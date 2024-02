«Βόμβα» με πιθανή αποχώρηση Εκόνγκ!

Ο Γουίλιαμ Τροστ-Eκόνγκ εντυπωσιάζει με τις εμφανίσεις του στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής. Από τους βασικούς συντελεστές της Νιγηρίας στην πορεία προς τον τελικό της διοργάνωσης, αυτήν την Κυριακή, κόντρα στην Ακτή Ελεφαντοστού, ο αμυντικός του ΠΑΟΚ έχει κάνει πολλά βλέμματα να στραφούν προς το μέρος του.

Με δύο γκολ και μία εύστοχη εκτέλεση στη διαδικασία των πέναλτι στον ημιτελικό με τη Νότια Αφρική, ο Τροστ-Εκόνγκ δείχνει γιατί είναι το πρώτο πρόσωπο στην ενδεκάδα του Ζοζέ Πεσέιρο.

Έχει φορέσει το περιβραχιόνιο σε όλα τα ματς της Νιγηρίας μέχρι στιγμής, παρότι σε περίπτωση κατάκτησης, λογικά το τρόπαιο θα σηκώσει ο Αχμέντ Μούσα, που δεν έχει πάρει χρόνο συμμετοχής από τον προπονητή του. Αυτό μικρή σημασία έχει, αφού αυτό που προέχει είναι ο τίτλος.

Σύμφωνα με τον ειδικό… μεταγραφολόγο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, τον ποδοσφαιριστή παρακολουθούν στενά ομάδες από τη Σαουδική Αραβία.

Ο Ιταλός δημοσιογράφος αναφέρει χαρακτηριστικά ότι ο Εκόνγκ είναι χαρούμενος στην Ελλάδα, όμως το ενδιαφέρον από τη Σαουδική Αραβία για το καλοκαίρι είναι ισχυρό.

🇳🇬 Nigeria captain William Troost-Ekong caught the attention of clubs in Saudi due to his impressive performances in the AFCON.

He’s been leading PAOK to top of Greek Super League and Europe Conference League, he’s very happy there — but the Saudi interest for summer is strong. pic.twitter.com/4l865f9EfJ

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 9, 2024