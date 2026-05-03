Κρύβονται εκπλήξεις σε Λεωφόρο και Τούμπα με ενισχυμένες αποδόσεις!

Το ενδιαφέρον στη Super League για τη «μάχη» του τίτλου φουντώνει όσο φτάνουμε στο τέλος των play offs.

Η πρωτοπόρος ΑΕΚ δοκιμάζεται στην έδρα του Παναθηναϊκού, ο οποίος θέλει να κάνει ένα δυνατό τελείωμα στη σεζόν.

Η Ένωση προέρχεται από μία σπουδαία νίκη με 3-0 εντός έδρας απέναντι στον ΠΑΟΚ και θέλει να διατηρήσει τη διαφορά των πέντε βαθμών που έχει από τη δεύτερη θέση.

Από την άλλη οι «πράσινοι» ηττήθηκαν με 2-0 στο εντός έδρας ντέρμπι με τον Ολυμπιακό και βλέπουν ακόμα και την 3η θέση να απομακρύνεται. Βρίσκονται στο -8 από τον ΠΑΟΚ και δεν έχουν πολλά περιθώρια για απώλειες.

Παναθηναϊκός – ΑΕΚ 1: 3.25 X: 3.15 2: 2.35

Στο άλλο ελληνικό ντέρμπι της ημέρας, ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί στην Τούμπα τον Ολυμπιακό. Οι «ασπρόμαυροι» ψάχνουν μία αντίδραση μετά την ήττα τους στον τελικό του Κυπέλλου από τον ΟΦΗ με 3-2 στην παράταση.

Η φετινή σεζόν δεν έχει την εξέλιξη που θα ήθελε το σύνολο του Λουτσέσκου και εκτός συγκλονιστικού απροόπτου θα τελειώσει χωρίς κάποιον τίτλο. Οι οκτώ βαθμοί που χωρίζουν τον ΠΑΟΚ από την πρώτη θέση είναι αρκετοί και έτσι μοιάζει πιο ρεαλιστικός στόχος η δυάδα και η έξοδος στα προκριματικά του Champions League.

Στην αντίπερα όχθη, ο Ολυμπιακός μετά το διπλό (2-0) στη Λεωφόρο έμεινε ζωντανός στη «μάχη» του τίτλου. Τον χωρίζουν βέβαια πέντε βαθμοί από την ΑΕΚ και δεν έχει πολλά περιθώρια για νέες απώλειες.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είχε αρκετό χρόνο για να δουλέψει για τη συνέχεια, ενώ δεν αντιμετωπίζει και ιδιαίτερα προβλήματα τραυματισμών.

ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός 1: 3.20 X: 3.20 2: 2.35

Αυτός που γιορτάζει εδώ και μία εβδομάδα είναι ο ΟΦΗ. Το Ηράκλειο θυμίζει μεθυσμένη πολιτεία μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου από την ομάδα και πλέον η συνέχεια στο πρωτάθλημα έχει αποκτήσει διαδικαστικό χαρακτήρα.

Οι Κρητικοί υποδέχονται τον Άρη στο Παγκρήτιο σε ένα ματς που θα στηθεί άλλη μία γιορτή. Έχουν άλλωστε εξασφαλίσει την ευρωπαϊκή τους συμμετοχή και θα αποθεωθούν από τον κόσμο.

Οι Θεσσαλονικείς από την άλλη έχασαν τον βασικό στόχο ενός ευρωπαϊκού εισιτηρίου αφού πλέον η πέμπτη θέση δεν το παρέχει. Θα παίξουν για την ιστορία του συλλόγου και για την τιμή τους, θέλοντας να κλείσουν θετικά τη σεζόν.

ΟΦΗ – Άρης 1: 3.35 X: 3.30 2: 2.20

