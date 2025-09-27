Ανάλυση Αγώνα
-
Εκτίμηση
-
Αποδόσεις
-
Ανάλυση
-
Στατιστικά
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ
ΜΠΡΑΓΚΑΝΤΙΝΟ - ΣΑΝΤΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΕΚΤΙΜΗΣΗ: 1X+Under 3.5
Αστάθεια χαρακτήριζει την απόδοση των δύο ομάδων, με την Μπραγκαντίνο να έχει αρκετές απουσίες το προηγούμενο διάστημα και τη Σάντος να βρίσκεται σε μεταβατικό στάδιο, μετά την αλλαγή στην τεχνική ηγεσία. Στις στοιχηματικές εταιρίες η Διπλή Ευκαιρία υπέρ των γηπεδούχων σε συνδυασμό με το Under 3.5 προτείνεται στο 1.75, απόδοση που συναντάμε στη στοιχιμαν.
ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΠΡΑΓΚΑΝΤΙΝΟ - ΣΑΝΤΟΣ
Facts Αγώνα
- Αγώνας για την 25η αγωνιστική στο Μπραζιλεϊράο Α’ 2025 στο κουπόνι ΟΠΑΠ με τα στατιστικά στοιχήματος. Οι ομάδες στις θέσεις 1-4 της βαθμολογίας, εξασφαλίζουν τη συμμετοχή τους στη φάση των ομίλων του Κόπα Λιμπερταδόρες. Οι ομάδες στις θέσεις 5-6 της βαθμολογίας εξασφαλίζουν τη συμμετοχή τους στη 2η προκριματική φάση του Κόπα Λιμπερταδόρες. Οι ομάδες στις θέσεις 7-12 της βαθμολογίας εξασφαλίζουν τη συμμετοχή τους στη φάση των ομίλων του Κόπα Σουνταμερικάνα. Οι ομάδες στις θέσεις 17-20 της βαθμολογίας, υποβιβάζονται από τη Serie A. Τα κριτήρια ισοβαθμίας είναι: 1) βαθμοί, 2) νίκες, 3) διαφορά τερμάτων, 4) γκολ υπέρ, 5) αποτελέσματα μεταξύ των ομάδων, αλλά μόνο αν είναι ισοβαθμία, ανάμεσα σε δύο κλαμπ, 6) λιγότερες κόκκινες κάρτες, 7) λιγότερες κίτρινες κάρτες, 8) κλήρωση.
- Στον πρώτο γύρο Σάντος – Μπραγκαντίνο 1-2 στο πρόγραμμα αγώνων.
- Οι δύο ομάδες έχουν αναμετρηθεί 50 φορές στο παρελθόν. Η Μπραγκαντίνο κέρδισε 12 ματς, η Σάντος 22 παιχνίδια, ενώ 16 αναμετρήσεις ολοκληρώθηκαν με ισοπαλία.
- Ως γηπεδούχος, το ρεκόρ της Μπραγκαντίνο απέναντι στη Σάντος είναι 8 νίκες, 9 ισοπαλίες, 5 ήττες.
- Τα 5/6 πιο πρόσφατα παιχνίδια μεταξύ των δύο ομάδων, με γηπεδούχο την Μπραγκαντίνο ολοκληρώθηκαν με Under 2.5.
Ενημερωθείτε για τα στατιστικά Α’ Βραζιλίας
Ενημερωθείτε για τις καλύτερες στοιχηματικές προσφορές*
Γνώρισε την ήττα 2-1 από την Κρουζέιρο στο Μπέλο Οριζόντε για την 24η αγωνιστική στην Α’ Βραζιλίας. Η Μπραγκαντίνο ήταν ανταγωνιστική απέναντι σε μια ομάδα που βρίσκεται σε εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση και ειδικά στο πρώτο ημίχρονο κόντραρε στα ίσα τους γηπεδούχους. Η Μπραγκαντίνο προηγήθηκε με γκολ του Τζον Τζον στο 26ο λεπτό από ασίστ του Ιγνάσιο Λακιντάνα, αλλά η Κρουζέιρο ισοφάρισε με τέρμα του Λούκας Σίλβα στο 45’+1 από ασίστ του Κάιο Ζόρζε. Σημείωσε δεύτερο γκολ με τον Καϊκί (77′) και εξασφάλισε το τρίποντο.
