Xmas Calendar by Pamestoixima.gr – Όροι & Μηχανισμός

Το XMas Calendar από το pamestoixima.gr θα σου κρατήσει συντροφιά για όλη την εορταστική περίοδο. Πώς λειτουργεί, όμως ο μηχανισμός;

  • Κάθε εβδομάδα του Δεκεμβρίου θα είναι διαθέσιμες 10 αποστολές (missions) για όλους τους παίκτες. Μία εξ αυτών θα κατοχυρώνεται ως δώρο* με το που κάνεις log in.
  • Τουλάχιστον 5 αποστολές ανά εβδομάδα θα ξεκλειδώνουν 100 εγγυημένα έπαθλα*.
  • Με το που ολοκληρωθούν 8 από τις 10 αποστολές ξεκλειδώνεται ο εβδομαδιαίος τροχός κάθε Δευτέρα, από όπου θα πάρεις μέχρι και 2000 δώρα*.

Σύστημα πόντων & τελική κλήρωση

Κάθε ολοκληρωμένη promo/αποστολή δίνει 1 βαθμό. Το μέγιστο που μπορεί να συγκεντρώσει ένας παίκτης σε όλο το διάστημα της καμπάνιας είναι 50 πόντοι.

Κάθε πόντος = 1 συμμετοχή στη μεγάλη τελική κλήρωση.

Το συνολικό έπαθλο είναι 200.000.

  • Οι πρώτοι 5 θα κερδίσουν 1000 τον μήνα για 12 μήνες, δηλαδή 12.000.
  • Οι επόμενοι 5 από την θέση 6 έως 10 θα λάβουν από 500 τον μήνα για 12 μήνες, δηλαδή 6.000.

Η συμμετοχή στην κλήρωση είναι δωρεάν.

Mystery προσφορές* για σήμερα

Διάλεξε την προσφορά σου!

