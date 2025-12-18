ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
Τότεναμ – Λίβερπουλ: Στο Λονδίνο θα ‘χει φάση με εξαπλασιασμό 💥💰

Η πιο δυνατή, η πιο – αν θέλετε – εμπορική αναμέτρηση της 17ης αγωνιστικής της Premier League είναι το Τότεναμ – Λίβερπουλ. Αυτή η κόντρα δεσπόζει στο αγγλικό κουπόνι, με τις δύο ομάδες να μην έχουν πιάσει ακόμα τα στάνταρ τους. Αποτυπώνεται αυτό, άλλωστε, από τη θέση τους στη βαθμολογία Πρέμιερ Λιγκ.

Πάντως, αμφότεροι οι μονομάχοι στις συναντήσεις τους έχουν προσφέρει άπειρο θέαμα. Πώς μεταφράζεται αυτό; Με επτά από τις δέκα τελευταίες να επιβεβαιώνουν το Over 3,5 γκολ. Μάλιστα, σε τέσσερις περιπτώσεις σημειώθηκαν πάνω από πέντε τέρματα. Άρνε Σλοτ και Τόμας Φρανκ υπόσχονται άλλο ένα… φανταστικό σόου.

Τότεναμ – Λίβερπουλ αποδόσεις

Τότεναμ - Λίβερπουλ

Παρακάτω ακολουθούν οι αποδόσεις από τις στοιχηματικές εταιρίες για τη σπουδαία αναμέτρηση Λονδρέζων εναντίον Μερσεϊσάιντερς. Μην ξεχάσετε επίσης να ρίξετε μια ματιά στις αγορές των γκολ.

ΤΟΤΕΝΑΜ  ΙΣΟΠΑΛΙΑ ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ
3.45 3.70 2.05
OVER 2,5 UNDER 2,5 GOAL/GOAL NO/GOAL
 1.67  2.20 1.57 2.20

Τότεναμ – Λίβερπουλ ειδικά στοιχήματα

Τότεναμ - Λίβερπουλ

Από ένα τόσο ουσιώδες και κρίσιμο ματς δεν θα έλειπαν οι ειδικές επιλογές για στοίχημα. Δείτε παρακάτω τι ξεχωρίσαμε σε αυτή την… πιπεράτη ενότητα.

ΓΚΟΛ ΠΡΙΝ ΤO 27’
1.87
ΣΚΟΡ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΤΙΓΜΗ ΣΤΟ ΜΑΤΣ 1-1
2.20
ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΝΑΛΤΙ
3.45
GOAL/GOAL ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΗΜΙΧΡΟΝΟ
3.65
ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ Ο ΡΙΤΣΑΡΛΙΣΟΝ ΚΑΙ Ο ΕΚΙΤΙΚΕ
6.10

Τότεναμ – Λίβερπουλ κανάλι

Ώρα να απαντηθεί ένα τελευταίο, κρίσιμο ερώτημα: Πού θα δω το Τότεναμ – Λίβερπουλ; Το πρόγραμμα TV της Kingbet είναι εδώ για να δώσει την απάντηση. Μπορείτε να παρακολουθήσετε το κρίσιμο αυτό τεστ (20/12, 19:30) στο Novasports Premier League.

