Ρεπορτάζ

Σαφώς και προτεραιότητα της Σασουόλο στην επιστροφή της στη Serie A μετά από απουσίες ενός χρόνου, αποτελεί η παραμονή. Ο αποκλεισμός από την Κόμο στο Κύπελλο δεν «πόνεσε» την ομάδα, ωστόσο ο τρόπος με τον οποίο έγινε, δεν ήταν ωραίος στις αναλύσεις αγώνων.

Είδε το ματς σαν αγγαρεία, επιτρέποντας στην αντίπαλο να κάνει ό,τι θέλει στο πρώτο ημίχρονο. 3-0 το σκορ όπως διαμορφώθηκε στο πρώτο 45λεπτο. Στο δεύτερο μέρος αποφάσισε να εμφανιστεί στο γήπεδο, κρατώντας τα προσχήματα. Η γηπεδούχος είχε ήδη πετύχει αυτό που ήθελε, ο ρυθμός όσο περνούσε η ώρα έπεφτε και έτσι δεν άλλαξε κάτι μέχρι τέλους.

Στο πρωτάθλημα, η εικόνα της βελτιώνεται σταθερά. Εναντίον της Λάτσιο ήρθε το πρώτο τρίποντο (1-0), ενώ ακολούθως, απέναντι στην Ίντερ, κατάφερε να βάλει δύσκολα στους «νερατζούρι», λυγίζοντας στις λεπτομέρειες.