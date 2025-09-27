Ρεπορτάζ

Παραχώρησε ισοπαλία 1-1 στην Μποταφόγκο, στο Πόρτο Αλέγκρε σε εξ΄αναβολής αναμέτρηση για τη 16η αγωνιστική στην Α’ Βραζιλίας. Ισορροπημένο το πρώτο ημίχρονο με αμφότερες τις ομάδες να έχουν κατά διαστήματα την κατοχή της μπάλας και την πρωτοβουλία των κινήσεων και να δημιουργούν ευκαιρίες για γκολ. Αυτό ήρθε στο 53ο λεπτό με τον Κουϊαμπάνο για την Μποταφόγκο, αλλά η Γκρέμιο ισοφάρισε στο 90′ με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του τερματοφύλακά της Τιάγκο Βόλπι. Στο δεύτερο 45λεπτο το ματς ήταν επίσης ισορροπημένο, αλλά με πιο αργό ρυθμό.

Η Γκρέμιο έδωσε συνέχεια στις ανταγωνιστικές εμφανίσεις και δείχνει να έχει βελτιωθεί συνολικά, με την ανασταλτική λειτουργία να αποτελεί το δυνατό της σημείο, αλλά και να παρουσιάζει πιο ξεκάθαρο αγωνιστικό πλάνο μεσοεπιθετικά. Επιπλέον, τα πρόσφατα θετικά αποτελέσματα (2 νίκες, 3 ισοπαλίες, 1 ήττα στις 6 τελευταίες υποχρεώσεις της στην Α’ Βραζιλίας) έχουν βοηθήσει τους παίκτες να «φτιάξουν» τη ψυχολογία τους, αλλά και τη σχέση τους με τον κόσμο, που έχει δεχτεί πολλές απογοητεύσεις τη φετινή σεζόν.