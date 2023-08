Πάνος Κραψίτης Ώρα έναρξης: 17:00 STAKE: 15 ΕΚΤΙΜΗΣΗ: Over 2,5 Απόδοση: 1.83 Παίξε νόμιμα

Η αγωνιστική τους συμπεριφορά και η πρόσφατη παράδοση οδηγούν ολοταχώς στο over 2,5. Και τα οκτώ φετινά ματς της Μόρτον είχαν περισσότερα από δύο γκολ, την ώρα που και η Πάρτικ τρέχει ένα σερί επτά διαδοχικών over 2,5. Στο 1.83 παίζεται η συγκεκριμένη επιλογή και είναι σίγουρα value.