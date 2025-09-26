Ρεπορτάζ

Στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος (23/08) γνώρισε ήττα – σοκ εντός έδρας από την Κρεμονέζε (1-2) στα προγνωστικά, από τότε όμως είναι σαν να έχουν περάσει μήνες!

Παντού υπάρχουν χαμόγελα! Στο γήπεδο, στα αποδυτήρια, στο προπονητικό κέντρο της Μίλαν. Ο Μόντριτς απολαμβάνει το ρόλο του ηγέτη έχοντας βρει δίπλα του αυτό που του έλειπε. Ο λόγος για τον Γάλλο μέσο Ραμπιό, που «κούμπωσε» με αμέσως στο «κοκκινόμαυρο» σύνολο.

Η ομάδα παράγει, σκοράρει και χαίρεται το παιχνίδι, σημειώνοντας τη μία νίκη μετά την άλλη. Τρεις διαδοχικές στο πρωτάθλημα, με πιο πρόσφατη το άνετο 3-0 στην έδρα της Ουντινέζε.

Την Τρίτη «καθάρισε» εύκολα στο «Σαν Σίρο» τη Λέτσε, σε νοκ άουτ αγώνα για το δεύτερο γύρο του Κυπέλλου και έκλεισε «εισιτήριο» για τους «16», όπου θα αντιμετωπίσει τη Λάτσιο. Χιμένες, Ενκουνκού και Πούλισικ οι σκόρερ. Μετά την ήττα στην πρώτη «στροφή» δεν έχει δεχτεί ξανά γκολ.