Ρεπορτάζ

Ηττήθηκε 3-1 από τη Βάσκο ντα Γκάμα στο Ρίο ντε Τζανέιρο, σε εξ΄αναβολής αναμέτρηση για τη 16η αγωνιστική στην Α’ Βραζιλίας. Η Μπαΐα παρουσιάστηκε ανταγωνιστική στο ξεκίνημα του αγώνα και διαχειρίστηκε με επιτυχία την πίεση των γηπεδούχων, μάλιστα στο 31ο λεπτό προηγήθηκε στο σκορ με γκολ του Ματέο Σανάμπρια. Ωστόσο, η αποβολή του Ζαν Λούκας στο 36′ με απευθείας κόκκινη κάρτα, άλλαξε τα δεδομένα στον αγωνιστικό χώρο εις βάρος της. Συγκεκριμένα, στη συνέχεια οι Καριόκας σημείωσαν τρία γκολ και εξασφάλισαν το τρίποντο.

Για τη Βάσκο σκόραραν οι Φιλίπε Κουτίνιο (46′), Χοσέ Ροντρίγκες (60′) από ασίστ του Νούνο Μορέιρα και Λουτσιάνο Ζούμπα με αυτογκόλ στο 77′. Στις αναλύσεις αγώνων, ο Ροτζέιρο Σένι εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για τις αποφάσεις του διαιτητή της αναμέτρησης και του V.A.R. τονίζοντας ότι ήταν υπέρ των γηπεδούχων και κόντρα στη δική του ομάδα και επηρέασαν το τελικό αποτέλεσμα. Πρόσθεσε, ότι με 11 παίκτες στο γήπεδο και μπροστά στο σκορ η Μπαΐα δεν θα είχε χάσει τον αγώνα.