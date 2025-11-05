Χάρης Γιαννόπουλος: «Για αυτό δεν βγάζει σουτέρ το ελληνικό μπάσκετ» | Kingbet Show #36

Το 36ο επεισόδιο του Kingbet Show by Winmasters εξελίχθηκε σε… οικογενειακή υπόθεση. Αφού το έψαξαν και σιγουρεύτηκαν ότι δεν έχουν καμία συγγένεια, ο Χάρης και ο Βαγγέλης Γιαννόπουλος μίλησαν για μπάσκετ, μέταλ και… μόδα.

Γιατί το ελληνικό μπάσκετ δεν παράγει σουτέρ; Φταίει ο τρόπος που διδάσκουμε το σπορ στα παιδιά, λέει ένας από τους τελευταίους γνήσιους… βρωμοχεράδες στην Ελλάδα.

Ακόμα, τι είναι η… Αγιοβδομάδα της GBL και ποιος θα πάρει την Ευρωλίγκα; Γιατί το μαλλί και το μούσι; Και τι θα κάνει ο Χάρης Γιαννόπουλος αφού εγκαταλείψει το μπάσκετ;

Αυτά και τόσα ακόμα στο 36ο επεισόδιο του Kingbet Show by Winmasters.