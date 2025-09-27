Ανάλυση Αγώνα
Εκτίμηση
Αποδόσεις
Ανάλυση
Στατιστικά
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ
ΛΕΤΣΕ - ΜΠΟΛΟΝΙΑ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΕΚΤΙΜΗΣΗ: 2
Κάθε άλλο παρά ενθουσιάζει με την εικόνα της η Μπολόνια, ωστόσο υπερισχύει ξεκάθαρα της Λέτσε σε ποιότητα και βάθος πάγκου. Με την (υπερβολικά) αμυντική προσέγγιση που εφαρμόζει φέτος, μπορεί μένοντας συμπαγής να βρει γκολ κόντρα στην «τρύπια» άμυνα της γηπεδούχου. Αποδεκτό το 2 σε απόδοση 2.05 στο Pamestoixima.gr.
Bet builder
Over 0,5 Μπολόνια+Over 6,5 κόρνερ Μπολόνια
Ειδικά στοιχήματα
Σκορ Πολλαπλών επιλογών: 0-1, 0-2, 0-3
2-3 γκολ
2+Under 3,5
Γκολ Ντομίνγκεζ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΕΤΣΕ - ΜΠΟΛΟΝΙΑ
Facts Αγώνα
- Πέρσι για τη Serie A: Μπολόνια – Λέτσε 1-0 και Λέτσε – Μπολόνια 0-0
- Μόλις μία ήττα για την Μπολόνια στα 19 τελευταία παιχνίδια της με τη Λέτσε στη Σέριε Α και στις δύο έδρες (11-7-1).
- Under 2,5 τρία από τα τέσσερα τελευταία ραντεβού τους στο κουπόνι ΟΠΑΠ.
- G/G τρία από τα τέσσερα τελευταία ανάμεσά τους στο Λέτσε.
- Over 2,5 τα τρία τελευταία παιχνίδια της Λέτσε.
- Εύρος 2-3 γκολ τα δύο τελευταία εντός έδρας παιχνίδια της Λέτσε.
- Εύρος 0-1 γκολ τέσσερα από τα συνολικά πέντε παιχνίδια της Μπολόνια στη σεζόν.
- 3-13-16 η μεταξύ τους παράδοση συνολικά σε επίπεδο Serie A
- 5-4-8 ο απολογισμός του τεχνικού της Λέτσε, Εουζέμιο Ντι Φραντσέσκο, με αντίπαλο την Μπολόνια.
- 2-3-1 μετράει ο προπονητής της Μπολόνια, Βιντσέντσο Ιταλιάνο, κόντρα στη Λέτσε.
- Τρεις νίκες και δύο ισοπαλίες μετράει ο Βιτσέντσο Ιταλιάνο σε πέντε μονομαχίες με τον Εουζέμπιο Ντι Φραντσέσκο.
Δείτε τα προγνωστικά Ιταλίας
Η Λέτσε βαδίζει δεχόμενη στα προγνωστικά το ένα «χαστούκι» μετά το άλλο. Πιο πρόσφατο, η ήττα 0-3 στο «Σαν Σίρο» από τη Μίλαν, σε νοκ άουτ παιχνίδι για το δεύτερο γύρο του Κυπέλλου Ιταλίας.
Παρατάχθηκε με εναλλακτική ενδεκάδα, ωστόσο ουσιαστικά το ματς στο livescore τελείωσε από το 20’. Σε εκείνο το σημείο έμεινε πίσω στο σκορ, ενώ δύο λεπτά νωρίτερα είχε αποκτήσει αριθμητικό μειονέκτημα, λόγω απευθείας αποβολής του Γερμανού αμυντικού Ζίμπερτ. Οι «ροσονέρι» βρήκαν επίσης δίχτυα στο 51’ και στο 64’ διαμορφώνοντας το τελικό αποτέλεσμα.
Η ήττα που πόνεσε περισσότερο στις αναλύσεις αγώνων ήρθε την προηγούμενη αγωνιστική, από την Κάλιαρι – ομάδα με κοινούς στόχους – στο «βία ντελ μάρε» και μάλιστα ενώ προηγήθηκε μόλις στο 5’.
Δύσκολη η θέση του τεχνικού Εουζέμπιο Ντι Φραντσέσκο, ίσως τελευταία του ευκαιρία να διορθώσει τα πράγματα. 0-1-3 γράφει το κοντέρ στο πρωτάθλημα.
Παραμένουν τραυματίες οι Ζαν (στόπερ), Μαρτσβίνσκι (επιτελικός μέσος), νέες απώλειες οι Σοτίλ (εξτρέμ), Χέλγκασον (μέσος), με την εθνική του ομάδα U20 ο Πέρεζ (στόπερ). Αλλάζει σύστημα ο Ντι Φραντσέσκο, επιλέγοντας 3-5-2 (από 4-3-3), τοποθετώντας τους Στούλιτς, Μορέντε δίδυμο στην επίθεση.
Σε σχέση με πέρσι η Μπολόνια έχει διατηρήσει τον κορμό, ωστόσο το σύνολο αδυνατεί μεσοεπιθετικά να βγάλει συνδυασμούς και να αναπτύξει ομοιογένεια. Ίσως φταίει η αρκετά πιο αμυντική προσέγγιση που έχει υιοθετήσει από το ξεκίνημα της σεζόν, η οποία «σκοτώνει» κάθε ατομική πρωτοβουλία.
Με εξαίρεση την εντός έδρας νίκη 2-1 κόντρα στην Τζένοα την προηγούμενη αγωνιστική του Καμπιονάτο, όπου επέστεψε στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα από το 0-1, όλα τα άλλα παιχνίδια της ως τώρα, ανεξαρτήτως διοργάνωσης, κρίθηκαν στο γκολ.
Έτσι και το ματς της Πέμπτης στο Μπέρμιγχαμ με την Άστον Βίλα, για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Europa League. Βρέθηκε να χάνει μόλις στο 13’, ολοκληρώνοντας το πρώτο ημίχρονο, με προσπάθεια να ισορροπήσει να και να βρει πατήματα.
Στο δεύτερο μέρος ήταν το αφεντικό. Ειδικά στο τελευταίο 20λεπτο κυριάρχησε, άξιζε ένα γκολ, ωστόσο δεν το βρήκε και έχασε 1-0. Την Πέμπτη θα υποδεχθεί στις αθλητικές μεταδόσεις τη Φράιμπουργκ.
Παραμένουν τραυματίες οι Ιμόμπιλε (βασικός επιθετικός), Καζάλε (στόπερ), Σουλέμενα (μέσος, νέο απόκτημα), Πομπέγκα (βασικός μέσος). 4-2-3-1, με τους Μπερναρντέσκι, Φάμπιαν, Ντομίνγκεζ τριάδα πίσω από τον Νταλινγκά που θα βρεθεί στην κορυφή της επίθεσης.