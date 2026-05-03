Παναθηναϊκός – ΑΕΚ, ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός με 0% γκανιότα και σούπερ αποδόσεις στο ντέρμπι της Premier League

Κυριακή με σούπερ ντέρμπι σε Ελλάδα και Αγγλία! Η μάχη για τον πρωταθλητή στα play-offs συνεχίζεται, καθώς ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί την πρωτοπόρο ΑΕΚ που έχει πάρει φόρα και οδηγεί ακάθεκτη την κούρσα στη Super League απέναντι σε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ. Οι δυο τους λίγη ώρα νωρίτερα δίνουν τη δική τους μάχη στη Θεσσαλονίκη, με τους Ερυθρόλευκους να ψάχνουν απόδραση που θα τους κρατήσει ζωντανούς στο κυνήγι του τίτλου και τους Θεσσαλονικείς… βάλσαμο μετά την απώλεια του Κυπέλλου.

Σπουδαίο ραντεβού και στην Premier League, εκεί όπου Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Λίβερπουλ υπόσχονται ακόμα ένα θεαματικό ντέρμπι στο χορτάρι του «Ολντ Τράφορντ», ενώ «τρέχουν» για την 3η θέση.

Παναθηναϊκός και ΑΕΚ κοντράρονται στη Λεωφόρο στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής των play-offs. Το Τριφύλλι είναι 4ο με σύνολο 50 βαθμών κι έχει μείνει αρκετά πίσω στο κυνήγι της 3ης θέσης. Ο ΠΑΟΚ άλλωστε απέχει οκτώ βαθμούς μακριά και το σύνολο του Ράφα Μπενίτεθ χρειάζεται επειγόντως την πρώτη νίκη του στο μίνι πρωτάθλημα ώστε να κυνηγήσει μέχρι τέλους ένα καλύτερο πλασάρισμα στη βαθμολογία. Την προηγούμενη αγωνιστική πάντως έκανε πισωγύρισμα με την ήττα με 2-0 από τον Ολυμπιακό στη Λεωφόρο, ενώ στην πρεμιέρα είχε μείνει στο 0-0 απέναντι στον ΠΑΟΚ.

Η ΑΕΚ έχει ξεχάσει τί πάει να πει ήττα στο πρωτάθλημα. Στα play-offs μετράει το 2/2 με νίκες απέναντι σε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ που την έχουν φέρει στο +5 από τους δεύτερους Ερυθρόλευκους. Την προηγούμενη αγωνιστική υπέταξε με 3-0 τους Θεσσαλονικείς ακόμα και χωρίς τον Λούκα Γιόβιτς διαθέσιμο, σε μια ακόμα απόδειξη πως επιθετικά έχει ακόμα μπόλικη ενέργεια. Το γκολ πάντως είναι μια παράμετρος που παρατηρείται πολύ συχνά στο ντέρμπι της Αθήνας. Παναθηναϊκός και ΑΕΚ, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την τελευταία τους συνάντηση πίσω στο Νοέμβριο στη Λεωφόρο, όταν η ΑΕΚ είχε επικρατήσει 3-2.

Με μόλις τρεις βαθμούς να τους χωρίζουν, ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός συγκρούονται με διαφορετικούς στόχους. Με απολογισμό 18 νίκες, 7 ισοπαλίες και 3 ήττες, οι Ερυθρόλευκοι βρίσκονται στην 2η θέση της βαθμολογίας, πέντε πίσω βαθμούς πίσω από την πρωτοπόρο ΑΕΚ και δεν έχουν το περιθώριο να σκοντάψουν στη Θεσσαλονίκη, καθώς παρέμειναν ζωντανοί στο κυνήγι του τίτλου μετά την επικράτηση με 2-0 στη «Λεωφόρο». Ωστόσο, φέτος ο ΠΑΟΚ είναι ο κακός μπελάς τους. Σε τρεις αναμετρήσεις άλλωστε δεν νίκησε ούτε μια φορά, ενώ αποκλείστηκε στο Κύπελλο και μάλιστα στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Την ίδια ώρα βέβαια η ψυχολογία στον Δικέφαλο του Βορρά βρίσκεται στα ναδίρ. Ο Ραζβάν Λουτσέσκου έκανε λόγο για τους χειρότερους μήνες της ζωής του μετά την απώλεια του Κυπέλλου από τον ΟΦΗ στον τελικό του «Πανθεσσαλικού», τη στιγμή που και το πρωτάθλημα δείχνει να έχει απομακρυνθεί από τα χέρια του.Η βαριά ήττα με 3-0 από την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια άλλωστε περιόρισε τους Θεσσαλονικείς στο -8 από την κορυφή, ενώ νίκες και γκολ ακόμα αγνοούνται στα play-offs.

Ντερμπάρα Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Λίβερπουλ στο «Ολντ Τράφορντ», με τους δυο γίγαντες να μάχονται για την 3η θέση στην Premier League. Οι Κόκκινοι Διάβολοι προέρχονται από απανωτά τρίποντ, αλλά εμφανίζουν ανασταλτικά προβλήματα. Βέβαια, με ενεργητικό 60 γκολ πρόκειται για την τρίτη πιο παραγωγική ομάδα της Αγγλίας πίσω από Άρσεναλ και Μάντσεστερ Σίτι, αν και η Λίβερπουλ με τη σειρά της δεν βρίσκεται και πολύ πίσω.

Οι Reds τις τελευταίες εβδομάδες έχουν ανακτήσει το καλό τους πρόσωπο και τρέχουν ένα νικηφόρο σερί τριών αγωνιστικών. Η φόρμα των δυο ομάδων φαίνεται να κινείται σε παρόμοια επίπεδα, όμως το πρόσφατο παρελθόν στο «Ολντ Τράφορντ» κλείνει το μάτι στη Λίβερπουλ. Οι Reds μετρούν το 2/2 στις τελευταίες επισκέψεις τους, ενώ η τελευταία τους ήττα σε ματς πρωταθλήματος στο Μάντσεστερ εντοπίζεται πίσω στο 2022.

