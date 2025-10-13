Novibet Εγγραφή Ταυτοποίηση ✅ Οδηγίες και Συμβουλές

Η εγγραφή στη Novibet και η ταυτοποίηση λογαριασμού είναι τα δύο πρώτα βήματα για να απολαύσεις το online στοίχημα και το καζίνο με ασφάλεια και νομιμότητα. Η Kingbet σου παρουσιάζει παρακάτω όλα όσα χρειάζεται να ξέρεις για να ολοκληρώσεις εύκολα τη διαδικασία.

Πως κάνω novibet εγγραφή;

Η διαδικασία εγγραφής στη novibet είναι απλή και γρήγορη:

Μπαίνεις στη σελίδα της Novibet. Πατάς στο κουμπί Εγγραφή. Συμπληρώνεις τα στοιχεία σου (ονοματεπώνυμο, email, τηλέφωνο, διεύθυνση κλπ). Επιλέγεις username και password. Αποδέχεσαι τους όρους χρήσης.

Μόλις ολοκληρώσεις τη διαδικασία, θα μπορείς να κάνεις είσοδο στον λογαριασμό σου, αλλά για να ενεργοποιηθούν πλήρως οι λειτουργίες (π.χ. αναλήψεις), απαιτείται novibet ταυτοποίηση λογαριασμού.

Πως κάνω novibet ταυτοποίηση;

Η ταυτοποίηση Novibet είναι υποχρεωτική από την ΕΕΕΠ για όλους τους παίκτες. Πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του λογαριασμού σου:

Συνδέεσαι στον λογαριασμό σου. Μεταβαίνεις στην ενότητα Ταυτοποίηση. Ανεβάζεις τα απαραίτητα έγγραφα. Αναμένεις τον έλεγχο και επιβεβαίωση από το τμήμα ταυτοποίησης.

Η διαδικασία ολοκληρώνεται συνήθως μέσα σε 1–2 εργάσιμες ημέρες, αρκεί τα έγγραφα να είναι καθαρά και έγκυρα.

Ποια είναι τα Novibet έγγραφα ταυτοποίησης;

Για την ταυτοποίηση λογαριασμού Novibet, χρειάζεσαι:

Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο (με εμφανή όλα τα στοιχεία)

Αποδεικτικό διεύθυνσης (λογαριασμός ΔΕΚΟ ή τραπεζική κίνηση τελευταίου 3μήνου)

IBAN σε περίπτωση τραπεζικών συναλλαγών

Όλα τα έγγραφα υποβάλλονται σε μορφή φωτογραφίας ή σκαναρισμένου αρχείου μέσω του συστήματος της Novibet.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Novibet, δες το προφίλ της στη σελίδα μας για τις νόμιμες στοιχηματικές εταιρίες και τις προσφορές για στοίχημα. Αν σε ενδιαφέρει το online καζίνο, ρίξε μια ματιά και στο novibet casino και το noviladies.

Συχνές ερωτήσεις για τη Novibet ταυτοποίηση και εγγραφή