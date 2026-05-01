Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ με Bet Builder και Σούπερ Αποδόσεις στην Betsson

Η Ρεάλ Μαδρίτης υποδέχεται στη «Movistar Arena» τη Χάποελ Τελ Αβίβ στο δεύτερο μεταξύ τους ματς για την προημιτελική φάση των play-off της EuroLeague. Η ομάδα που θα φτάσει πρώτη στις τρεις νίκες προκρίνεται στο Final Four. Εκεί, θα παίξει με τη νικήτρια του ζευγαριού Βαλένθια – Παναθηναϊκός.

ΜΙΑ ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕ 220 ΔΩΡΑ + ΕΝΑ ΓΥΡΙΣΜΑ ΣΕ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΣΤΗΝ BETSSON

Η Ρεάλ Μαδρίτης επικράτησε με 86-82 στο πρώτο παιχνίδι την Τετάρτη. Στο πρώτο δεκάλεπτο προηγήθηκε με 27-18, ενώ κέρδισε και το δεύτερο, με 21-15. Το τρίτο έληξε ισόπαλο 22-22, ενώ το τέταρτο η Χάποελ Τελ Αβίβ το ολοκλήρωσε με 11 πόντους διαφορά υπέρ της, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να καλύψει τη διαφορά των 15 πόντων που είχε δημιουργηθεί από τις δύο πρώτες περιόδους.

Αυτή ήταν η 3η νίκη της Ρεάλ σε ισάριθμα παιχνίδια με τη Χάποελ Τελ Αβίβ, καθώς την είχε κερδίσει και στην κανονική διάρκεια της Ευρωλίγκας: 75-74 στη Βουλγαρία τον Νοέμβριο και 92-83 στην ισπανική πρωτεύουσα τον Μάρτιο. Η Ρεάλ Μαδρίτης είναι η πολυνίκης του θεσμού, με 11 τίτλους, ενώ έχει φτάσει και άλλες 10 φορές στον τελικό. Πιο πρόσφατη επιτυχία της ήταν το 2023, όταν κέρδισε στον τελικό στο Κάουνας με 79-78 τον Ολυμπιακό.

Η Χάποελ Τελ Αβίβ βρίσκεται στη 2η θέση του πρωταθλήματος Ισραήλ, με 18 νίκες και 3 ήττες, εμφανίζοντας την παραγωγικότερη επίθεση με 1933 πόντους (92 μέσο όρο ανά ματς), με την πρωτοπόρο Μακάμπι Τελ Αβίβ, ωστόσο, να έχει δύο παιχνίδια λιγότερα. Έχει κατακτήσει 5 φορές το πρωτάθλημα Ισραήλ, ενώ πέρσι πανηγύρισε το EuroCup. Στον πάγκο της από τον Νοέμβριο του 2024 κάθεται ο Δημήτρης Ιτούδης.

Στο Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ ο άσος προσφέρεται στο 1.33** και το διπλό στο 3.45** στην πλατφόρμα της Betsson. Στις τιμές συμπεριλαμβάνεται και το ενδεχόμενο της παράτασης. Παράλληλα, το Over 169.5 συνολικοί πόντοι βρίσκεται στο 1.81**, ενώ το αντίστοιχο Under εμφανίζεται στο 1.99**. Το Over 89.5 πόντοι της Ρεάλ Μαδρίτης δίνεται στο 2.00**, ενώ το Under 89.5 πόντοι της «βασίλισσας» πάει στο 1.73**.

Στην πλατφόρμα της Betsson θα συναντήσεις και πλήθος αγώνων με ασυναγώνιστες Ενισχυμένες Αποδόσεις. Η Betsson, πάντα πρωτοπόρος και συμβαδίζοντας με τις τεχνολογικές εξελίξεις, προσφέρει Πληροφορίες AI για τα ματς των μεγάλων ποδοσφαιρικών διοργανώσεων, λειτουργία που είναι διαθέσιμη σε αγώνες Super League, Premier League, Bundesliga, Ligue 1, La Liga, Serie A, Primeira Liga και Super Lig, καθώς και στις διοργανώσεις της UEFA: Champions League, Europa League και Conference League.

ΤΑ ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ ΠΑΙΖΟΥΝ ΣΤΗΝ BETSSON ΜΕ ΣΟΥΠΕΡ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΟΣ*

Στην πλατφόρμα της Betsson μπορείς επίσης να αξιοποιήσεις το εξαιρετικά χρήσιμο Auto Cash Out, το οποίο σου επιτρέπει να ορίσεις εκ των προτέρων την τιμή εξαργύρωσης που επιθυμείς. Μόλις το δελτίο φτάσει εκεί, η εξαργύρωση πραγματοποιείται αυτόματα, χωρίς να χρειάζεται να παρακολουθείς την εξέλιξη του αγώνα. Ένα εργαλείο που προσφέρει άνεση, ασφάλεια και απόλυτο έλεγχο στη διαχείριση του πονταρίσματός σου.

Όμως, αποκλειστικά στην Betsson, προσφέρεται και μια καταπληκτική νέα υπηρεσία, το Over-Load, όπου το ποντάρισμά σου σε έναν αγώνα παραμένει σταθερό, αλλά τα κέρδη σου αυξάνονται όσο σημειώνονται γκολ. Κάθε γκολ ανεβάζει την πληρωμή σου, ακολουθώντας έναν προκαθορισμένο πίνακα αποδόσεων. Το Over-Load είναι διαθέσιμο σε κορυφαίες διοργανώσεις, όπως Premier League, Serie A, La Liga, Bundesliga, Ligue 1 και Champions League.

