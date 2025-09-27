Ρεπορτάζ

Την Πέμπτη φιλοξενήθηκε από την Τορίνο στο πλαίσιο του δεύτερου γύρου του Κυπέλλου Ιταλίας (φάση των «32»). Γνώρισε την ήττα 1-0 και αποχαιρέτησε τη διοργάνωση, κάτι που δεν την πείραξε στο ελάχιστο. Προτεραιότητα στα προγνωστικά αποτελεί η παραμονή στο καμπιονάτο και η συμμετοχή στη δεύτερη τη τάξει διοργάνωση αποτελούσε περιττή πολυτέλεια.

Ήθελε να πέσει αξιοπρεπώς και το κατάφερε, μόνο όμως βάσει αποτελέσματος. Το τελικό σκορ κολακεύει την Πίζα, αφού ο ρόλος της στο ματς ήταν παθητικός. Δεν απείλησε στο ελάχιστο, ενώ δέχτηκε πολλές τελικές (22).

Νωρίτερα τα είχε πάει περίφημα στο «Μαραντόνα» απέναντι στην πρωταθλήτρια Νάπολι, χάνοντας 3-2 στις λεπτομέρειες. Διάθεση υπάρχει, πλάνο επίσης, στερείται όμως (κυρίως) παραστάσεων και εμπειρίας στις αναλύσεις αγώνων. Άπαντες ανυπομονούν για το ντέρμπι μετά από 34 χρόνια αναμονής.