Ο Φερνάντο Σεαμπρά δήλωσε μετά το παιχνίδι, ότι η νίκη υπέρ της Κρουζέιρο κρίθηκε στις λεπτομέρειες και ότι η Μπραγκαντίνο στάθηκε με αξιοπρέπεια απέναντι σε έναν περισσότερο ποιοτικό αντίπαλο και μέσα σε μια δύσκολη έδρα. Πρόσθεσε, ότι στις τελευταίες εμφανίσεις της η Μπραγκαντίνο έχει βελτιωθεί συνολικά και τόνισε ότι είναι αισιόδοξος για την πορεία της ομάδας στη συνέχεια. Επισήμανε, ότι σημαντικό στοιχείο για την επιτυχία της Μπραγκαντίνο στη συνέχεια θα είναι η αποτελεσματικότητά της στα τελειώματα των φάσεων.
Εκτός δράσης εξαιτίας τραυματισμού παραμένουν ο κεντρικός αμυντικός Εντουάρντο Σάντος (7/0), ο βασικός επιθετικός Ισιντρο Πίτα (16/6 γκολ, 1 ασίστ) και ο βασικός αριστερός μπακ – χαφ Ζουνίνιο Καπισάμπα (12/1).
Επιβλήθηκε στο ντέρμπι Παουλίστα 1-0 της Σάο Πάουλο για την 24η αγωνιστική στην Α’ Βραζιλίας. Η Σάντος ξεκίνησε δυναμικά το παιχνίδι και εκμεταλλεύτηκε την ανετοιμότητα και την απουσία συνοχής των φιλοξενούμενων που έπαιζαν με εναλλακτική ενδεκάδα, εξαιτίας των υποχρεώσεών τους στο Κόπα Λιμπερταδόρες. Η Σάντος κυριάρχησε έτσι στο μεγαλύτερο μέρος της αναμέτρησης, σημείωσε γκολ με τον Γκιγιέρμε στο 60ο λεπτό, από ασίστ του Μπέντζαμιν Ρόλχαϊσερ, ενώ είχε και άλλες ευκαιρίες, προκειμένου να διπλασιάσει τα τέρματά της, αλλά δεν ήταν αποτελεσματική.
Στις αναλύσεις αγώνων, ο Χουάν Πάμπλο Βοϊβόντα χαρακτήρισε κομβική για τη μετέπειτα πορεία της Σάντος στην Α’ Βραζιλίας τη νίκη απέναντι στη Σάο Πάουλο. Ο Αργεντινός προπονητής δήλωσε, ότι οι παίκτες του ήθελαν περισσότερο τη νίκη και το κατάφεραν, έχοντας πειθαρχία στο αγωνιστικό πλάνο και σωστές επιλογές σε άμυνα και επίθεση. Αναφέρθηκε στην απουσία του Νεϊμάρ, τον οποίο χαρακτήρισε ως ηγέτη της ομάδας και απαραίτητο για τον τρόπο που αγωνίζεται η Σάντος, αλλά και για τον στόχο της, την παραμονή στην Α’ Βραζιλίας.
Εκτός αγώνα, εξαιτίας τραυματισμού έχουν τεθεί ο Νεϊμάρ (13/3), ο μέσος Βίκτορ Ούγκο (2/0), ο βασικός κεντρικός αμυντικός Αντονις Φρίας (2/0) και ο αμυντικός χαφ Γκαμπριέλ Μποντέμπο (18/1 γκολ, 1 ασίστ), ενώ είναι τιμωρημένος ο βασικός αριστερός μπακ Γκονζάλο Εσκομπάρ (21/0).