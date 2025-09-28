Ρεπορτάζ

Η Τρόμσο παραμένει σε ανοδική πορεία, φτάνοντας τις τέσσερις συνεχόμενες νίκες σε όλες τις διοργανώσεις. Στο πρωτάθλημα επικράτησε πρόσφατα εντός έδρας της Χαμ Καμ με 1-0, σε ένα ματς όπου δεν εντυπωσίασε αλλά έκανε τη δουλειά, σκοράροντας με τον Καμόες στο 47’ και στη συνέχεια διαχειριζόμενη σωστά το προβάδισμα. Μεσοβδόμαδα επιβεβαίωσε την καλή της κατάσταση και στο Κύπελλο, κερδίζοντας 2-1 την Κρίστιανσουντ και εξασφαλίζοντας την πρόκριση στους «16».

Με 42 βαθμούς βρίσκεται στην 4η θέση, έχοντας δημιουργήσει σημαντική διαφορά από την 5η Ρόζενμποργκ, την οποία θέλει να διατηρήσει για να εξασφαλίσει συμμετοχή στα προκριματικά του Κόνφερενς Λιγκ της νέας σεζόν. Παράλληλα, παραμένει στο κυνήγι της 3ης θέσης που οδηγεί στο Γιουρόπα Λιγκ, ενώ θεωρητικά έχει και ελπίδες για πιο ψηλά, ωστόσο μαθηματικά οι πιθανότητες είναι ελάχιστες.