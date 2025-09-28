Ανάλυση Αγώνα
-
Εκτίμηση
-
Αποδόσεις
-
Ανάλυση
-
Στατιστικά
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ
ΤΡΟΜΣΟ - ΣΤΡΟΜΣΓΚΟΝΤΣΕΤ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΕΚΤΙΜΗΣΗ: G/G
Και οι δύο ομάδες θα μπουν με το… μαχαίρι στα δόντια, καθώς έχουν βαθμολογικό κίνητρο, ειδικά η Στρομσγκόντσετ που θέλει τη νίκη για να παραμείνει ζωντανή στη μάχη της παραμονής. Καλύτερη η Τρόμσο, ωστόσο δεν είναι άτρωτη. Έχει αξία το G/G στο 1,72 της στοίχιμαν.
ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΡΟΜΣΟ - ΣΤΡΟΜΣΓΚΟΝΤΣΕΤ
Facts Αγώνα
- Αναμέτρηση για την 23η αγωνιστική στο πρωτάθλημα Νορβηγίας.
- 23-10-16 η παράδοση.
- Α’ γύρος: Στρομσγκόντσετ -Τρόμσο: 2-3
Η Τρόμσο παραμένει σε ανοδική πορεία, φτάνοντας τις τέσσερις συνεχόμενες νίκες σε όλες τις διοργανώσεις. Στο πρωτάθλημα επικράτησε πρόσφατα εντός έδρας της Χαμ Καμ με 1-0, σε ένα ματς όπου δεν εντυπωσίασε αλλά έκανε τη δουλειά, σκοράροντας με τον Καμόες στο 47’ και στη συνέχεια διαχειριζόμενη σωστά το προβάδισμα. Μεσοβδόμαδα επιβεβαίωσε την καλή της κατάσταση και στο Κύπελλο, κερδίζοντας 2-1 την Κρίστιανσουντ και εξασφαλίζοντας την πρόκριση στους «16».
Με 42 βαθμούς βρίσκεται στην 4η θέση, έχοντας δημιουργήσει σημαντική διαφορά από την 5η Ρόζενμποργκ, την οποία θέλει να διατηρήσει για να εξασφαλίσει συμμετοχή στα προκριματικά του Κόνφερενς Λιγκ της νέας σεζόν. Παράλληλα, παραμένει στο κυνήγι της 3ης θέσης που οδηγεί στο Γιουρόπα Λιγκ, ενώ θεωρητικά έχει και ελπίδες για πιο ψηλά, ωστόσο μαθηματικά οι πιθανότητες είναι ελάχιστες.
Εκτός ο καλός στόπερ Γκουντάλ, αμφίβολος ο βασικός χαφ Χιέρτο Νταλ.
Η Στρόμσγκοντσετ έδειξε ξανά σημάδια ζωής στο πρωτάθλημα, κατακτώντας τρίτη διαδοχική νίκη στις αναλύσεις στοιχήματος, αυτή τη φορά εντός έδρας απέναντι στη Σάρπσμποργκ με 2-1. Προηγήθηκε μόλις στο 10’ με τον Κόντε, είδε την τύχη να της γυρνάει την πλάτη στο 33’ με αυτογκόλ του Τααγέ. Στην επανάληψη ανέβασε ρυθμούς, βρήκε δεύτερο τέρμα στο 60’ με τον Βάαλσβικ και είχε και νέα ευκαιρία σε δοκάρι. Με αυτό το αποτέλεσμα έφτασε τους 19 βαθμούς, παραμένει μεν προτελευταία, αλλά πλησίασε στους 2 πόντους τη γραμμή σωτηρίας, με 8 αγωνιστικές να απομένουν.
Στο Κύπελλο, παρατάχθηκε με αρκετές αλλαγές στην ενδεκάδα, πάλεψε απέναντι στη Μόλντε, αλλά γνώρισε τον αποκλεισμό στην παράταση (1-2). Παρά την απογοήτευση, το βάρος πέφτει πλέον αποκλειστικά στο πρωτάθλημα, όπου η εικόνα της το τελευταίο διάστημα δείχνει ότι έχει μπει αποφασιστικά στη μάχη για την παραμονή.
Μακροχρόνια εκτός ο τερματοφύλακας Χόλμεν και ο φορ Μέλκερσεν.