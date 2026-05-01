Πρωτομαγιά με μεγάλους αγώνες στην Ευρώπη με ειδικά στοιχήματα!

Η Πρωτομαγιά συμπεριλαμβάνει στο πρόγραμμα της κάποια σημαντικά παιχνίδια στα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

Στην Premier League, η Λιντς είναι έτοιμη να κλειδώσει την παραμονή της στην κατηγορία καθώς υποδέχεται την υποβιβασμένη Μπέρνλι.

Οι γηπεδούχοι προέρχονται από την ήττα τους στον ημιτελικό του Κυπέλλου απέναντι στην Τσέλσι και θέλουν να αφήσουν πίσω την απογοήτευση τους από το συγκεκριμένο ματς.

Άλλωστε ο μεγάλος στόχος είναι η παραμονή στην Premier League και μία νίκη απέναντι στην Μπέρνλι θα την φέρει πιο κοντά στην ολοκλήρωση του, πριν το σπουδαίο ματς με την Τότεναμ.Οι φιλοξενούμενοι έχουν να γευτούν τη χαρά της νίκης εδώ και οκτώ παιχνίδια και ετοιμάζονται ήδη για τη νέα σεζόν στην Championship.

Λιντς – Μπέρνλι 1: 1.41 Χ: 4.65 2: 7.80

Στη La Liga, η Τζιρόνα φιλοξενεί τη Μαγιόρκα σε μία μεγάλη μάχη παραμονής. Οι γηπεδούχοι μετά και την ήττα τους από τη Βαλένθια, παραμένουν στο +4 από τη ζώνη του υποβιβασμού, πέντε αγωνιστικές πριν το φινάλε.

Σε δυσκολότερη θέση είναι οι φιλοξενούμενοι καθώς έχουν μόλις έναν βαθμό απόσταση από τη 18η Σεβίλλη. Η Τζιρόνα θέλει να εκμεταλλευτεί την έδρα της, τη στιγμή που η Μαγιόρκα έχει δείξει αρκετά καλό πρόσωπο το τελευταίο διάστημα.

Τζιρόνα – Μαγιόρκα 1: 2.04 X: 3.45 2: 3.70

Στη Serie A, η Λέτσε δίνει έναν πολύ σημαντικό αγώνα στην έδρα της Πίζα. Οι φιλοξενούμενοι προέρχονται από δύο σερί ισοπαλίες και βγήκαν από τη ζώνη του υποβιβασμού.

Βρίσκονται στο +1 από την Κρεμονέζε και θεωρητικά δίνουν τι πιο εύκολο παιχνίδι τους έως το τέλος της σεζόν. Η Πίζα είναι ουραγός με 18 βαθμούς και αυτή την αγωνιστική ίσως υποβιβαστεί και μαθηματικά. Το κίνητρο είναι ξεκάθαρα στη Λέτσε η οποία ξέρει ότι με νίκη θα κάνει ένα μεγάλο βήμα για την παραμονή της.

Πίζα – Λέτσε 1: 3.25 X: 3.00 2: 2.45

