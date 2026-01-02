ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
Τι συμβαίνει με το συμβόλαιο του Ελ Κααμπί💣

el kaabi olympiakos

Η λεπτομέρεια που θα κάνει τη διαφορά με τον Μαροκινό και τον Ολυμπιακό.

Ποτέ δεν ήταν μια εύκολη περίπτωση ο Ελ Κααμπί. Ούτε όταν είχε πρωτοκλείσει, ούτε δύο καλοκαίρια πίσω όταν ουσιαστικά είχε μείνει τελείως ελεύθερος και απλά περίμενε το καλύτερο συμβόλαιο του Ολυμπιακού.

Και μπορεί να έχει φτάσει στα 32 του ο Μαροκινός, αλλά κάνει το εκπληκτικό, να αυξάνει την αξία του αντί να τη μειώνει. Και προφανώς ο Ελ Κααμπί το ξέρει και το ξέρει η αγορά. Και τα πράγματα έχουν γίνει ακόμα πιο δύσκολα με όσα κάνει στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής με το Μαρόκο.

Ο Ελ Κααμπί έχει γίνει παγκόσμιο viral με τα ψαλιδάκια του και φυσικά όλη η αγορά ξέρει πως μένει ελεύθερος το καλοκαίρι. Πάμε λίγο να σας πω τα δεδομένα γιατί προφανώς οι φίλοι του Ολυμπιακού ανησυχούν.

Ο Ελ Κααμπί προφανώς ζητάει ένα καλύτερο συμβόλαιο από τον Ολυμπιακό. Το τελευταίο που υπέγραψε ήταν διετές που του δίνει 2.5 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Και φυσικά είναι το μεγαλύτερο συμβόλαιο στο ρόστερ.

Από ό,τι έχω μάθει έχει θέσει ως προτεραιότητα τον Ολυμπιακό. Γνωρίζει πως ο Ολυμπιακός τον έχει βοηθήσει σε μεγάλο βαθμό να φτάσει εκεί που έφτασε και πρώτα θα λήξει την κουβέντα με τους ερυθρόλευκους και μετά θα δει τι παίζει με οποιαδήποτε άλλη ομάδα.

Και γι’ αυτό έχει ήδη αρνηθεί πρόταση από Σαουδική Αραβία που ήθελε απάντηση εδώ και τώρα.

Πάμε τώρα στις μεταγραφές ολυμπιακός. Τι εχω ακούσει; Πως οι ερυθρόλευκοι θα ανέβουν στα 3 εκατομμύρια ευρώ με κλειστό διετές και βλέπουμε μήπως γίνει και κλειστό τριετές. Ουσιαστικά μιλάμε για μια μεγάλη αύξηση που νομίζω πως ο Ελ Κααμπί θα εκτιμήσει.

Αυτή τη στιγμή, αυτά που λαμβάνω από την πιάτσα είναι πως δύσκολα δεν θα συμφωνήσουν οι δύο πλευρές και το σίριαλ θα λήξει σχετικά γρήγορα.

