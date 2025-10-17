Το Κάπε Βέρντε πάει ΜΟΥΝΘΙΑΛ και οι ΧΡΥΣΕΣ ΠΕΝΤΑΔΕΣ του Στέηντιουμ | ΣΤΕΗΝΤΙΟΥΜ Season 2

Δεύτερο πεσόδιο της δεύτερης σεζόν και πέφτουμε κατευθείαν σε μουντιαλά νερά μιας και στην σημερινή ΛΑΗΒ εκπομπή:

Το Κάπε Βέρντε βάζει τα γυαλιά στους μεγάλους και δίνει ραντεβού στην Καναδο-Μεξικανο-Αμερικανία

Ο Τζέηντον Σάντσο είναι κοτζάμε μαντράχαλος και κάπως προβληματίζεται με τα σόσιλα μήντια ενώ

Η τριάδα του ΣΤΕΗΝΤΙΟΥΜ συντάσσει τις εξαιρετικές της πεντάδες για αυτήν τη σεζόν. Μπασκετικά νούμερα, ποδοσφαιρικές φυσιογνωμίες.

Αυτά και άλλα τόσα στο σημερινό ΛΑΗΒ επειδόσιο του ΣΤΕΗΝΤΙΟΥΜ