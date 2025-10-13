ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΝΕΟ Τι να παίξω σήμερα Τι να παίξω σήμερα
Δες όλες τις προσφορές
Κοινοποίηση: Κοιν. :
Kingbet Kingbet

Novibet Ανάληψη & Κατάθεση ✅ Όσα πρέπει να ξέρεις

Novibet Κατάθεση ανάληψη

Η Novibet αποτελεί μία από τις κορυφαίες στοιχηματικές εταιρίες στην Ελλάδα, προσφέροντας εύκολες και ασφαλείς συναλλαγές για όλους τους παίκτες. Είτε θέλεις να κάνεις κατάθεση στη Novibet, είτε ενδιαφέρεσαι για Novibet ανάληψη, σε αυτό το άρθρο της Kingbet (σε εμάς θα βρεις επίσης τα πάντα μέσω της αξιολόγηση novibet) θα δεις αναλυτικά όλες τις πληροφορίες που χρειάζεσαι.

Πως κανω αναληψη απο novibet;

Για να κάνεις ανάληψη από τη novibet, θα πρέπει πρώτα να έχεις ολοκληρώσει τη διαδικασία ταυτοποίησης. Χωρίς ταυτοποίηση, δεν μπορείς να προχωρήσεις σε ανάληψη.

Βήματα:

  1. Συνδέεσαι στον λογαριασμό σου.
  2. Επιλέγεις το μενού “Ανάληψη”.
  3. Διαλέγεις τη μέθοδο που επιθυμείς (π.χ. Novibet ανάληψη με τραπεζικό έμβασμα, Visa, Mastercard).
  4. Καταχωρείς το ποσό.
  5. Ολοκληρώνεις την εντολή.

Ο χρόνος ανάληψης από Novibet ποικίλλει, ανάλογα τη μέθοδο. Π.χ.:

  • Novibet ανάληψη Visa: 1-3 εργάσιμες
  • Mastercard: έως 5 εργάσιμες
  • Τραπεζικό έμβασμα: 1-3 εργάσιμες
  • e-wallets (Skrill/Neteller): λίγες ώρες

Αναλυτικά, το πόσο καιρό κάνει η ανάληψη στην Novibet εξαρτάται από τον πάροχο. Η εταιρεία πάντως επεξεργάζεται τα αιτήματα μέσα σε 24 ώρες.

Novibet αναληψη – Υπάρχουν χρεώσεις;

Η Novibet δωρεάν ανάληψη είναι γεγονός για τις περισσότερες μεθόδους. Δεν επιβάλλονται τέλη από την πλευρά της Novibet. Ωστόσο, μπορεί να υπάρχουν τραπεζικές προμήθειες από την τράπεζά σου, ειδικά αν επιλέξεις Novibet ανάληψη με τραπεζικό έμβασμα.
Μπορείς να δεις αναλυτικά όλους τους Novibet μεθόδους ανάληψης στο ταμείο του λογαριασμού σου.

Πως κανω καταθεση στην novibet;

Η κατάθεση στη Novibet είναι άμεση και ασφαλής. Δεδομένου ότι η Novibet λειτουργεί με άδεια από την ΕΕΕΠ, οι συναλλαγές της προστατεύονται από τα υψηλότερα πρότυπα.
Βήματα:
Είσοδος στον λογαριασμό σου.

Κλικ στο κουμπί “Κατάθεση”.

Επιλογή τρόπου πληρωμής.

Εισαγωγή ποσού και επιβεβαίωση.

Η ελάχιστη κατάθεση Novibet είναι 5€, ενώ η μέγιστη εξαρτάται από τη μέθοδο που θα επιλέξεις.

Novibet καταθεση – Οι διαθέσιμοι τρόποι

Οι βασικοί Novibet τρόποι κατάθεσης περιλαμβάνουν:

  • Χρεωστικές/Πιστωτικές κάρτες (Visa, Mastercard)
  • Τραπεζικό έμβασμα
  • Skrill / Neteller
  • Paysafecard
  • Novibet κατάθεση με Viva Wallet
  • Apple Pay / Google Pay

Η κατάθεση στη Novibet είναι άμεση στις περισσότερες περιπτώσεις, εκτός από την τραπεζική μεταφορά που μπορεί να πάρει 1-3 εργάσιμες ημέρες. Για κάθε συναλλαγή, λαμβάνεις αποδεικτικό κατάθεσης Novibet, ώστε να ελέγχεις το ιστορικό σου.

Μπορείς να απολαύσεις έτσι όλες τις ανέσεις που προσφέρει η Novibet. Τις προσφορές στοιχήματος, το novibet online casino, το noviladies casino και πολλά άλλα.

Συχνές ερωτήσεις για την novibet αναληψη καταθεση

Η Novibet ανάληψη Visa πόσες ημέρες διαρκεί 1-3 εργάσιμες, ενώ τα e-wallets εντός της ίδιας ημέρας.
Η ελάχιστη ανάληψη είναι 10€, ενώ η μέγιστη εξαρτάται από τη μέθοδο πληρωμής.
Ναι, η Novibet εφαρμόζει σύστημα SSL για την ασφάλεια των χρηστών.
Ναι, υποστηρίζεται πλήρως η κατάθεση στη Novibet με Viva Wallet.
Αν αντιμετωπίζεις πρόβλημα ανάληψης Novibet, επικοινώνησε με την εξυπηρέτηση πελατών 24/7 μέσω live chat ή email.

Mystery προσφορές* για σήμερα

Διάλεξε την προσφορά σου!

Ροή ειδήσεων
Προσφορές
Όλες οι ειδήσεις
Όλες οι προσφορές

Στοιχηματικές

Stoiximan
STOIXIMAN
9.6
Παίξε νόμιμα
Novibet
NOVIBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Bet365
BET365
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet
ELABET
9.5
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima.gr
PAMESTOIXIMA.GR
9.5
Παίξε νόμιμα
Interwetten
INTERWETTEN
9.5
Παίξε νόμιμα
Winmasters
WINMASTERS
9.3
Παίξε νόμιμα
Betsson
BETSSON
9.3
Παίξε νόμιμα
Fonbet
FONBET
9.1
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Netbet
NETBET
9.0
Παίξε νόμιμα
Bwin
BWIN
9.0
Παίξε νόμιμα
SportingBet
SPORTINGBET
9.0
Παίξε νόμιμα
VistaBet
VISTABET
9.0
Παίξε νόμιμα

Casino

Stoiximan Casino
STOIXIMAN CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Novibet Casino
NOVIBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima Casino
PAMESTOIXIMA CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet Casino
ELABET CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Interwetten Casino
INTERWETTEN CASINO
9.3
Παίξε νόμιμα
Winmasters Casino
WINMASTERS CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Fonbet Casino
FONBET CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Betsson Casino
BETSSON CASINO
9.3
Παίξε νόμιμα
Bet365 Casino
BET365 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Netbet Casino
NETBET CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Bwin Casino
BWIN CASINO
8.5
Παίξε νόμιμα
Sportingbet Casino
SPORTINGBET CASINO
8.3
Παίξε νόμιμα
Vistabet Casino
VISTABET CASINO
8.2
Παίξε νόμιμα
Noviladies casino
NOVILADIES CASINO
8.1
Παίξε νόμιμα