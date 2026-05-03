ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
Τι να παίξω σήμερα Τι να παίξω σήμερα
ΝΕΟ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ
Δες όλες τις προσφορές
Κοινοποίηση: Κοιν. :
Kingbet Kingbet

Κρύβονται εκπλήξεις σε Λεωφόρο και Τούμπα με ενισχυμένες αποδόσεις!

Κρύβονται εκπλήξεις σε Λεωφόρο και Τούμπα με ενισχυμένες αποδόσεις!
LIVE C

Το ενδιαφέρον στη Super League για τη «μάχη» του τίτλου φουντώνει όσο φτάνουμε στο τέλος των play offs.

Η πρωτοπόρος ΑΕΚ δοκιμάζεται στην έδρα του Παναθηναϊκού, ο οποίος θέλει να κάνει ένα δυνατό τελείωμα στη σεζόν.

Η Ένωση προέρχεται από μία σπουδαία νίκη με 3-0 εντός έδρας απέναντι στον ΠΑΟΚ και θέλει να διατηρήσει τη διαφορά των πέντε βαθμών που έχει από τη δεύτερη θέση.

Από την άλλη οι «πράσινοι» ηττήθηκαν με 2-0 στο εντός έδρας ντέρμπι με τον Ολυμπιακό και βλέπουν ακόμα και την 3η θέση να απομακρύνεται. Βρίσκονται στο -8 από τον ΠΑΟΚ και δεν έχουν πολλά περιθώρια για απώλειες.

Παναθηναϊκός – ΑΕΚ 1: 3.25 X: 3.15 2: 2.35

Στο άλλο ελληνικό ντέρμπι της ημέρας, ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί στην Τούμπα τον Ολυμπιακό. Οι «ασπρόμαυροι» ψάχνουν μία αντίδραση μετά την ήττα τους στον τελικό του Κυπέλλου από τον ΟΦΗ με 3-2 στην παράταση.

Η φετινή σεζόν δεν έχει την εξέλιξη που θα ήθελε το σύνολο του Λουτσέσκου και εκτός συγκλονιστικού απροόπτου θα τελειώσει χωρίς κάποιον τίτλο. Οι οκτώ βαθμοί που χωρίζουν τον ΠΑΟΚ από την πρώτη θέση είναι αρκετοί και έτσι μοιάζει πιο ρεαλιστικός στόχος η δυάδα και η έξοδος στα προκριματικά του Champions League.

Στην αντίπερα όχθη, ο Ολυμπιακός μετά το διπλό (2-0) στη Λεωφόρο έμεινε ζωντανός στη «μάχη» του τίτλου. Τον χωρίζουν βέβαια πέντε βαθμοί από την ΑΕΚ και δεν έχει πολλά περιθώρια για νέες απώλειες.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είχε αρκετό χρόνο για να δουλέψει για τη συνέχεια, ενώ δεν αντιμετωπίζει και ιδιαίτερα προβλήματα τραυματισμών.

ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός 1: 3.20 X: 3.20 2: 2.35

Αυτός που γιορτάζει εδώ και μία εβδομάδα είναι ο ΟΦΗ. Το Ηράκλειο θυμίζει μεθυσμένη πολιτεία μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου από την ομάδα και πλέον η συνέχεια στο πρωτάθλημα έχει αποκτήσει διαδικαστικό χαρακτήρα.

Οι Κρητικοί υποδέχονται τον Άρη στο Παγκρήτιο σε ένα ματς που θα στηθεί άλλη μία γιορτή. Έχουν άλλωστε εξασφαλίσει την ευρωπαϊκή τους συμμετοχή και θα αποθεωθούν από τον κόσμο.

Οι Θεσσαλονικείς από την άλλη έχασαν τον βασικό στόχο ενός ευρωπαϊκού εισιτηρίου αφού πλέον η πέμπτη θέση δεν το παρέχει. Θα παίξουν για την ιστορία του συλλόγου και για την τιμή τους, θέλοντας να κλείσουν θετικά τη σεζόν.

ΟΦΗ – Άρης 1: 3.35 X: 3.30 2: 2.20

Τα μέλη της Novibet μπορούν καθημερινά να βρουν προσφορές* για τα μεγάλα παιχνίδια και κορυφαίο πρόγραμμα ανταμοιβής*.

Αυτό που θες από το παιχνίδι σου και στη Super League.

*ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΣΤΟ NOVIBET.GR/INFO/OROI
ΟΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ
21+| ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ:ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 2109237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ.

Mystery προσφορές* για σήμερα

Διάλεξε την προσφορά σου!

Ροή ειδήσεων
Προσφορές
Όλες οι ειδήσεις
Όλες οι προσφορές

Στοιχηματικές

Stoiximan
STOIXIMAN
9.6
Παίξε νόμιμα
Novibet
NOVIBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Bet365
BET365
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet
ELABET
9.5
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima.gr
PAMESTOIXIMA.GR
9.5
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Winmasters
WINMASTERS
9.3
Παίξε νόμιμα
Fonbet
FONBET
9.2
Παίξε νόμιμα
Interwetten
INTERWETTEN
9.1
Παίξε νόμιμα
Betsson
BETSSON
9.1
Παίξε νόμιμα
Netbet
NETBET
9.0
Παίξε νόμιμα
Bwin
BWIN
9.0
Παίξε νόμιμα
SportingBet
SPORTINGBET
9.0
Παίξε νόμιμα
VistaBet
VISTABET
9.0
Παίξε νόμιμα

Casino

Stoiximan Casino
STOIXIMAN CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Novibet Casino
NOVIBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima Casino
PAMESTOIXIMA CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet Casino
ELABET CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Winmasters Casino
WINMASTERS CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Bet365 Casino
BET365 CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Fonbet Casino
FONBET CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Interwetten Casino
INTERWETTEN CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Betsson Casino
BETSSON CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Netbet Casino
NETBET CASINO
8.6
Παίξε νόμιμα
Bwin Casino
BWIN CASINO
8.5
Παίξε νόμιμα
Sportingbet Casino
SPORTINGBET CASINO
8.3
Παίξε νόμιμα
Vistabet Casino
VISTABET CASINO
8.2
Παίξε νόμιμα
Noviladies casino
NOVILADIES CASINO
8.1
Παίξε νόμιμα