Ανάλυση Αγώνα

ΙΤΑ1
21:45
28.09

ΜΙΛΑΝ – ΝΑΠΟΛΙ

Είναι καλά και φαίνονται
1
X
2
Εκτίμηση
Σαν Σίρο
774
18° C Αίθριος
Cosmote Sport 3
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ

Εταιρία
1
X
2
U 2.5
O 2.5
GG
NG

ΜΙΛΑΝ - ΝΑΠΟΛΙ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ

Δημήτρης Λιαργκόβας Δημήτρης Λιαργκόβας
Ώρα έναρξης: 21:45

ΕΚΤΙΜΗΣΗ: G/G

Απόδοση: 1.87
Η Νάπολι έχει πάρει τον αέρα της Μίλαν τα τελευταία χρόνια, ανεξαρτήτως έδρας των ραντεβού τους. Οι «ροσονέρι» βαδίζουν στη μεγάλη μάχη βρισκόμενοι σε εξαιρετική κατάσταση, αγωνιστική και ψυχολογικά, με την επιθετική τους λειτουργία να βελτιώνεται διαρκώς. Οι «παρτενοπέι» διαθέτουν χαρακτήρα, μέταλλο και τεράστια ποιότητα. Ίσως ο φαβοριτισμός του άσου είναι υπερβολικός. Παραπάνω από τίμιο το G/G σε απόδοση 1.87 στο Pamestoixima.gr.

Bet builder

Over 0,5 στο 1ο ημίχρονο+Over 4,5 κόρνερ στο 1ο ημίχρονο

Απόδοση: 2.70
Over 0,5 Μίλαν+Over 5,5 κόρνερ Μίλαν

Απόδοση: 3.00
Ειδικά στοιχήματα

G/G+Over 2,5

Απόδοση: 2.45
Να σκοράρει ο Πούλισικ

Απόδοση: 2.80
Να σκοράρει ο ΜακΤόμινεϊ

Απόδοση: 4.25
ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΙΛΑΝ - ΝΑΠΟΛΙ

Facts Αγώνα

  • Πέρσι για τη Serie A: Μίλαν – Νάπολι 0-2 και Νάπολι – Μίλαν 2-1
  • Μόλις 3 ήττες από τη Μίλαν για τη Νάπολι στα 21 τελευταία μεταξύ τους παιχνίδια και στις δύο έδρες για τη Σέριε Α (12 νίκες, 6 ισοπαλίες).
  • 12-12-7 στα 31 πιο πρόσφατα Μίλαν – Νάπολι. 2-5-7 στα 13 τελευταία στο κουπόνι ΟΠΑΠ. Δύο μόλις άσοι τα 11 τελευταία χρόνια.
  • Επτά Under 2,5 στα οκτώ πιο πρόσφατα μεταξύ τους παιχνίδια στο «Σαν Σίρο».
  • N/G τα τέσσερα τελευταία παιχνίδια της Μίλαν, Over 2,5 τα δύο πιο πρόσφατα.
  • G/G + Over 3,5 τα δύο πιο πρόσφατα παιχνίδια της Νάπολι στο πρωτάθλημα.
  • 58-49-47 η μεταξύ τους παράδοση συνολικά σε επίπεδο Serie A.
  • 12-9-11 ο απολογισμός του τεχνικού της Μίλαν, Μασιμιλιάνο Αλέγκρι με αντίπαλο τη Νάπολι.
  • 12-4-2 ο απολογισμός του προπονητή της Νάπολι, Αντόνιο Κόντε, με αντίπαλο τη Μίλαν.
  • Μία νίκη για τον Αλέγκρι, πέντε για τον Κόντε και δύο Χ σε οκτώ συνολικά μεταξύ τους μονομαχίες.

ΜΙΛΑΝ
Ρεπορτάζ

Στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος (23/08) γνώρισε ήττα – σοκ εντός έδρας από την Κρεμονέζε (1-2) στα προγνωστικά, από τότε όμως είναι σαν να έχουν περάσει μήνες!

Παντού υπάρχουν χαμόγελα! Στο γήπεδο, στα αποδυτήρια, στο προπονητικό κέντρο της Μίλαν. Ο Μόντριτς απολαμβάνει το ρόλο του ηγέτη έχοντας βρει δίπλα του αυτό που του έλειπε. Ο λόγος για τον Γάλλο μέσο Ραμπιό, που «κούμπωσε» με αμέσως στο «κοκκινόμαυρο» σύνολο.

