Πάνος Κραψίτης Ώρα έναρξης: 17:00 STAKE: 15 ΕΚΤΙΜΗΣΗ: Over 2,5 Απόδοση: 1.65

Οι δύο ομάδες ακόμα δεν έχουν σταθεροποιήσει την απόδοσή τους στα επίπεδα που θέλουν. Συνεχίζουν να παρουσιάζονται ικανές για το καλύτερο και το χειρότερο ανά πάσα στιγμή. Η Άνναν έχει έξι over στα επτά φετινά εντός έδρας παιχνίδια της, ενώ η Αλόα προέρχεται από πέντε κολλητά εκτός έδρας over. Η αγωνιστική τους συμπεριφορά οδηγεί ολοταχώς στο over 2,5 σε απόδοση 1.65.