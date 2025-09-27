Ανάλυση Αγώνα
-
Εκτίμηση
-
Αποδόσεις
-
Ανάλυση
-
Στατιστικά
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΝΣ - ΦΛΑΜΕΝΓΚΟ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΕΚΤΙΜΗΣΗ: Under 1.5 γκολ και στα δύο ημίχρονα
Είναι πιθανό η Κορίνθιανς να μη ρισκάρει απέναντι στη Φλαμένγκο και να επιλέξει τις αντεπιθέσεις. Οι Καριόκας θα πρέπει να κάνουν το παιχνίδι, αλλά «κουβαλάνε» κούραση από την υπερπροσπάθεια στην Αργεντινή και θα έχουν αλλαγές στο βασικό σχήμα. Στις στοιχηματικές εταιρίες η επιλογή του Under 1.5 γκολ και στα δύο ημίχρονα προτείνεται στο 1.85, απόδοση που συναντάμε στη στοιχιμαν.
ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑΝΣ - ΦΛΑΜΕΝΓΚΟ
Facts Αγώνα
- Αγώνας για την 25η αγωνιστική στο Μπραζιλεϊράο Α’ 2025 στο κουπόνι ΟΠΑΠ με τα στατιστικά στοιχήματος. Οι ομάδες στις θέσεις 1-4 της βαθμολογίας, εξασφαλίζουν τη συμμετοχή τους στη φάση των ομίλων του Κόπα Λιμπερταδόρες. Οι ομάδες στις θέσεις 5-6 της βαθμολογίας εξασφαλίζουν τη συμμετοχή τους στη 2η προκριματική φάση του Κόπα Λιμπερταδόρες. Οι ομάδες στις θέσεις 7-12 της βαθμολογίας εξασφαλίζουν τη συμμετοχή τους στη φάση των ομίλων του Κόπα Σουνταμερικάνα. Οι ομάδες στις θέσεις 17-20 της βαθμολογίας, υποβιβάζονται από τη Serie A. Τα κριτήρια ισοβαθμίας είναι: 1) βαθμοί, 2) νίκες, 3) διαφορά τερμάτων, 4) γκολ υπέρ, 5) αποτελέσματα μεταξύ των ομάδων, αλλά μόνο αν είναι ισοβαθμία, ανάμεσα σε δύο κλαμπ, 6) λιγότερες κόκκινες κάρτες, 7) λιγότερες κίτρινες κάρτες, 8) κλήρωση.
- Στον πρώτο γύρο Φλαμένγκο – Κορίνθιανς 4-0 στο πρόγραμμα αγώνων.
- Οι δύο ομάδες έχουν αναμετρηθεί 124 φορές στο παρελθόν. Η Κορίνθιανς κέρδισε 45 ματς, η Φλαμένγκο 54 παιχνίδια, ενώ 25 αναμετρήσεις ολοκληρώθηκαν με ισοπαλία.
- Ως γηπεδούχος, το ρεκόρ της Κορίνθιανς απέναντι στη Φλαμένγκο είναι 31 νίκες, 14 ισοπαλίες, 18 ήττες.
- Τα 11/14 πιο πρόσφατα συνολικά παιχνίδια, μεταξύ των δύο ομάδων ολοκληρώθηκαν με Under 2.5.
Ενημερωθείτε για τα στατιστικά Α’ Βραζιλίας
Ενημερωθείτε για τις καλύτερες στοιχηματικές προσφορές*
Ηττήθηκε 1-0 στο γήπεδο της Σπορτ Ρεσίφε για την 24η αγωνιστική στην Α’ Βραζιλίας. Η Κορίνθιανς δεν κατάφερε να επιβάλει το ρυθμό της στους γηπεδούχους, ενώ στο δεύτερο ημίχρονο μπορεί να ήταν περισσότερο δραστήρια, αλλά η υπεροχή της ήταν «φλύαρη». Οι απουσίες των Μέμφις Ντεπάι και Γκι Νεγκάο, δύο επιθετικών που μπορούν και παίζουν και μακριά από τη μεγάλη περιοχή επηρέασε την αγωνιστική συμπεριφορά της Κορίνθιανς που δυσκολευόταν να περάσει μπαλιές στους φορ Γιούρι Αλμπέρτο και Βιτίνιο που ήταν αποκομμένοι από την υπόλοιπη ομάδα.
