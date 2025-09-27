Ανάλυση Αγώνα
ΡΟΜΑ - ΒΕΡΟΝΑ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΕΚΤΙΜΗΣΗ: 1
Ξεκάθαρο φαβορί η Ρόμα και δεν έχουμε λόγο να την αμφισβητήσουμε. Οι «τζαλορόσι» έχουν αποδείξει πως – έστω και δύσκολα – ξέρουν να παίρνουν αυτό που θέλουν, ενώ στο «Ολίμπικο» αυξάνουν τη δυναμική τους. Σε απόδοση 1.44 ο άσος στο Pamestoixima.gr.
Bet builder
Over 0,5 Ρόμα+Over 5,5 κόρνερ Ρόμα
Ειδικά στοιχήματα
1+Under 3,5
1 ημ. / 1 τελ.
Σκορ πολλαπλών επιλογών: 1-0, 2-0, 3-0
ΑΝΑΛΥΣΗ ΡΟΜΑ - ΒΕΡΟΝΑ
Facts Αγώνα
- Πέρσι για τη Serie A: Βερόνα – Ρόμα 3-2 και Ρόμα – Βερόνα 1-0
- 10-4-3 η μεταξύ τους παράδοση συνολικά την τελευταία δεκαετία, 7-2-0 με γηπεδούχο τη Ρόμα την ίδια περίοδο στο κουπόνι ΟΠΑΠ.
- 14-2-0 στα ραντεβού τους στο «Ολίμπικο» από το 1990 έως σήμερα.
- Over 2,5 πέντε από τα επτά τελευταία ανάμεσά τους στη Ρώμη.
- 22-6-0 στα 28 πιο πρόσφατα Ρόμα – Βερόνα. Τελευταίο διπλό το 1973.
- G/G 21/28 τελευταία μεταξύ Ρόμα και Βερόνα και στις δύο έδρες.
- Εύρος 0-1 γκολ τέσσερα από τα πέντε τελευταία παιχνίδια της Ρόμα.
- Under 2,5 τα τρία τελευταία παιχνίδια της Ελλάς Βερόνα, όπως και πέντε από τα συνολικά έξι στη σεζόν.
- 15-8-4 ο απολογισμός του τεχνικού της Ρόμα, Τζανπιέρο Γκασπερίνι με αντίπαλο την Ελλάς Βερόνα.
- 2-0-4 μετράει ο προπονητής της Ελλάς Βερόνα, Πάολο Τζανέτι κόντρα στη Ρόμα.
- Επτά νίκες σε ισάριθμες μάχες με τον Πάολο Τζανέτι, μετράει ο Τζανπιέρο Γκασπερίνι.
Με τη γνωστή «συνταγή», η Ρόμα κατάφερε να μπει με το.. δεξί στη League Phase του Europa League, επικρατώντας στη Γαλλία της Νις 2-1.
Στο πρώτο ημίχρονο οι ομάδες απλά.. δέρνονταν! Με την έναρξη του δευτέρου μέρους οι «τζαλορόσι» χτύπησαν όχι μία, αλλά δύο φορές με τα στόπερ τους (Εντικά, Μαντσίνι), βάζοντας βάσεις για νίκη. Άριστη η διαχείριση στη ροή, με τους γηπεδούχους να μειώνουν στο 77’ με πέναλτι.
Το έχουμε εμπεδώσει στα προγνωστικά πως ξέρει να παίζει για το αποτέλεσμα. Το ερώτημα είναι πότε θα δούμε να τσουλάει την μπάλα. Όταν συμβεί, αφού έχει χτίσει ήδη χαρακτήρα και η αυτοπεποίθηση αυξάνεται διαρκώς, θα κάνει πράγματα και θαύματα.
Στο πρωτάθλημα προέρχεται από τη νίκη στο ντέρμπι της αιώνιας πόλης με τη Λάτσιο (1-0). Εννέα βαθμοί (3-1-0) στο σακούλι, ενώ την Πέμπτη θα υποδεχθεί στις αθλητικές μεταδόσεις τη Λιλ για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Europa League.
Παραμένουν τραυματίες οι Μπέιλι (επιθετικός, πρόσφατο απόκτημα), Ντιμπάλα (βασικός – πολύτιμος επιθετικός). Ανακατεύει τα χαρτιά ο τεχνικός Γκασπερίνι, 3-4-2-1, με τους Σουλέ, Πελεγκρίνι να κινούνται στην πλάτη του Φέργκιουσον που θα πάρει θέση στο «9».
Από την «ανάσα οξυγόνου» που τόνωσε την αυτοπεποίθηση, στο «χασούκι» που τη βύθισε στην εσωστρέφεια η Ελλάς Βερόνα.
Επιτυχία η ισοπαλία που απέσπασε εντός έδρας απέναντι στη Γιουβέντους (1-1). Μάλιστα δεν έκλεψε το αποτέλεσμα στο livescore, αλλά κοίταξε την αντίπαλο στα μάτια.
Με καλή ψυχολογία, βάδισε στο ντέρμπι μίσους του Βένετο με τη Βενέτσια (Β) για το Κύπελλο. Ο Τζανέτι ανακάτεψε την τράπουλα, το σύνολο δεν είχε διάρκεια στην απόδοση ώστε να απειλήσει σοβαρά και το 0-0 έστειλε την πρόκριση να κριθεί στα πέναλτι, εκεί όπου η Βενέτσια αποδείχθηκε πιο ικανή – τυχερή – ψύχραιμη.
Ακόμα και εναντίον ομάδας από τη δεύτερη κατηγορία, η προσέγγισή της στις αναλύσεις αγώνων ήταν να της αφήσει την μπάλα και να ψάξει την κόντρα. Κάτω από 40% το ποσοστό κατοχής. Δεν ξέρει να αναπτύσσει ποδόσφαιρο πρωτοβουλίας.
Παραμένουν τραυματίες οι Σούσλοφ (μέσος), Βαλεντίνι (αμυντικός), Χαρούι (βασικός μέσος), νέα απώλεια ο Ογιεγκόκε (δεξιός μπακ). 3-5-2, με τους Τζόβανε, Όρμπαν δίδυμο στην επίθεση.