ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ
ΜΠΑΪ́Α - ΠΑΛΜΕΙΡΑΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΕΚΤΙΜΗΣΗ: 2
Ανταγωνιστική εντός έδρας, αλλά ντεφορμέ και με σημαντικές απουσίες η Μπαΐα. Κουρασμένη, αλλά σε εντυπωσιακή φόρμα η Παλμέιρας. Στις στοιχηματικές εταιρίες η νίκη των φιλοξενούμενων προτείνεται στο 2.10, απόδοση που συναντάμε στη στοιχιμαν.
ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΠΑΪ́Α - ΠΑΛΜΕΙΡΑΣ
Facts Αγώνα
- Αγώνας για την 25η αγωνιστική στο Μπραζιλεϊράο Α’ 2025 στο κουπόνι ΟΠΑΠ με τα στατιστικά στοιχήματος. Οι ομάδες στις θέσεις 1-4 της βαθμολογίας, εξασφαλίζουν τη συμμετοχή τους στη φάση των ομίλων του Κόπα Λιμπερταδόρες. Οι ομάδες στις θέσεις 5-6 της βαθμολογίας εξασφαλίζουν τη συμμετοχή τους στη 2η προκριματική φάση του Κόπα Λιμπερταδόρες. Οι ομάδες στις θέσεις 7-12 της βαθμολογίας εξασφαλίζουν τη συμμετοχή τους στη φάση των ομίλων του Κόπα Σουνταμερικάνα. Οι ομάδες στις θέσεις 17-20 της βαθμολογίας, υποβιβάζονται από τη Serie A. Τα κριτήρια ισοβαθμίας είναι: 1) βαθμοί, 2) νίκες, 3) διαφορά τερμάτων, 4) γκολ υπέρ, 5) αποτελέσματα μεταξύ των ομάδων, αλλά μόνο αν είναι ισοβαθμία, ανάμεσα σε δύο κλαμπ, 6) λιγότερες κόκκινες κάρτες, 7) λιγότερες κίτρινες κάρτες, 8) κλήρωση.
- Στον πρώτο γύρο Παλμέιρας – Μπαΐα 0-1 στο πρόγραμμα αγώνων.
- Οι δύο ομάδες έχουν αναμετρηθεί 56 φορές στο παρελθόν. Η Μπαΐα κέρδισε 11 ματς, η Παλμέιρας 28 παιχνίδια, ενώ 17 αναμετρήσεις ολοκληρώθηκαν με ισοπαλία.
- Ως γηπεδούχος, το ρεκόρ της Μπαΐα απέναντι στην Παλμέιρας είναι 5 νίκες, 11 ισοπαλίες, 11 ήττες.
- Τα 5/6 πιο πρόσφατα, συνολικά παιχνίδια ανάμεσα στις δύο ομάδες ολοκληρώθηκαν με Under 2.5.
Ηττήθηκε 3-1 από τη Βάσκο ντα Γκάμα στο Ρίο ντε Τζανέιρο, σε εξ΄αναβολής αναμέτρηση για τη 16η αγωνιστική στην Α’ Βραζιλίας. Η Μπαΐα παρουσιάστηκε ανταγωνιστική στο ξεκίνημα του αγώνα και διαχειρίστηκε με επιτυχία την πίεση των γηπεδούχων, μάλιστα στο 31ο λεπτό προηγήθηκε στο σκορ με γκολ του Ματέο Σανάμπρια. Ωστόσο, η αποβολή του Ζαν Λούκας στο 36′ με απευθείας κόκκινη κάρτα, άλλαξε τα δεδομένα στον αγωνιστικό χώρο εις βάρος της. Συγκεκριμένα, στη συνέχεια οι Καριόκας σημείωσαν τρία γκολ και εξασφάλισαν το τρίποντο.
Για τη Βάσκο σκόραραν οι Φιλίπε Κουτίνιο (46′), Χοσέ Ροντρίγκες (60′) από ασίστ του Νούνο Μορέιρα και Λουτσιάνο Ζούμπα με αυτογκόλ στο 77′. Στις αναλύσεις αγώνων, ο Ροτζέιρο Σένι εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για τις αποφάσεις του διαιτητή της αναμέτρησης και του V.A.R. τονίζοντας ότι ήταν υπέρ των γηπεδούχων και κόντρα στη δική του ομάδα και επηρέασαν το τελικό αποτέλεσμα. Πρόσθεσε, ότι με 11 παίκτες στο γήπεδο και μπροστά στο σκορ η Μπαΐα δεν θα είχε χάσει τον αγώνα.
Εκτός δράσης, εξαιτίας τραυματισμού έχουν τεθεί ο βασικός αμυντικός χαφ Κάιο Αλεχάντρε (16/1 ασίστ), ο δεξιός μπακ Ερικ (8/1), ο φορ Ρουάν Πάμπλο (1/0), ο βασικός σέντερ μπακ Νταβίντ Ντουάρτε (18/0), ο βασικός αριστερός εξτρεμ Ερικ Πούλγκα (17/2 γκολ, 3 ασίστ) και ο κεντρικός αμυντικός Κανού (2/0). Είναι τιμωρημένος ο πολύτιμος μέσος Ζαν Λούκας (21/3 γκολ, 1 ασίστ).
Επικράτησε 3-1 στο Σάο Πάουλο της Ρίβερ Πλέιτ στον επαναληπτικό αγώνα των δύο ομάδων για την προημιτελική φάση του Κόπα Λιμπερτδόρες και προκρίθηκε στην επόμενη φάση της διοργάνωσης. Η Παλμέιρας βρέθηκε να χάνει στο 8ο λεπτό, έπειτα από γκολ του Μαξιμιλιάνο Σάλας και στη συνέχεια δυσκολεύτηκε απέναντι στους φιλοξενούμενους που είχαν το μομέντουμ στον αγώνα. Το 1-1 με τον Βίτορ Ρόκε στο 51′ ηρέμησε τους παίκτες και τον κόσμο της Παλμέιρας που έκανε πιο σωστή διαχείριση του ματς στη συνέχεια.
Οι Παουλίστας σημείωσαν ακόμη δύο γκολ (90’+1 πεν. και 90’+4 Φλάκο Λόπες) και εξασφάλισαν τη νίκη και την πρόκριση στην ημιτελική φάση του Κόπα Λιμπερταδόρες. Η Παλμέιρας απέδειξε απέναντι σε έναν ισχυρό αντίπαλο και στα δύο παιχνίδια, ότι είναι η καλύτερη και περισσότερο φορμαρισμένη ομάδα στη Νότιο Αμερική αυτό το διάστημα. Επιπλέον, το δίδυμο στην επίθεση των Βίτορ Ρόκε – Φλάκο Λόπες έχει βρει χημεία και βοηθάει στα μέγιστα για να λυθεί το μεγάλο πρόβλημα της Παλμέιρας, που ήταν η αναποτελεσματικότητα.
Ο βασικός κεντρικός αμυντικός Γκουστάβο Γκόμες (17/1 γκολ, 1 ασίστ) αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού και τέθηκε εκτός δράσης. Τη θέση του στο αρχικό σχήμα θα πάρει ο Μπρούνο Φουκς.