορά πόντων από τις χαμηλότερες θέσεις στη βαθμολογία. Αυτό της επιτρέπει να μην αγχώνεται ιδιαίτερα για την υπόθεση παραμονή, παρότι μαθηματικά δεν έχει εξασφαλίσει ακόμα την παραμονή της στην κατηγορία.
Στο πιο πρόσφατο παιχνίδι της στο πρωτάθλημα, προέρχεται από το εντός έδρας 1-1 απέναντι στην KFUM Όσλο, αποτέλεσμα που τη διατήρησε στην 7η θέση. Παρά την αγωνιστική της κάμψη, διαθέτει ποιότητα και μπορεί να επιστρέψει σύντομα στις νίκες αν βρει ξανά την ισορροπία της.
Χάνουν άλλο ένα ο βασικός χαφ Μπιόρνταλ και ο φορ Γκρουντετγιέρν.