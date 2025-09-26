Ανάλυση Αγώνα
-
Εκτίμηση
-
Αποδόσεις
-
Ανάλυση
-
Στατιστικά
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ
ΜΙΛΑΝ - ΝΑΠΟΛΙ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΕΚΤΙΜΗΣΗ: G/G
Η Νάπολι έχει πάρει τον αέρα της Μίλαν τα τελευταία χρόνια, ανεξαρτήτως έδρας των ραντεβού τους. Οι «ροσονέρι» βαδίζουν στη μεγάλη μάχη βρισκόμενοι σε εξαιρετική κατάσταση, αγωνιστική και ψυχολογικά, με την επιθετική τους λειτουργία να βελτιώνεται διαρκώς. Οι «παρτενοπέι» διαθέτουν χαρακτήρα, μέταλλο και τεράστια ποιότητα. Ίσως ο φαβοριτισμός του άσου είναι υπερβολικός. Παραπάνω από τίμιο το G/G σε απόδοση 1.87 στο Pamestoixima.gr.
Bet builder
Over 0,5 στο 1ο ημίχρονο+Over 4,5 κόρνερ στο 1ο ημίχρονο
Over 0,5 Μίλαν+Over 5,5 κόρνερ Μίλαν
Ειδικά στοιχήματα
G/G+Over 2,5
Να σκοράρει ο Πούλισικ
Να σκοράρει ο ΜακΤόμινεϊ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΙΛΑΝ - ΝΑΠΟΛΙ
Facts Αγώνα
- Πέρσι για τη Serie A: Μίλαν – Νάπολι 0-2 και Νάπολι – Μίλαν 2-1
- Μόλις 3 ήττες από τη Μίλαν για τη Νάπολι στα 21 τελευταία μεταξύ τους παιχνίδια και στις δύο έδρες για τη Σέριε Α (12 νίκες, 6 ισοπαλίες).
- 12-12-7 στα 31 πιο πρόσφατα Μίλαν – Νάπολι. 2-5-7 στα 13 τελευταία στο κουπόνι ΟΠΑΠ. Δύο μόλις άσοι τα 11 τελευταία χρόνια.
- Επτά Under 2,5 στα οκτώ πιο πρόσφατα μεταξύ τους παιχνίδια στο «Σαν Σίρο».
- N/G τα τέσσερα τελευταία παιχνίδια της Μίλαν, Over 2,5 τα δύο πιο πρόσφατα.
- G/G + Over 3,5 τα δύο πιο πρόσφατα παιχνίδια της Νάπολι στο πρωτάθλημα.
- 58-49-47 η μεταξύ τους παράδοση συνολικά σε επίπεδο Serie A.
- 12-9-11 ο απολογισμός του τεχνικού της Μίλαν, Μασιμιλιάνο Αλέγκρι με αντίπαλο τη Νάπολι.
- 12-4-2 ο απολογισμός του προπονητή της Νάπολι, Αντόνιο Κόντε, με αντίπαλο τη Μίλαν.
- Μία νίκη για τον Αλέγκρι, πέντε για τον Κόντε και δύο Χ σε οκτώ συνολικά μεταξύ τους μονομαχίες.
Δείτε τα προγνωστικά Ιταλία
Στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος (23/08) γνώρισε ήττα – σοκ εντός έδρας από την Κρεμονέζε (1-2) στα προγνωστικά, από τότε όμως είναι σαν να έχουν περάσει μήνες!
Παντού υπάρχουν χαμόγελα! Στο γήπεδο, στα αποδυτήρια, στο προπονητικό κέντρο της Μίλαν. Ο Μόντριτς απολαμβάνει το ρόλο του ηγέτη έχοντας βρει δίπλα του αυτό που του έλειπε. Ο λόγος για τον Γάλλο μέσο Ραμπιό, που «κούμπωσε» με αμέσως στο «κοκκινόμαυρο» σύνολο.
Η ομάδα παράγει, σκοράρει και χαίρεται το παιχνίδι, σημειώνοντας τη μία νίκη μετά την άλλη. Τρεις διαδοχικές στο πρωτάθλημα, με πιο πρόσφατη το άνετο 3-0 στην έδρα της Ουντινέζε.
Την Τρίτη «καθάρισε» εύκολα στο «Σαν Σίρο» τη Λέτσε, σε νοκ άουτ αγώνα για το δεύτερο γύρο του Κυπέλλου και έκλεισε «εισιτήριο» για τους «16», όπου θα αντιμετωπίσει τη Λάτσιο. Χιμένες, Ενκουνκού και Πούλισικ οι σκόρερ. Μετά την ήττα στην πρώτη «στροφή» δεν έχει δεχτεί ξανά γκολ.
Παραμένει τραυματίας ο Γιασάρι (σημαντικός μέσος, νέο απόκτημα), στη μοναδική απουσία για τον τεχνικό Αλέγκρι. Επιστρέφουν Λεάο (βασικός επιθετικός), Μενιάν (βασικός τερματοφύλακας). Διατηρείται το 3-5-2, με τον Πούλισικ πιο κοντά στον επιθετικό Χιμένες.
Έχει αποκτήσει χαρακτήρα και μέταλλο πρωταθλήτριας στις αναλύσεις αγώνων. Μόνο τυχαία δεν ήταν η κατάκτηση του περσινού τίτλου, στον οποίο φιλοδοξεί να δώσει συνέχεια. Δεν αποτελεί τυχαία πρώτο φαβορί στις στοιχηματικές εταιρίες για διατηρήσει το σκουντέτο στη φανέλα.
Τέσσερις αγωνιστικές, ισάριθμα τρίποντα για τη Νάπολι. Δυσκολίες πάντα προκύπτουν, βρίσκει όμως τρόπο να ξεπερνάει τα εμπόδια. Ξέρει να παίζει τόσο, όσο χρειάζεται, ανάλογα τον αντίπαλο.
Ξεπέρασε απογοήτευση και κούραση από την ήττα στο Μάντσεστερ κόντρα στη Σίτι (0-2) και επιβλήθηκε 3-2 στο «Μαραντόνα» της Πίζα. Γκίλμουρ (39’), Σπινατσόλα (73’), Λούκα (82’) οι σκόρερ, με το κλαμπ της Τοσκάνης να ισοφαρίζει προσωρινά 1-1 στο 60’ και να μειώνει στο 90΄διαμορφώνοντας το τελικό αποτέλεσμα.
Την Τετάρτη στις αθλητικές μεταδόσεις θα υποδεχθεί τη Σπόρτιγνκ Λισαβόνας για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Champions League.
Παραμένουν τραυματίες οι Λουκάκου (επιθετικός), Κοντίνι (τρίτος τερματοφύλακας). Συναγερμός στην άμυνα, καθώς Μποντζόρνο (βασικός στόπερ), Ραχμάνι (βασικός στόπερ), Σπινατσόλα (αριστερός μπακ), Ολιβέρα (βασικός αριστερός μπακ) δεν ταξίδεψαν για Μιλάνο. Ντεμπούτο Γκουτιέρεζ στο αριστερό άκρο της άμυνας. 4-3-3 από τον τεχνικό Κόντε, με τους Πολιτάνο, Χόιλουντ, Ντε Μπρόινε στη γραμμή κρούσης.