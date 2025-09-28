ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΝΕΟ Τι να παίξω σήμερα Τι να παίξω σήμερα
Δες όλες τις προσφορές

Ανάλυση Αγώνα

ΝΟΡ1
18:00
28.09

ΤΡΟΜΣΟ – ΣΤΡΟΜΣΓΚΟΝΤΣΕΤ

Σε φόρμα οι φιλοξενούμενοι
1
X
2
Εκτίμηση
Αλφχάιμ
  • Εκτίμηση
  • Αποδόσεις
  • Ανάλυση
  • Στατιστικά

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ

Εταιρία
1
X
2
U 2.5
O 2.5
GG
NG

ΤΡΟΜΣΟ - ΣΤΡΟΜΣΓΚΟΝΤΣΕΤ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ

Kingbet Kingbet
Ώρα έναρξης: 18:00

ΕΚΤΙΜΗΣΗ: G/G

Απόδοση: 1.72
stoiximan Παίξε νόμιμα

Και οι δύο ομάδες θα μπουν με το… μαχαίρι στα δόντια, καθώς έχουν βαθμολογικό κίνητρο, ειδικά η Στρομσγκόντσετ που θέλει τη νίκη για να παραμείνει ζωντανή στη μάχη της παραμονής. Καλύτερη η Τρόμσο, ωστόσο δεν είναι άτρωτη. Έχει αξία το G/G στο 1,72 της στοίχιμαν.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΡΟΜΣΟ - ΣΤΡΟΜΣΓΚΟΝΤΣΕΤ

Facts Αγώνα

  • Αναμέτρηση για την 23η αγωνιστική στο πρωτάθλημα Νορβηγίας.
  • 23-10-16 η παράδοση.
  • Α’ γύρος: Στρομσγκόντσετ -Τρόμσο: 2-3
ΤΡΟΜΣΟ
Ρεπορτάζ

Η Τρόμσο παραμένει σε ανοδική πορεία, φτάνοντας τις τέσσερις συνεχόμενες νίκες σε όλες τις διοργανώσεις. Στο πρωτάθλημα επικράτησε πρόσφατα εντός έδρας της Χαμ Καμ με 1-0, σε ένα ματς όπου δεν εντυπωσίασε αλλά έκανε τη δουλειά, σκοράροντας με τον Καμόες στο 47’ και στη συνέχεια διαχειριζόμενη σωστά το προβάδισμα. Μεσοβδόμαδα επιβεβαίωσε την καλή της κατάσταση και στο Κύπελλο, κερδίζοντας 2-1 την Κρίστιανσουντ και εξασφαλίζοντας την πρόκριση στους «16».

Με 42 βαθμούς βρίσκεται στην 4η θέση, έχοντας δημιουργήσει σημαντική διαφορά από την 5η Ρόζενμποργκ, την οποία θέλει να διατηρήσει για να εξασφαλίσει συμμετοχή στα προκριματικά του Κόνφερενς Λιγκ της νέας σεζόν. Παράλληλα, παραμένει στο κυνήγι της 3ης θέσης που οδηγεί στο Γιουρόπα Λιγκ, ενώ θεωρητικά έχει και ελπίδες για πιο ψηλά, ωστόσο μαθηματικά οι πιθανότητες είναι ελάχιστες.

Αγωνιστικά Νέα

Εκτός ο καλός στόπερ Γκουντάλ, αμφίβολος ο βασικός χαφ Χιέρτο Νταλ.

ΣΤΡΟΜΣΓΚΟΝΤΣΕΤ
Ρεπορτάζ

Η Στρόμσγκοντσετ έδειξε ξανά σημάδια ζωής στο πρωτάθλημα, κατακτώντας τρίτη διαδοχική νίκη στις αναλύσεις στοιχήματος, αυτή τη φορά εντός έδρας απέναντι στη Σάρπσμποργκ με 2-1. Προηγήθηκε μόλις στο 10’ με τον Κόντε, είδε την τύχη να της γυρνάει την πλάτη στο 33’ με αυτογκόλ του Τααγέ. Στην επανάληψη ανέβασε ρυθμούς, βρήκε δεύτερο τέρμα στο 60’ με τον Βάαλσβικ και είχε και νέα ευκαιρία σε δοκάρι. Με αυτό το αποτέλεσμα έφτασε τους 19 βαθμούς, παραμένει μεν προτελευταία, αλλά πλησίασε στους 2 πόντους τη γραμμή σωτηρίας, με 8 αγωνιστικές να απομένουν.

Στο Κύπελλο, παρατάχθηκε με αρκετές αλλαγές στην ενδεκάδα, πάλεψε απέναντι στη Μόλντε, αλλά γνώρισε τον αποκλεισμό στην παράταση (1-2). Παρά την απογοήτευση, το βάρος πέφτει πλέον αποκλειστικά στο πρωτάθλημα, όπου η εικόνα της το τελευταίο διάστημα δείχνει ότι έχει μπει αποφασιστικά στη μάχη για την παραμονή.

Αγωνιστικά Νέα

Μακροχρόνια εκτός ο τερματοφύλακας Χόλμεν και ο φορ Μέλκερσεν.

Σημερινές Αναλύσεις

  • Μπρίνε - Κρίστιανσουντ
    Μπρίνε Μπρίνε
    Κρίστιανσουντ Κρίστιανσουντ
  • Μόλντε - Βαλερένγκα
    Μόλντε Μόλντε
    Βαλερένγκα Βαλερένγκα
  • Χαμ Καμ - Ρόζενμποργκ
    Χαμ Καμ Χαμ Καμ
    Ρόζενμποργκ Ρόζενμποργκ
  • Μπραν - Φρέντρικσταντ
    Μπραν Μπραν
    Φρέντρικσταντ Φρέντρικσταντ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

Ροή ειδήσεων
Προσφορές
Όλες οι ειδήσεις
Όλες οι προσφορές

Στοιχηματικές

Stoiximan
STOIXIMAN
9.6
Παίξε νόμιμα
Novibet
NOVIBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Bet365
BET365
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet
ELABET
9.5
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima.gr
PAMESTOIXIMA.GR
9.5
Παίξε νόμιμα
Interwetten
INTERWETTEN
9.5
Παίξε νόμιμα
Winmasters
WINMASTERS
9.3
Παίξε νόμιμα
Betsson
BETSSON
9.3
Παίξε νόμιμα
Fonbet
FONBET
9.1
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Netbet
NETBET
9.0
Παίξε νόμιμα
Bwin
BWIN
9.0
Παίξε νόμιμα
SportingBet
SPORTINGBET
9.0
Παίξε νόμιμα
VistaBet
VISTABET
9.0
Παίξε νόμιμα

Casino

Stoiximan Casino
STOIXIMAN CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Novibet Casino
NOVIBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima Casino
PAMESTOIXIMA CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet Casino
ELABET CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Interwetten Casino
INTERWETTEN CASINO
9.3
Παίξε νόμιμα
Winmasters Casino
WINMASTERS CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Fonbet Casino
FONBET CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Betsson Casino
BETSSON CASINO
9.3
Παίξε νόμιμα
Bet365 Casino
BET365 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Netbet Casino
NETBET CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Bwin Casino
BWIN CASINO
8.5
Παίξε νόμιμα
Sportingbet Casino
SPORTINGBET CASINO
8.3
Παίξε νόμιμα
Vistabet Casino
VISTABET CASINO
8.2
Παίξε νόμιμα
Noviladies casino
NOVILADIES CASINO
8.1
Παίξε νόμιμα