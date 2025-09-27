Ανάλυση Αγώνα
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ
ΠΙΖΑ - ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΕΚΤΙΜΗΣΗ: G/G
Φαβορί στις στοιχηματικές εταιρίες η Φιορεντίνα, με την τιμή του διπλού (2.30) να δημιουργεί σκέψεις, ωστόσο ποντάροντας λεφτά στους «Βιόλα» με την εικόνα που έχουν ως τώρα, είναι σαν να πετάς λεφτά από το μπαλκόνι και να περιμένεις να μπουν στο βάζο που έχεις αφήσει. Ποτέ δεν ξέρεις βέβαια.. Κακή αμυντική συμπεριφορά από τους «μωβ», τεράστια η δίψα των γηπεδούχων, ωραιότατο το G/G στο 1.92 στο Pamestoixima.gr.
Bet builder
Over 0,5 Φιορεντίνα+Over 5,5 κόρνερ Φιορεντίνα
Ειδικά στοιχήματα
G/G+Under 4,5
Over 4,5 κάρτες
Over 8,5 κόρνερ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΖΑ - ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ
Facts Αγώνα
- Τοπικό ντέρμπι της Τοσκάνης
- Τελευταίες συναντήσεις μεταξύ των δύο ομάδων τη σεζόν 1990-91 στη Serie A, με τη Φιορεντίνα να επικρατεί, τόσο εντός όσο και εκτός έδρας, 4-0.
- Under 2,5 πέντε από τα έξι παιχνίδια της Πίζα στη σεζόν στο κουπόνι ΟΠΑΠ.
- Εύρος 0-1 γκολ τρία από τα τέσσερα τελευταία παιχνίδια της Πίζα.
- Εύρος 0-1 γκολ και τα δύο εντός έδρας παιχνίδια της Πίζα στο πρωτάθλημα.
- G/G + Over 2,5 τα δύο πιο πρόσφατα παιχνίδια της Φιορεντίνα, όπως και τρία από τα τέσσερα τελευταία.
- G/G τέσσερα από τα πέντε τελευταία ματς της Φιορεντίνα.
- 1-6-7 η μεταξύ τους παράδοση συνολικά σε επίπεδο Serie A.
- 0-1-2 ο απολογισμός του τεχνικού της Πίζα, Αλμπέρτο Τζιλαρντίνο, με αντίπαλο τη Φιορεντίνα.
- 3-1-0 μετράει ο προπονητής της Φιορεντίνα, Στέφανο Πιόλι, με αντίπαλο την Πίζα.
- 1-1-0 υπέρ του Στέφανο Πιόλι στις μάχες με τον Αλμπέρτο Τζιλαρντίνο.
Την Πέμπτη φιλοξενήθηκε από την Τορίνο στο πλαίσιο του δεύτερου γύρου του Κυπέλλου Ιταλίας (φάση των «32»). Γνώρισε την ήττα 1-0 και αποχαιρέτησε τη διοργάνωση, κάτι που δεν την πείραξε στο ελάχιστο. Προτεραιότητα στα προγνωστικά αποτελεί η παραμονή στο καμπιονάτο και η συμμετοχή στη δεύτερη τη τάξει διοργάνωση αποτελούσε περιττή πολυτέλεια.
Ήθελε να πέσει αξιοπρεπώς και το κατάφερε, μόνο όμως βάσει αποτελέσματος. Το τελικό σκορ κολακεύει την Πίζα, αφού ο ρόλος της στο ματς ήταν παθητικός. Δεν απείλησε στο ελάχιστο, ενώ δέχτηκε πολλές τελικές (22).
Νωρίτερα τα είχε πάει περίφημα στο «Μαραντόνα» απέναντι στην πρωταθλήτρια Νάπολι, χάνοντας 3-2 στις λεπτομέρειες. Διάθεση υπάρχει, πλάνο επίσης, στερείται όμως (κυρίως) παραστάσεων και εμπειρίας στις αναλύσεις αγώνων. Άπαντες ανυπομονούν για το ντέρμπι μετά από 34 χρόνια αναμονής.
Τραυματίες οι Ντενούν (στόπερ), Στενγκς (επιτελικός μέσος), Εστέβες (μέσος). 3-4-2-1 επιλέγει ο τεχνικός Αλμπέρτο Τζιαλαρντίνο, με τους Μάριν, Μορέο να κινούνται στην πλάτη του Ενζολά που θα πάρει θέση στο «9».
«Η αλήθεια είναι πως όταν δέχτηκε να αναλάβω, δεν περίμενα πως θα αντιμετώπιζε κάτι τόσο άσχημο» τόνισε ο τεχνικός Στέφανο Πιόλι μετά την εντός έδρας ήττα της προηγούμενης αγωνιστικής από την Κόμο.
Ο Μαντράγκορα έβαλε τη Φιορεντίνα μπροστά στο σκορ μόλις στο 6’, το γρήγορο τέρμα όμως δεν τη βοήθησε στο να ελέγξει το ρυθμό. Στο δεύτερο ημίχρονο μάλιστα εξαφανίστηκε από το γήπεδο, η Κόμο έκανε ό,τι ήθελε και έφτασε στην ανατροπή βρίσκοντας δίχτυα στο 65’ και το 94’.
Δεύτερη σερί ήττα για τους «μωβ», μετά τις δύο διαδοχικές ισοπαλίες στο livescore. Συνεπώς το τρίποντο αγνοείται στη Serie A (0-2-2) και τα δύσκολα τώρα αρχίζουν. Την Πέμπτη θα υποδεχθεί τη Σίγκμα Όλομουτς για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Conference League στις αθλητικές μεταδόσεις, ενώ στο πρωτάθλημα ακολουθούν μάχες με Ρόμα και Μίλαν (μετά τη διακοπή).
Παραμένει τραυματίας ο Κουαμέ (εξτρέμ), νέα απώλεια ο Λάμπτεϊ (δεξιός μπακ). 3-5-2, με τον Γκούντμουνσον στο πλευρό του Κιν στην επίθεση επιλέγει ο τεχνικός Πιόλι.