Τότεναμ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αποδόσεις: Remake τελικού με σούπερ ειδικά!💣💥

Δεν θα κουρευτεί ποτέ ο φίλος μας. Αν το 2-2 με τη Νότιγχαμ Φόρεστ είχε διαφορετική κατάληξη, τώρα θα ήταν όλα τα κομμωτήρια του Μάντσεστερ πάνω από το Τότεναμ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Αλλά το ποδόσφαιρο αυτό είναι. Δύσκολο πράγμα να κάνεις πέντε διαδοχικές νίκες στην Πρέμιερ Λιγκ, ειδικά αν είσαι η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ των τελευταίων ετών.

Τότεναμ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αποδόσεις

Να διακόψει το σερί

Το ερχόμενο ραντεβού των δύο ομάδων για την 11η αγωνιστική του αγγλικού πρωταθλήματος είναι εξέχουσας σημασίας. Κοιτώντας τη βαθμολογία αγγλία, προς το παρόν αμφότερες βρίσκονται στους 17 βαθμούς, με τους Λονδρέζους να είναι στην έκτη θέση και τους «κόκκινους» στην όγδοη.

Και μπορεί να μην έχουμε φτάσει καν στο 1/3 της χρονιάς, αλλά μπορούμε να πούμε ότι πρόκειται για δύο συλλόγους που ίσως διεκδικήσουν μέχρι τέλους ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο. Οπότε κάθε αποτέλεσμα στα μεταξύ τους το λες και «εξάποντο».

ΤΟΤΕΝΑΜ ΝΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΕΙ ΣΤΟ TOP 4 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ ΝΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΕΙ ΣΤΟ TOP 4 4.25 3.00

Να σημειωθεί κάπου εδώ, ότι η Τότεναμ έχει πάρει ξεκάθαρα τον αέρα της επερχόμενης αντιπάλου της. Ρίχνοντας μία ματιά στα επτά προηγούμενα παιχνίδια μεταξύ τους, το κοντέρ έχει γράψει πέντε νίκες και δύο ισοπαλίες. Μάλιστα, η Γιουνάιτεντ έχασε και στα τέσσερα πρόσφατα συναπαντήματα μεταξύ τους.

Μνήμες τελικού

Οι παίκτες του Ρούμπεν Αμορίμ βέβαια, έχουν και ένα έξτρα κίνητρο για θετικό αποτέλεσμα. Δεν είναι μακριά ο περασμένος Μάιος, όταν οι δυο τους διεκδίκησαν το τρόπαιο του Europa League στο Μπιλμπάο.

Ένα γκολ του Μπρέναν Τζόνσον στο 42’ ήταν αρκετό για να χαρίσει στην Τότεναμ την πολυπόθητη κούπα (1-0 τελικό). Αποτέλεσμα που άφησε τη Γιουνάιτεντ αρχικά με άδεια χέρια και έπειτα χωρίς ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο τη φετινή χρονιά.

Τοτεναμ – Γιουναιτεντ στοιχημα

Πάμε τώρα και στο στοιχημα. Ισορροπία παρατηρούμε στο σετ αποδόσεων, κάτι απόλυτα λογικό. Ελαφρύ προβάδισμα βέβαια στη Γιουνάιτεντ, το διπλό της οποίας ανέρχεται στο 2.40. Λίγο πιο πάνω ο άσος της Τότεναμ (2.87), με την ισοπαλία να δίνεται στο 3.55. Όσον αφορά τα γκολ, οι στοιχηματικές αναμένουν «ανοιχτό» παιχνίδι.

ΤΟΤΕΝΑΜ ΙΣΟΠΑΛΙΑ ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ 2.87 3.55 2.40

Τότεναμ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ειδικά στοιχήματα

Δεν πρέπει να ξεχνάμε όμως, πως ειδικά στοιχήματα και bet builder πάντα έχουν την τιμητική τους. Πόσω μάλλον όταν μιλάμε για Πρέμιερ Λιγκ και για τέτοιες αναμετρήσεις.

Παρακάτω συγκεντρώσαμε μερικά από αυτά που μας τράβηξαν την προσοχή και σας τα παρουσιάζουμε. Προκειμένου να κάνετε τη δική σας βόλτα και να ενημερωθείτε για τις στοιχηματικές προσφορές*🎁, αρκεί να κλικάρετε τις αποδόσεις στα πινακάκια.

G/G + OVER 1,5 1Ο ΗΜΙΧΡΟΝΟ + OVER 9,5 ΚΟΡΝΕΡ 4.05

Χ2 + OVER 1,5 2Ο ΗΜΙΧΡΟΝΟ + OVER 4,5 ΚΟΡΝΕΡ ΤΟΤΕΝΑΜ 4.25

ΙΣΟΠΑΛΙΑ ΜΕ ΓΚΟΛ 4.00

ΣΚΟΡ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΤΙΓΜΗ 1-1 2.12

Τότεναμ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κανάλι

Νωρίς το μεσημέρι Σαββάτου είναι το παιχνίδι (8/11, 14:30), ιδανική περίσταση για να αρχίσει ένα γεμάτο Σαββατοκύριακο. Αν θέλετε να το παρακολουθήσετε, αρκεί να συντονίσετε το πρόγραμμα τβ στο Novasports Premier League. Αν δεν υπάρχει δυνατότητα συνδρομητικής, το Live Streaming της Kingbet είναι πάντα εδώ στα κορυφαία αθλητικά γεγονότα της ημέρας!