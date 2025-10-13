Novibet Ανάληψη & Κατάθεση ✅ Όσα πρέπει να ξέρεις

Η Novibet αποτελεί μία από τις κορυφαίες στοιχηματικές εταιρίες στην Ελλάδα, προσφέροντας εύκολες και ασφαλείς συναλλαγές για όλους τους παίκτες. Είτε θέλεις να κάνεις κατάθεση στη Novibet, είτε ενδιαφέρεσαι για Novibet ανάληψη, σε αυτό το άρθρο της Kingbet (σε εμάς θα βρεις επίσης τα πάντα μέσω της αξιολόγηση novibet) θα δεις αναλυτικά όλες τις πληροφορίες που χρειάζεσαι.

Πως κανω αναληψη απο novibet;

Για να κάνεις ανάληψη από τη novibet, θα πρέπει πρώτα να έχεις ολοκληρώσει τη διαδικασία ταυτοποίησης. Χωρίς ταυτοποίηση, δεν μπορείς να προχωρήσεις σε ανάληψη.

Βήματα:

Συνδέεσαι στον λογαριασμό σου. Επιλέγεις το μενού “Ανάληψη”. Διαλέγεις τη μέθοδο που επιθυμείς (π.χ. Novibet ανάληψη με τραπεζικό έμβασμα, Visa, Mastercard). Καταχωρείς το ποσό. Ολοκληρώνεις την εντολή.

Ο χρόνος ανάληψης από Novibet ποικίλλει, ανάλογα τη μέθοδο. Π.χ.:

Novibet ανάληψη Visa: 1-3 εργάσιμες

Mastercard: έως 5 εργάσιμες

Τραπεζικό έμβασμα: 1-3 εργάσιμες

e-wallets (Skrill/Neteller): λίγες ώρες

Αναλυτικά, το πόσο καιρό κάνει η ανάληψη στην Novibet εξαρτάται από τον πάροχο. Η εταιρεία πάντως επεξεργάζεται τα αιτήματα μέσα σε 24 ώρες.

Novibet αναληψη – Υπάρχουν χρεώσεις;

Η Novibet δωρεάν ανάληψη είναι γεγονός για τις περισσότερες μεθόδους. Δεν επιβάλλονται τέλη από την πλευρά της Novibet. Ωστόσο, μπορεί να υπάρχουν τραπεζικές προμήθειες από την τράπεζά σου, ειδικά αν επιλέξεις Novibet ανάληψη με τραπεζικό έμβασμα.

Μπορείς να δεις αναλυτικά όλους τους Novibet μεθόδους ανάληψης στο ταμείο του λογαριασμού σου.

Πως κανω καταθεση στην novibet;

Η κατάθεση στη Novibet είναι άμεση και ασφαλής. Δεδομένου ότι η Novibet λειτουργεί με άδεια από την ΕΕΕΠ, οι συναλλαγές της προστατεύονται από τα υψηλότερα πρότυπα.

Βήματα:

Είσοδος στον λογαριασμό σου.

Κλικ στο κουμπί “Κατάθεση”.

Επιλογή τρόπου πληρωμής.

Εισαγωγή ποσού και επιβεβαίωση.

Η ελάχιστη κατάθεση Novibet είναι 5€, ενώ η μέγιστη εξαρτάται από τη μέθοδο που θα επιλέξεις.

Novibet καταθεση – Οι διαθέσιμοι τρόποι

Οι βασικοί Novibet τρόποι κατάθεσης περιλαμβάνουν:

Χρεωστικές/Πιστωτικές κάρτες (Visa, Mastercard)

Τραπεζικό έμβασμα

Skrill / Neteller

Paysafecard

Novibet κατάθεση με Viva Wallet

Apple Pay / Google Pay

Η κατάθεση στη Novibet είναι άμεση στις περισσότερες περιπτώσεις, εκτός από την τραπεζική μεταφορά που μπορεί να πάρει 1-3 εργάσιμες ημέρες. Για κάθε συναλλαγή, λαμβάνεις αποδεικτικό κατάθεσης Novibet, ώστε να ελέγχεις το ιστορικό σου.

