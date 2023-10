Πάνος Κραψίτης Ώρα έναρξης: 17:00 STAKE: 20 ΕΚΤΙΜΗΣΗ: G/G Απόδοση: 1.55 Παίξε νόμιμα

Σε κακή κατάσταση οι δύο ομάδες. Ψάχνουν απεγνωσμένα αντίδραση και αντιμετωπίζουν τη μεταξύ τους αναμέτρηση ως ευκαιρία να αναρριχηθούν βαθμολογικά. Έξι G/G και over έχει η Άνναν στα οκτώ φετινά εντός έδρας παιχνίδια της. Πέντε G/G και over μετράει η Κουίν Οφ Σάουθ στις έξι τελευταίες εξόδους. Ματς κομμένο και ραμμένο για G/G στο 1.55. Καλός και ο συνδυασμός του με το over 2,5.