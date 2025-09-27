Ρεπορτάζ

Ηττήθηκε 1-0 στο γήπεδο της Σπορτ Ρεσίφε για την 24η αγωνιστική στην Α’ Βραζιλίας. Η Κορίνθιανς δεν κατάφερε να επιβάλει το ρυθμό της στους γηπεδούχους, ενώ στο δεύτερο ημίχρονο μπορεί να ήταν περισσότερο δραστήρια, αλλά η υπεροχή της ήταν «φλύαρη». Οι απουσίες των Μέμφις Ντεπάι και Γκι Νεγκάο, δύο επιθετικών που μπορούν και παίζουν και μακριά από τη μεγάλη περιοχή επηρέασε την αγωνιστική συμπεριφορά της Κορίνθιανς που δυσκολευόταν να περάσει μπαλιές στους φορ Γιούρι Αλμπέρτο και Βιτίνιο που ήταν αποκομμένοι από την υπόλοιπη ομάδα.

Στις αναλύσεις αγώνων, ο Ντοριβάλ Ζούνιορ χαρακτήρισε αποτυχημένο το αποτέλεσμα για την Κορίνθιανς και πρόσθεσε ότι οι παίκτες του δεν είχαν την απαραίτηση κίνηση και ένταση στο παιχνίδι τους, προκειμένου να διασπάσουν την καλά οργανωμένη άμυνα της Σπορτ Ρεσίφε. Πρόσθεσε, ότι με την είσοδο στο δεύτερο ημίχρονο των Τάλες Μάνιο και Ανχελ Ρομέρο θέλησε να δώσει μεγαλύτερο πλάτος στις επιθέσεις της Κορίνθιανς και να βάλει περισσότερους παίκτες στην αντίπαλη περιοχή, αλλά οι Παουλίστας δεν ήταν αποτελεσματικοί στα τελείωματα των φάσεων.