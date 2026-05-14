Βόμβα με επιστροφή Κάρμο στην Ελλάδα

Τις καλύτερες ημέρες της καριέρας του έζησε στην Ελλάδα ο Νταβίντ Κάρμο.

Ήρθε από τα… αζήτητα της Πόρτο κι έγινε ηγέτης στην άμυνα του Ολυμπιακού, συμβάλλοντας τα μέγιστα για την κατάκτηση του Conference League.

Έπειτα, ωστόσο, το μυαλό του κάπως χάλασε και η καριέρα του έχει πάρει την κατιούσα.

Εξακολουθεί να ανήκει στη Νότιγχαμ Φόρεστ, δεν εντυπωσίασε στην Οβιέδο και πλέον είναι ορθάνοιχτο το ενδεχόμενο να τον δούμε ξανά στην Ελλάδα.

Προφανώς, ο Ολυμπιακός μπορεί να του προσφέρει μια δεύτερη ευκαιρία, να του δώσει ξανά το έδαφος για να αναστηθεί, όμως δεν είναι ο μόνος ενδιαφερόμενος.

Ενδιαφέρον για την περίπτωσή του έδειξε πριν μερικούς μήνες μέχρι και ο Παναθηναϊκός, κάτι που σημαίνει πως δεν αποκλείεται να τον απασχολήσει ξανά!

Βέβαια, είναι σαφές πως πρόκειται για μια πολύ ζόρικη περίπτωση, αφού το «τριφύλλι» καλείται να σπάσει τη συνεργασία του Κάρμο με τον όμιλο του Βαγγέλη Μαρινάκη.