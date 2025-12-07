Το σωστό OOTD για το μάζεμα της ελιάς – Λ. Μητσόπουλος | ΓΕΛΑ ΟΠΩΣ ΕΙΣΑΙ #2

Στο δεύτερο επεισόδιο του “ΓΕΛΑ ΟΠΩΣ ΕΙΣΑΙ”, ο Λευτέρης και η Μαρία δεν είναι μόνοι τους, έχουν παρέα τα παιδιά τους (αρκουδάκια τους), την Φλώρα και τον Βελέτζα. Θα μοιραστούν μαζί σας τα πιο καμμένα viral βίντεο που κυκλοφορούν.

Σχολιάζουν όσα βλέπουν, αναρρωτιούνται για κάλτσες που χάνονται στο πλυντήριο, για οικοδόμους που είναι από το πρωί στον Αμστελισμό και για noodles ρυζιού που apparently μοιάζουν με tie wrap.

Στην αρχή όμως θα μας πει ο Περικλής ποιος είναι ο σωστός τρόπος για να τρως μελομακάρονα και παϊδια.