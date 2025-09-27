Ανάλυση Αγώνα
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ
ΣΑΣΣΟΥΟΛΟ - ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΕΚΤΙΜΗΣΗ: Χ2
Πιο πειστική η εικόνα της Ουντινέζε, που με εξαίρεση την ήττα από τη Μίλαν στέκεται εξαιρετικά. Πιο έμπειρη από τη γηπεδούχο, κουβαλώντας προίκα την καλή παράδοση που έχει όταν φιλοξενείται από τη Σασουόλο. Με το σετ να φαβοριτίζει τον άσο, υπάρχει αξία στην κόντρα. Σε απόδοση 1.60 στο Pamestoixima.gr η διπλή ευκαιρία Χ2.
ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΑΣΣΟΥΟΛΟ - ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ
Facts Αγώνα
- 4-10-8 η μεταξύ τους παράδοση συνολικά, 1-6-4 με γηπεδούχο τη Σασουόλο.
- Αήττητη η Ουντινέζε στις επτά τελευταίες επισκέψεις της στο Σασουόλο (3-3-0), πιο πρόσφατος άσος στο κουπόνι ΟΠΑΠ τον Σεπτέμβριο του 2016, 1-0.
- G/G τα έξι τελευταία ραντεβού τους, τέσσερα εκ των οποίων ήταν και Over 3,5. N/G τα τέσσερα προηγούμενα, Under 2,5 πέντε από τα έξι προηγούμενα.
- Over 2,5 τα δύο πιο πρόσφατα παιχνίδια της Σασουόλο, όπως και τρία από τα τέσσερα τελευταία.
- Over 2,5 τα δύο πιο πρόσφατα ματς της Ουντινέζε, όπως και τρία από τα τέσσερα τελευταία.
Σαφώς και προτεραιότητα της Σασουόλο στην επιστροφή της στη Serie A μετά από απουσίες ενός χρόνου, αποτελεί η παραμονή. Ο αποκλεισμός από την Κόμο στο Κύπελλο δεν «πόνεσε» την ομάδα, ωστόσο ο τρόπος με τον οποίο έγινε, δεν ήταν ωραίος στις αναλύσεις αγώνων.
Είδε το ματς σαν αγγαρεία, επιτρέποντας στην αντίπαλο να κάνει ό,τι θέλει στο πρώτο ημίχρονο. 3-0 το σκορ όπως διαμορφώθηκε στο πρώτο 45λεπτο. Στο δεύτερο μέρος αποφάσισε να εμφανιστεί στο γήπεδο, κρατώντας τα προσχήματα. Η γηπεδούχος είχε ήδη πετύχει αυτό που ήθελε, ο ρυθμός όσο περνούσε η ώρα έπεφτε και έτσι δεν άλλαξε κάτι μέχρι τέλους.
Στο πρωτάθλημα, η εικόνα της βελτιώνεται σταθερά. Εναντίον της Λάτσιο ήρθε το πρώτο τρίποντο (1-0), ενώ ακολούθως, απέναντι στην Ίντερ, κατάφερε να βάλει δύσκολα στους «νερατζούρι», λυγίζοντας στις λεπτομέρειες.
Μοναδική απουσία για τον τεχνικό Γκρόσο ο δεξιός μπακ Τζέφερσον Παζ. 4-3-2-1, με τους Μπεράρντι, Λοριέντ δίδυμο πίσω από τον Πιναμόντι.
Μοναδική «μουτζούρα» μέχρι τώρα για την Ουντινέζε, η εντός έδρας ήττα της προηγούμενης αγωνιστικής κόντρα στη Μίλαν (0-3), με τους «ροσονέρι» να πραγματοποιούν μεγάλη εμφάνιση, περιορίζοντάς την σε ρόλο κομπάρσου.
Κατ’ άλλα, επτά βαθμοί στο καμπιονάτο (2-1-1), δύο νίκες σε ισάριθμα ματς στο Κύπελλο και παρουσία στους «16» της διοργάνωσης, όπου στις αθλητικές μεταδόσεις την περιμένει η Γιουβέντους. Για να κλείσει ραντεβού με τους «μπιανκονέρι», χρειάστηκε την Τρίτη να επικρατήσει της Παλέρμο.
Τζανιόλο στο 41’ και Μίλερ στο 45’ την έβαλαν σε τροχιά πρόκρισης. Οι Σικελοί μείωσαν στο 93’ για το τελικό 2-1. Αρκετές οι αλλαγές στο αρχικό σχήμα, όσοι πήραν ευκαιρία όμως την αξιοποίησαν, προσφέροντας στον τεχνικό Ράνγιαϊτς επιπλέον λύσεις.
Τιμωρημένος μέχρι τις 18 Οκτωβρίου ο τερματοφύλακας Οκόγιε, στο Mundial U20 ο Μπράβο (βασικός επιθετικός), τραυματίες οι Μπούκσα (επιθετικός), Μπάγιο (επιθετικός). 3-5-2, με τους Τζανιόλο, Ντέιβις δίδυμο στη γραμμή κρούσης.