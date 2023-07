Πάνος Κραψίτης Ώρα έναρξης: 03:30 ΕΚΤΙΜΗΣΗ: Under Απόδοση: 1.95 Παίξε νόμιμα

Οι δύο ομάδες δεν έχουν μεγάλες αγωνιστικές διαφορές. Αδυνατούν να σταθεροποιήσουν την απόδοσή τους σε υψηλά επίπεδα και μοιραία βρίσκονται εκτός των θέσεων που οδηγούν στα πλέι οφ. Τέσσερα σερί εντός έδρας under με τρεις ισοπαλίες έχει η Μινεσότα. Τρία under με 0-0 στις τέσσερις τελευταίες εξόδους του μετράει το Πόρτλαντ. Δύσκολα θα ανοίξει η αναμέτρηση από πλευράς παραγωγικότητας, με το under να έρχεται σε πρώτο πλάνο στο 1.95.