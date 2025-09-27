Ρεπορτάζ

Με τη γνωστή «συνταγή», η Ρόμα κατάφερε να μπει με το.. δεξί στη League Phase του Europa League, επικρατώντας στη Γαλλία της Νις 2-1.

Στο πρώτο ημίχρονο οι ομάδες απλά.. δέρνονταν! Με την έναρξη του δευτέρου μέρους οι «τζαλορόσι» χτύπησαν όχι μία, αλλά δύο φορές με τα στόπερ τους (Εντικά, Μαντσίνι), βάζοντας βάσεις για νίκη. Άριστη η διαχείριση στη ροή, με τους γηπεδούχους να μειώνουν στο 77’ με πέναλτι.

Το έχουμε εμπεδώσει στα προγνωστικά πως ξέρει να παίζει για το αποτέλεσμα. Το ερώτημα είναι πότε θα δούμε να τσουλάει την μπάλα. Όταν συμβεί, αφού έχει χτίσει ήδη χαρακτήρα και η αυτοπεποίθηση αυξάνεται διαρκώς, θα κάνει πράγματα και θαύματα.

Στο πρωτάθλημα προέρχεται από τη νίκη στο ντέρμπι της αιώνιας πόλης με τη Λάτσιο (1-0). Εννέα βαθμοί (3-1-0) στο σακούλι, ενώ την Πέμπτη θα υποδεχθεί στις αθλητικές μεταδόσεις τη Λιλ για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Europa League.