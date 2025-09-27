Ρεπορτάζ

Γνώρισε την ήττα 2-1 από την Κρουζέιρο στο Μπέλο Οριζόντε για την 24η αγωνιστική στην Α’ Βραζιλίας. Η Μπραγκαντίνο ήταν ανταγωνιστική απέναντι σε μια ομάδα που βρίσκεται σε εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση και ειδικά στο πρώτο ημίχρονο κόντραρε στα ίσα τους γηπεδούχους. Η Μπραγκαντίνο προηγήθηκε με γκολ του Τζον Τζον στο 26ο λεπτό από ασίστ του Ιγνάσιο Λακιντάνα, αλλά η Κρουζέιρο ισοφάρισε με τέρμα του Λούκας Σίλβα στο 45’+1 από ασίστ του Κάιο Ζόρζε. Σημείωσε δεύτερο γκολ με τον Καϊκί (77′) και εξασφάλισε το τρίποντο.

Ο Φερνάντο Σεαμπρά δήλωσε μετά το παιχνίδι, ότι η νίκη υπέρ της Κρουζέιρο κρίθηκε στις λεπτομέρειες και ότι η Μπραγκαντίνο στάθηκε με αξιοπρέπεια απέναντι σε έναν περισσότερο ποιοτικό αντίπαλο και μέσα σε μια δύσκολη έδρα. Πρόσθεσε, ότι στις τελευταίες εμφανίσεις της η Μπραγκαντίνο έχει βελτιωθεί συνολικά και τόνισε ότι είναι αισιόδοξος για την πορεία της ομάδας στη συνέχεια. Επισήμανε, ότι σημαντικό στοιχείο για την επιτυχία της Μπραγκαντίνο στη συνέχεια θα είναι η αποτελεσματικότητά της στα τελειώματα των φάσεων.