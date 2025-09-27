Ανάλυση Αγώνα
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ
ΦΛΟΥΜΙΝΕΝΣΕ - ΜΠΟΤΑΦΟΓΚΟ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΕΚΤΙΜΗΣΗ: X
Στη Φλουμινένσε άλλαξε η τεχνική ηγεσία ξαφνικά και η ομάδα καλείται να κάνει ένα νέο ξεκίνημα. Σημαντικές απουσίες στην άμυνα για την Μποταφόγκο. Στις στοιχηματικές εταιρίες η ισοπαλία προτείνεται στο 3.00, απόδοση που συναντάμε στη στοιχιμαν.
ΑΝΑΛΥΣΗ ΦΛΟΥΜΙΝΕΝΣΕ - ΜΠΟΤΑΦΟΓΚΟ
Facts Αγώνα
- Αγώνας για την 25η αγωνιστική στο Μπραζιλεϊράο Α’ 2025 στο κουπόνι ΟΠΑΠ με τα στατιστικά στοιχήματος. Οι ομάδες στις θέσεις 1-4 της βαθμολογίας, εξασφαλίζουν τη συμμετοχή τους στη φάση των ομίλων του Κόπα Λιμπερταδόρες. Οι ομάδες στις θέσεις 5-6 της βαθμολογίας εξασφαλίζουν τη συμμετοχή τους στη 2η προκριματική φάση του Κόπα Λιμπερταδόρες. Οι ομάδες στις θέσεις 7-12 της βαθμολογίας εξασφαλίζουν τη συμμετοχή τους στη φάση των ομίλων του Κόπα Σουνταμερικάνα. Οι ομάδες στις θέσεις 17-20 της βαθμολογίας, υποβιβάζονται από τη Serie A. Τα κριτήρια ισοβαθμίας είναι: 1) βαθμοί, 2) νίκες, 3) διαφορά τερμάτων, 4) γκολ υπέρ, 5) αποτελέσματα μεταξύ των ομάδων, αλλά μόνο αν είναι ισοβαθμία, ανάμεσα σε δύο κλαμπ, 6) λιγότερες κόκκινες κάρτες, 7) λιγότερες κίτρινες κάρτες, 8) κλήρωση.
- Παραδοσιακό ντέρμπι της Πολιτείας του Ρίο ντε Τζανέιρο με την ονομασία «Clássico Alvinegro».
- Στον πρώτο γύρο Μποταφόγκο – Φλουμινένσε 2-0 στο πρόγραμμα αγώνων.
- Οι δύο ομάδες έχουν αναμετρηθεί 342 φορές στο παρελθόν. Η Φλουμινένσε κέρδισε 123 ματς, η Μποταφόγκο 116 παιχνίδια, ενώ 103 αναμετρήσεις ολοκληρώθηκαν με ισοπαλία.
- Ως γηπεδούχος, το ρεκόρ της Φλουμινένσε απέναντι στην Μποταφόγκο είναι 84 νίκες, 53 ισοπαλίες, 47 ήττες.
- Η Μποταφόγκο έχει κερδίσει και τα 8 τελευταία, συνολικά ντέρμπι με αντίπαλο τη Φλουμινένσε.
Παραχώρησε ισοπαλία 1-1 στη Λανούς για το δεύτερο παιχνίδι των δύο ομάδων στην προημιτελική φάση του Κόπα Σουνταμερικάνα και αποκλείστηκε από τη συνέχεια της διοργάνωσης. Η Φλουμινένσε κυριάρχησε στο πρώτο ημίχρονο, έχοντας από τα πρώτα λεπτά την κατοχή της μπάλας και σημείωσε γκολ με τον Αγκουστίν Κανόμπιο στο 20ο λεπτό. Το δεύτερο 45λεπτο άργησε να ξεκινήσει, εξαιτίας επεισοδίων ανάμεσα στους οπαδούς της Λανούς και της αστυνομίας. Οταν το ματς «επανήλθε» στον αγωνιστικό χώρο, η Φλουμινένσε παρέμεινε επικίνδυνη, ωστόσο η Λανούς απειλούσε περισσότερο.
Συγκεκριμένα, το κλαμπ από την Αργεντινή έπαιξε με αντεπιθέσεις, θέλοντας να εκμεταλλευτεί τα «κενά» που άφηναν οι παίκτες της Φλουμινένσε την στιγμή που έβγαιναν μπροστά για να δημιουργήσουν φάσεις για γκολ. Τελικά, η Λανούς ισοφάρισε με γκολ του Ντίλαν Ακίνο στο 67ο λεπτό και εξασφάλισε την πρόκριση. Στις αναλύσεις αγώνων ο αποκλεισμός από τη συνέχεια του Κόπα Σουνταμερικάνα οδήγησε στην παραίτηση από την τεχνική ηγεσία του Ρενάτο Γκαούτσο που αντέδρασε στην έντονη κριτική που δέχτηκε για τις επιλογές του στα δύο ματς. Τη θέση του θα πάρει ο Λουΐς Ζουμπέλντια, πρώην τεχνικός της Σάο Παόυλο.
Ο κεντρικός αμυντικός Ιγκορ Ραμπέγιο (3/0) αποβλήθηκε την προηγούμενη αγωνιστική στο ματς με αντίπαλο τη Βιτόρια και δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής. Ο Λουΐς Ζουμπέλντια θα βρίσκεται στον πάγκο της Φλουμινένσε.
Απέσπασε ισοπαλία 1-1 από την Γκρέμιο στο Πόρτο Αλέγκρε σε εξ΄αναβολής αναμέτρηση για τη 16η αγωνιστική στην Α’ Βραζιλίας. Η Μποταφόγκο αγωνίστηκε με αρκετές και σημαντικές απουσίες στη βασική της ενδεκάδα, αλλά στο πρώτο ημίχρονο παρουσιάστηκε ανταγωνιστική, έχοντας κατά κατά διαστήματα την κατοχή της μπάλας και την πρωτοβουλία των κινήσεων και δημιούργησε ευκαιρίες για γκολ. Την ίδια στιγμή, διαχειρίστηκε με επιτυχία την πίεση των γηπεδούχων, που είχαν και αυτοί διαστήματα κυριαρχίας και φάσεις μπροστά από την εστία του Λέο Λινγκ για γκολ.
Στο 53ο λεπτό ο Κουϊαμπάνο που είχε μπει ως αλλαγή στο ματς στη θέση του Αλεξ Τέγιες που αποχώρησε με τραυματισμό έδωσε το προβάδισμα στο σκορ, στην Μποταφόγκο. Η τελευταία, σταδιακά στη συνέχεια «έχασε» μέτρα στον αγωνιστικό χώρο, με την Γκρέμιο να πιέζει και τελικά να ισοφαρίζει στο 90′ με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του τερματοφύλακα Τιάγκο Βόλπι. Στη συνέντευξη Τύπου ο Ντάβιντε Αντσελότι δήλωσε, ότι η Μποταφόγκο άξιζε τη νίκη στο ματς και για τους Καριόκας είναι δύο χαμένοι πολύτιμοι βαθμοί.
Είναι τιμωρημένοι το βασικό δίδυμο στο κέντρο της άμυνας Κάιο Πανταλεάο (10/0) και Αλεχάντερ Μπαρμπόσα (15/0). Πρόβλημα τραυματισμού αντιμετωπίζει ο βασικός αριστερός μπακ – χαφ Αλεξ Τέγιες (20/3 γκολ, 3 ασίστ).