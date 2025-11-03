Τι κοιτάζει ο Παναθηναϊκός στο «5», τι παίκτη βλέπει ο Ολυμπιακός για τη συνέχεια!🏀

Το ΠΑΡΕ-ΒΑΛΕ by Bet365 είναι live!

Ο Τόλης Κοτζιάς και η Νάντια Βελέντζα σχολιάζουν με τον δικό τους τρόπο την περασμένη “διαβολοβδομάδα”.

Ανάλυση 9ης αγωνιστικής. