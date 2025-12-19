ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
Βιγιαρεάλ – Μπαρτσελόνα: Σκορ, θέαμα και αποδόσεις που προκαλούν! 💣👌

Μια μικρή βόλτα στην Ισπανία και θα βρούμε τη δυνατή αναμέτρηση της ημέρας. Στο «Στάδιο ντε λα Θεράμικα» η Βιγιαρεάλ υποδέχεται την Μπαρτσελόνα. Το «κίτρινο υποβρύχιο», κόντρα σε όλα τα προγνωστικά διαγράφει τροχιά τίτλου και αυτή την Κυριακή (21/12, 17:15) θα δώσει το πιο σημαντικό τεστ… μέχρι το επόμενο.

Μιλάμε άλλωστε για μία ομάδα που προέρχεται από έξι σερί νίκες σε επίπεδο La Liga. Ωστόσο, οι «μπλαουγκράνα» δεν γίνεται να μην έρχονται με αέρα φαβορί. Φιγουράρουν στην κορυφή της βαθμολογικής κατάταξης, ενώ διαθέτουν και την κορυφαία επίθεση στο πρωτάθλημα. Τα 49 τέρματα σε 17 αγωνιστικές για την ομάδα του Χάνσι Φλικ προφανώς προκαλούν τρόμο!

ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ ΝΑ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙ ΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ ΝΑ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙ ΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
25.00 1.45

Βιγιαρεάλ – Μπαρτσελόνα αποδόσεις

Βιγιαρεαλ

Παρακάτω ακολουθούν οι αποδόσεις από τις στοιχηματικές εταιρίες για τη σπουδαία αναμέτρηση της Βιγιαρεάλ με την Μπαρτσελόνα. Μην ξεχάσετε επίσης να ρίξετε μια ματιά στις αγορές των γκολ.

ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ ΙΣΟΠΑΛΙΑ ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ
3.40 4.60 1.85
OVER 3,5 UNDER 3,5  GOAL/GOAL NO/GOAL
 1.73 2.00 1.34 3.15

Βιγιαρεάλ – Μπαρτσελόνα ειδικά στοιχήματα

Μπαρτσελονα

Από ένα τόσο ουσιώδες και κρίσιμο ματς δεν θα έλειπαν οι ειδικές επιλογές για στοίχημα. Δείτε παρακάτω τι ξεχωρίσαμε σε αυτή την… πιπεράτη ενότητα.

ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΥΟ ΗΜΙΧΡΟΝΑ
2.09
ΓΚΟΛ ΜΕ ΚΕΦΑΛΙΑ
2.10
ΓΚΟΛ ΜΕ ΠΕΝΑΛΤΙ
2.80
ΣΚΟΡ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΤΙΓΜΗ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ 2-2
4.33
Λ. ΓΙΑΜΑΛ ΚΑΙ ΓΚ. ΜΙΚΑΟΥΤΑΤΖΕ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΟΥΝ
5.80

Βιγιαρεάλ – Μπαρτσελόνα κανάλι

Ώρα να απαντηθεί ένα τελευταίο, κρίσιμο ερώτημα: Πού θα δω το Βιγιαρεάλ – Μπαρτσελόνα; Το πρόγραμμα TV της Kingbet είναι εδώ για να δώσει την απάντηση. Μπορείτε να παρακολουθήσετε το κρίσιμο αυτό τεστ (21/12, 17:15) στο Novasports 1HD.

