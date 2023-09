Πάνος Κραψίτης Ώρα έναρξης: 17:00 STAKE: 15 ΕΚΤΙΜΗΣΗ: Over 2,5 Απόδοση: 1.73 Παίξε νόμιμα

Η Άνναν έχει δεχτεί γκολ και στα έξι φετινά εντός έδρας παιχνίδια της, εκ των οποίων τα πέντε ήταν G/G και over. Η Στέρλινγκ Άλμπιον μετράει τρία over σε τέσσερις εξόδους. Ματς που δείχνει πως θα πάει σε γρήγορο τέμπο και θα έχει αρκετά γκολ. Πιθανό over 2,5 στο αποδεκτό 1.73.