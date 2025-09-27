Ρεπορτάζ

Η Λέτσε βαδίζει δεχόμενη στα προγνωστικά το ένα «χαστούκι» μετά το άλλο. Πιο πρόσφατο, η ήττα 0-3 στο «Σαν Σίρο» από τη Μίλαν, σε νοκ άουτ παιχνίδι για το δεύτερο γύρο του Κυπέλλου Ιταλίας.

Παρατάχθηκε με εναλλακτική ενδεκάδα, ωστόσο ουσιαστικά το ματς στο livescore τελείωσε από το 20’. Σε εκείνο το σημείο έμεινε πίσω στο σκορ, ενώ δύο λεπτά νωρίτερα είχε αποκτήσει αριθμητικό μειονέκτημα, λόγω απευθείας αποβολής του Γερμανού αμυντικού Ζίμπερτ. Οι «ροσονέρι» βρήκαν επίσης δίχτυα στο 51’ και στο 64’ διαμορφώνοντας το τελικό αποτέλεσμα.

Η ήττα που πόνεσε περισσότερο στις αναλύσεις αγώνων ήρθε την προηγούμενη αγωνιστική, από την Κάλιαρι – ομάδα με κοινούς στόχους – στο «βία ντελ μάρε» και μάλιστα ενώ προηγήθηκε μόλις στο 5’.

Δύσκολη η θέση του τεχνικού Εουζέμπιο Ντι Φραντσέσκο, ίσως τελευταία του ευκαιρία να διορθώσει τα πράγματα. 0-1-3 γράφει το κοντέρ στο πρωτάθλημα.