Ρεπορτάζ

Παραχώρησε ισοπαλία 1-1 στη Λανούς για το δεύτερο παιχνίδι των δύο ομάδων στην προημιτελική φάση του Κόπα Σουνταμερικάνα και αποκλείστηκε από τη συνέχεια της διοργάνωσης. Η Φλουμινένσε κυριάρχησε στο πρώτο ημίχρονο, έχοντας από τα πρώτα λεπτά την κατοχή της μπάλας και σημείωσε γκολ με τον Αγκουστίν Κανόμπιο στο 20ο λεπτό. Το δεύτερο 45λεπτο άργησε να ξεκινήσει, εξαιτίας επεισοδίων ανάμεσα στους οπαδούς της Λανούς και της αστυνομίας. Οταν το ματς «επανήλθε» στον αγωνιστικό χώρο, η Φλουμινένσε παρέμεινε επικίνδυνη, ωστόσο η Λανούς απειλούσε περισσότερο.

Συγκεκριμένα, το κλαμπ από την Αργεντινή έπαιξε με αντεπιθέσεις, θέλοντας να εκμεταλλευτεί τα «κενά» που άφηναν οι παίκτες της Φλουμινένσε την στιγμή που έβγαιναν μπροστά για να δημιουργήσουν φάσεις για γκολ. Τελικά, η Λανούς ισοφάρισε με γκολ του Ντίλαν Ακίνο στο 67ο λεπτό και εξασφάλισε την πρόκριση. Στις αναλύσεις αγώνων ο αποκλεισμός από τη συνέχεια του Κόπα Σουνταμερικάνα οδήγησε στην παραίτηση από την τεχνική ηγεσία του Ρενάτο Γκαούτσο που αντέδρασε στην έντονη κριτική που δέχτηκε για τις επιλογές του στα δύο ματς. Τη θέση του θα πάρει ο Λουΐς Ζουμπέλντια, πρώην τεχνικός της Σάο Παόυλο.