Στις αναλύσεις αγώνων, ο Ντοριβάλ Ζούνιορ χαρακτήρισε αποτυχημένο το αποτέλεσμα για την Κορίνθιανς και πρόσθεσε ότι οι παίκτες του δεν είχαν την απαραίτηση κίνηση και ένταση στο παιχνίδι τους, προκειμένου να διασπάσουν την καλά οργανωμένη άμυνα της Σπορτ Ρεσίφε. Πρόσθεσε, ότι με την είσοδο στο δεύτερο ημίχρονο των Τάλες Μάνιο και Ανχελ Ρομέρο θέλησε να δώσει μεγαλύτερο πλάτος στις επιθέσεις της Κορίνθιανς και να βάλει περισσότερους παίκτες στην αντίπαλη περιοχή, αλλά οι Παουλίστας δεν ήταν αποτελεσματικοί στα τελείωματα των φάσεων.
Εκτός δράσης, εξαιτίας τραυματισμού έχουν τεθεί ο βασικός επιθετικός Μέμφις Ντεπάι (14/4 γκολ, 3 ασίστ), ο αμυντικός χαφ Τσάρλες (11/0), ο πολύτιμος μέσος Αντρέ Καρίγιο (15/1) και ο βασικός μέσος Ροντρίγκο Γκάρο (11/1 ασίστ).
Ηττήθηκε 1-0 στην κανονική διάρκεια της αναμέτρησης, αλλά επικράτησε 4-2 στα πέναλτι και απέκλεισε την Εστουδιάντες, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στην ημιτελική φάση του Κόπα Λιμπερταδόρες. Η Φλαμένγκο βρέθηκε από τα πρώτα λεπτά σε παθητικό ρόλο απέναντι στους γηπεδούχους, που είχαν χάσει 2-1 στο πρώτο ματς που έγινε στο Ρίο ντε Τζανέιρο. Οι Καριόκας δέχτηκαν μεγάλη πίεση, τη διαχειρίστηκαν όσο καλύτερα μπορούσαν, αλλά στο 45ο λεπτό ο Γκαστόν Μπενεντέτι βρήκε δίχτυα. Στο δεύτερο 45λεπτο το ματς ήταν πιο ισορροπημένο με δυνατές μονομαχίες και αρκετή τακτική.
Οι δύο ομάδες «έλυσαν τις διαφορές» τους στη διαδικασία των πέναλτι, όπου ο τερματοφύλακας της Φλαμένγκο Αγκουστίν Ρόσι εξουδετέρωσε δύο εκτελέσεις των αντίπαλων παικτών και «σφράγισε» την πρόκριση των Καριόκας στην ημιτελική φάση του Κόπα Λιμπερταδόρες. Ο Φιλίπε Λουΐς σε δηλώσεις του μετά το παιχνίδι εξέφρασε τη χαρά του για την πρόκριση και στάθηκε στο χαρακτήρα και τη ψυχραιμία των παικτών του σε μια δύσκολη έδρα και απέναντι σε μια ποιοτική ομάδα που πίεζε από τα πρώτο έως το τελευταίο λεπτό.
Συμπλήρωσε κάρτες ο αριστερός μπακ Αΐρτον Λούκας (10/1). Ο Φιλίπε Λουΐς είναι πιθανό να κάνει ορισμένες αλλαγές στο βασικό σχήμα, με δεδομένο ότι μεσοβδόμαδα η Φλαμένγκο έπαιξε ένα δύσκολο και κουραστικό ματς στην Αργεντινή.