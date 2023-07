* Οι 20 ομάδες διαγωνίζονται σε δύο γύρους (38 αγωνιστικές). Οι πρώτες τέσσερις θα ανέβουν στην πρώτη κατηγορία, ενώ οι τελευταίες τέσσερις θα υποβιβαστούν στην τρίτη κατηγορία. Το πρώτο κριτήριο ισοβαθμίας είναι ο αριθμός των νικών.



* Αήττητη η Πόντε Πρέτα στις πέντε πιο πρόσφατες συναντήσεις τους (3-2-0).

* Οι τέσσερις τελευταίες συγκρούσεις τους έληξαν με under.

* Η Ρεγκάτας προέρχεται από 6/7 over, ενώ τα πέντε τελευταία της παιχνίδια επιβεβαίωσαν το σύνολο τερμάτων 2-3.

* Η Πόντε Πρέτα μετρά 6/6 under 1,5, 11/12 under 1,5, 12/12 under και 13/15 N/G.