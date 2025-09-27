Ανάλυση Αγώνα
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ
ΓΚΡΕΜΙΟ - ΒΙΤΟΡΙΑ ΜΠΑΪ́Α ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΕΚΤΙΜΗΣΗ: 1
Η Γκρέμιο έχει ανάγκη τους βαθμούς, παίζει εντός έδρας, ενώ έχει δείξει σημάδια βελτίωσης στις τελευταίες εμφανίσεις της. Με πρώτο στόχο να μην ηττηθεί θα αγωνιστεί η Βιτόρια. Στις στοιχηματικές εταιρίες η νίκη των γηπεδούχων προτείνεται στο 1.78, απόδοση που συναντάμε στη στοιχιμαν.
ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΚΡΕΜΙΟ - ΒΙΤΟΡΙΑ ΜΠΑΪ́Α
Facts Αγώνα
- Αγώνας για την 25η αγωνιστική στο Μπραζιλεϊράο Α’ 2025 στο κουπόνι ΟΠΑΠ με τα στατιστικά στοιχήματος. Οι ομάδες στις θέσεις 1-4 της βαθμολογίας, εξασφαλίζουν τη συμμετοχή τους στη φάση των ομίλων του Κόπα Λιμπερταδόρες. Οι ομάδες στις θέσεις 5-6 της βαθμολογίας εξασφαλίζουν τη συμμετοχή τους στη 2η προκριματική φάση του Κόπα Λιμπερταδόρες. Οι ομάδες στις θέσεις 7-12 της βαθμολογίας εξασφαλίζουν τη συμμετοχή τους στη φάση των ομίλων του Κόπα Σουνταμερικάνα. Οι ομάδες στις θέσεις 17-20 της βαθμολογίας, υποβιβάζονται από τη Serie A. Τα κριτήρια ισοβαθμίας είναι: 1) βαθμοί, 2) νίκες, 3) διαφορά τερμάτων, 4) γκολ υπέρ, 5) αποτελέσματα μεταξύ των ομάδων, αλλά μόνο αν είναι ισοβαθμία, ανάμεσα σε δύο κλαμπ, 6) λιγότερες κόκκινες κάρτες, 7) λιγότερες κίτρινες κάρτες, 8) κλήρωση.
- Στον πρώτο γύρο Βιτόρια – Γκρέμιο 1-1 στο πρόγραμμα αγώνων.
- Οι δύο ομάδες έχουν αναμετρηθεί 52 φορές στο παρελθόν. Η Γκρέμιο κέρδισε 25 ματς, η Βιτόρια 13 παιχνίδια, ενώ 14 αναμετρήσεις ολοκληρώθηκαν με ισοπαλία.
- Ως γηπεδούχος, το ρεκόρ της Γκρέμιο απέναντι στη Βιτόρια είναι 18 νίκες, 7 ισοπαλίες, 3 ήττες.
- Η Γκρέμιο παραμένει αήττητη στις 10 τελευταίες, συνολικά αναμετρήσεις της με αντίπαλο τη Βιτόρια, έχοντας ρεκόρ 6 νίκες και 4 ισοπαλίες.
Ενημερωθείτε για τα στατιστικά Α’ Βραζιλίας
Παραχώρησε ισοπαλία 1-1 στην Μποταφόγκο, στο Πόρτο Αλέγκρε σε εξ΄αναβολής αναμέτρηση για τη 16η αγωνιστική στην Α’ Βραζιλίας. Ισορροπημένο το πρώτο ημίχρονο με αμφότερες τις ομάδες να έχουν κατά διαστήματα την κατοχή της μπάλας και την πρωτοβουλία των κινήσεων και να δημιουργούν ευκαιρίες για γκολ. Αυτό ήρθε στο 53ο λεπτό με τον Κουϊαμπάνο για την Μποταφόγκο, αλλά η Γκρέμιο ισοφάρισε στο 90′ με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του τερματοφύλακά της Τιάγκο Βόλπι. Στο δεύτερο 45λεπτο το ματς ήταν επίσης ισορροπημένο, αλλά με πιο αργό ρυθμό.
Η Γκρέμιο έδωσε συνέχεια στις ανταγωνιστικές εμφανίσεις και δείχνει να έχει βελτιωθεί συνολικά, με την ανασταλτική λειτουργία να αποτελεί το δυνατό της σημείο, αλλά και να παρουσιάζει πιο ξεκάθαρο αγωνιστικό πλάνο μεσοεπιθετικά. Επιπλέον, τα πρόσφατα θετικά αποτελέσματα (2 νίκες, 3 ισοπαλίες, 1 ήττα στις 6 τελευταίες υποχρεώσεις της στην Α’ Βραζιλίας) έχουν βοηθήσει τους παίκτες να «φτιάξουν» τη ψυχολογία τους, αλλά και τη σχέση τους με τον κόσμο, που έχει δεχτεί πολλές απογοητεύσεις τη φετινή σεζόν.
Πρόβλημα τραυματισμού αντιμετωπίζει ο επιθετικός Κάρλος Βινίσιους (4/1) και δεν υπολογίζεται για το ματς. Αντίθετα, ο βασικός αμυντικός χαφ Αρτούρ εξέτισε την ποινή του και επανήλθε στη διάθεση της τεχνικής ηγεσίας.
Ηττήθηκε 1-0 στο Σαλβαδόρ από τη Φλουμινένσε για την 24η αγωνιστική στην Α’ Βραζιλίας. Η Βιτόρια ξεκίνησε δυναμικά το παιχνίδι, αλλά η ανόητη αποβολή του μέσου Ντουντού με δύο κίτρινες κάρτες στο 25ο λεπτό την επηρέασε αρνητικά. Ακολούθησε ένα δοκάρι σε προσπάθεια του Ερνάν Κάνο και το γκολ του Ερκουλες στο 37ο λεπτό, ενώ η Βιτόρια είχε δοκάρι με τον Ερικ. Στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου αποβλήθηκε ο κεντρικός αμυντικός Ιγκορ Ραμπέγιο από την πλευρά της Φλουμινένσε και αυτός με δύο κίτρινες κάρτες.
Στο δεύτερο 45λεπτο η Βιτόρια προσπάθησε με καλύτερη οργάνωση στον αγωνιστικό χώρο και περισσότερα τρεξίματα να πιέσει τη Φλουμινένσε, αλλά οι Καριόκας με σωστές τοποθετήσεις, σε συνδυασμό με την ποιότητα και την εμπειρία τους δεν δέχτηκαν τελικά γκολ και εξασφάλισαν το τρίποντο. Στις αναλύσεις αγώνων, η διοίκηση της Βιτόρια ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας με τον Ροντρίγκο Τσάγκας και την πρόσληψη στη θέση του προπονητή του Ζαΐρ Βεντούρα. Αυτή είναι η 4η αλλαγή στην τεχνική ηγεσία του κλαμπ από το ξεκίνημα της χρονιάς.
Δεν υπολογίζεται για το παιχνίδι ο μέσος Ντουντού (2/0) που αποβλήθηκε με δύο κίτρινες κάρτες στο παιχνίδι με αντίπαλο τη Φλουμινένσε.