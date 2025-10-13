Novibet διαγραφή λογαριασμού ✅ Τι πρέπει να ξέρω

Η Novibet αποτελεί μια από τις πιο δημοφιλείς στοιχηματικές εταιρίες στην Ελλάδα, προσφέροντας πληθώρα επιλογών σε στοίχημα και καζίνο. Ωστόσο, μπορεί να υπάρξουν λόγοι για τους οποίους ένας παίκτης να θελήσει διαγραφή λογαριασμού Novibet, προσωρινό αυτοαποκλεισμό ή φραγή. Παρακάτω η Kingbet αναλύει κάθε ενδεχόμενο, τι ισχύει νομικά και πώς μπορείτε να προχωρήσετε σε κάθε διαδικασία.

Πως κανω διαγραφη απο Novibet;

Αν επιθυμείς οριστική διαγραφή λογαριασμού Novibet, η διαδικασία είναι απλή και γίνεται μέσω της υποστήριξης:

Συνδέεσαι στον λογαριασμό σου.

Επιλέγεις “Επικοινωνία” και στέλνεις αίτημα για κλείσιμο λογαριασμού.

Εναλλακτικά, στέλνεις email στο support@novibet.gr ζητώντας διαγραφή του λογαριασμού σου.

Η novibet διαγραφή λογαριασμού δεν είναι αναστρέψιμη. Αν δηλώσεις πως επιθυμείς μόνιμο κλείσιμο, δεν θα μπορείς να κάνεις επαναφορά στο μέλλον. Επίσης, φρόντισε να έχεις μηδενικό υπόλοιπο και να έχεις ολοκληρώσει την ταυτοποίηση (KYC) για τυχόν εκκρεμείς αναλήψεις.

Μπορει να γινει φραγη απο Novibet;

Ναι, σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να επιβληθεί φραγή από Novibet με απόφαση της εταιρείας:

Αν υπάρχουν υποψίες κατάχρησης μπόνους.

Αν παραβιάζονται οι όροι χρήσης.

Αν υπάρχει ύποπτη στοιχηματική δραστηριότητα.

Σε τέτοιες περιπτώσεις, ενδέχεται να γίνει προσωρινή ή μόνιμη φραγή του λογαριασμού, χωρίς να έχεις τη δυνατότητα άμεσης πρόσβασης. Αν διαφωνείς, μπορείς να επικοινωνήσεις με την εταιρεία ή να υποβάλεις παράπονο στην ΕΕΕΠ.

Πως να κάνω αυτό-αποκλεισμό στη Novibet;

Η Novibet υποστηρίζει πλήρως την υπεύθυνη συμμετοχή και σου επιτρέπει να κάνεις αυτοαποκλεισμό Novibet προσωρινό ή οριστικό:

Μπαίνεις στον λογαριασμό σου. Επιλέγεις “Υπεύθυνο Παιχνίδι”. Ορίζεις τη διάρκεια του αποκλεισμού (24 ώρες, 7 ημέρες, 6 μήνες, επ’ αόριστον). Ο λογαριασμός σου απενεργοποιείται αυτόματα για το αντίστοιχο διάστημα.

Ο αυτο-αποκλεισμός Novibet δεν είναι το ίδιο με τη διαγραφή λογαριασμού, καθώς μετά τη λήξη του χρονικού ορίου ο λογαριασμός σου μπορεί να επανενεργοποιηθεί. Αν παίζεις στο novibet online casino ή στο noviladies casino, ο αποκλεισμός ισχύει οριζόντια για όλες τις υπηρεσίες.

Κλείσιμο λογαριασμού Novibet – Τι να κάνω

Αν σκέφτεσαι να κάνεις κλείσιμο λογαριασμού Novibet, έχεις δύο βασικές επιλογές:

Οριστικό κλείσιμο (διαγραφή): Μόνιμη απομάκρυνση του λογαριασμού σου από την πλατφόρμα.

Προσωρινή απενεργοποίηση ή αυτο-αποκλεισμός: Με δυνατότητα επαναφοράς μετά από αίτηση.

Το σημαντικότερο είναι να επιλέξετε αυτό που σε εξυπηρετεί καλύτερα. Αν αντιμετωπίζεις θέματα με τον έλεγχο παιχνιδιού, ο αυτοαποκλεισμός είναι πιο ενδεδειγμένος. Αν έχεις αποφασίσει να τερματίσεις οριστικά, τότε η διαγραφή λογαριασμού Novibet είναι η λύση.

Πως κανω επαναφορα λογαριασμου Novibet;

Η Novibet επαναφορά λογαριασμού εξαρτάται από το πώς έγινε το αρχικό κλείσιμο:

Αν είχατε κάνει προσωρινό αυτο-αποκλεισμό, μπορείτε να αιτηθείτε την επανενεργοποίηση μετά την πάροδο του χρονικού διαστήματος.

Αν ζητήσατε οριστική διαγραφή, τότε δεν υπάρχει δυνατότητα επαναφοράς. Ο λογαριασμός διαγράφεται μόνιμα και δεν επιτρέπεται η εκ νέου εγγραφή με τα ίδια στοιχεία.

Σε περίπτωση που έχετε απορίες ή αντιμετωπίζετε πρόβλημα, επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης της Novibet.