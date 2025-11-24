Τι πρέπει να κάνει ΤΩΡΑ ο Ολυμπιακός (μεταγραφικά), που δεν χρειάζεται να κάνει ο Παναθηναϊκός!🏀

ΠΑΡΕ-ΒΑΛΕ με άρωμα Αμερικής.

Ο Τόλης Κοτζιάς και η Νάντια Βελέντζα σχολιάζουν την προηγούμενη αγωνιστική και αναλύουν την επερχόμενη.

Τι είπε αποκλειστικά στη κάμερα του «ΠΑΡΕ ΒΑΛΕ» ο γκαρντ των Μαϊάμι Χιτ, Σιμόνε Φοντέκιο, για Ευρωλίγκα και Εβάν Φουρνιέ, με τον οποίο ήταν στους Πίστονς.

Ρεπορτάζ: Ο Εργκίν Αταμάν είπε ότι ο Παναθηναϊκός δεν ασχολείται με την αγορά. Είναι όμως έτσι;

Ο Κώστας Σλούκας παίζει σαν να είναι 25 ετών. Γιατί γίνεται αυτό;

Τι ισχύει με Μουρ και Φλιν στον Ολυμπιακό; Που έχουν εστιάσει οι Πειραιώτες;

Ποια ομάδα της Ευρωλίγκας έπαθε ζημιά με σούπερ σταρ της;

Και όλα τα τελευταία νέα από τις άλλες ελληνικές ομάδες και όχι μόνο.

Pick & Scroll: Σχολιάζουμε τα καλύτερα των Social Media από την εβδομάδα που πέρασε.