Η ομάδα παράγει, σκοράρει και χαίρεται το παιχνίδι, σημειώνοντας τη μία νίκη μετά την άλλη. Τρεις διαδοχικές στο πρωτάθλημα, με πιο πρόσφατη το άνετο 3-0 στην έδρα της Ουντινέζε.

Την Τρίτη «καθάρισε» εύκολα στο «Σαν Σίρο» τη Λέτσε, σε νοκ άουτ αγώνα για το δεύτερο γύρο του Κυπέλλου και έκλεισε «εισιτήριο» για τους «16», όπου θα αντιμετωπίσει τη Λάτσιο. Χιμένες, Ενκουνκού και Πούλισικ οι σκόρερ. Μετά την ήττα στην πρώτη «στροφή» δεν έχει δεχτεί ξανά γκολ.

Αγωνιστικά Νέα

Παραμένει τραυματίας ο Γιασάρι (σημαντικός μέσος, νέο απόκτημα), στη μοναδική απουσία για τον τεχνικό Αλέγκρι. Επιστρέφουν Λεάο (βασικός επιθετικός), Μενιάν (βασικός τερματοφύλακας). Διατηρείται το 3-5-2, με τον Πούλισικ πιο κοντά στον επιθετικό Χιμένες.

ΝΑΠΟΛΙ
Ρεπορτάζ

Έχει αποκτήσει χαρακτήρα και μέταλλο πρωταθλήτριας στις αναλύσεις αγώνων. Μόνο τυχαία δεν ήταν η κατάκτηση του περσινού τίτλου, στον οποίο φιλοδοξεί να δώσει συνέχεια. Δεν αποτελεί τυχαία πρώτο φαβορί στις στοιχηματικές εταιρίες για διατηρήσει το σκουντέτο στη φανέλα.

Τέσσερις αγωνιστικές, ισάριθμα τρίποντα για τη Νάπολι. Δυσκολίες πάντα προκύπτουν, βρίσκει όμως τρόπο να ξεπερνάει τα εμπόδια. Ξέρει να παίζει τόσο, όσο χρειάζεται, ανάλογα τον αντίπαλο.

Ξεπέρασε απογοήτευση και κούραση από την ήττα στο Μάντσεστερ κόντρα στη Σίτι (0-2) και επιβλήθηκε 3-2 στο «Μαραντόνα» της Πίζα. Γκίλμουρ (39’), Σπινατσόλα (73’), Λούκα (82’) οι σκόρερ, με το κλαμπ της Τοσκάνης να ισοφαρίζει προσωρινά 1-1 στο 60’ και να μειώνει στο 90΄διαμορφώνοντας το τελικό αποτέλεσμα.

Την Τετάρτη στις αθλητικές μεταδόσεις θα υποδεχθεί τη Σπόρτιγνκ Λισαβόνας για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Αγωνιστικά Νέα

Παραμένουν τραυματίες οι Λουκάκου (επιθετικός), Κοντίνι (τρίτος τερματοφύλακας). Συναγερμός στην άμυνα, καθώς Μποντζόρνο (βασικός στόπερ), Ραχμάνι (βασικός στόπερ), Σπινατσόλα (αριστερός μπακ), Ολιβέρα (βασικός αριστερός μπακ) δεν ταξίδεψαν για Μιλάνο. Ντεμπούτο Γκουτιέρεζ στο αριστερό άκρο της άμυνας. 4-3-3 από τον τεχνικό Κόντε, με τους Πολιτάνο, Χόιλουντ, Ντε Μπρόινε στη γραμμή κρούσης.

ΠΙΘΑΝΕΣ ΕΝΔΕΚΑΔΕΣ

ΜΙΛΑΝ 3-5-2
ΝΑΠΟΛΙ 4-3-3
16
Mike Maignan
31
Strahinja Pavlovic
46
Matteo Gabbia
23
Fikayo Tomori
2
Pervis Estupinan
12
Adrien Rabiot
14
Luka Modric
19
Youssouf Fofana
56
Alexis Saelemaekers
7
Santiago Gimenez
11
Christian Pulisic
1
Alex Meret
3
Miguel Gutierrez
5
Juan Jesus
31
Sam Beukema
22
Giovanni Di Lorenzo
8
Scott McTominay
68
Stanislav Lobotka
99
Andre-Frank Zambo Anguissa
11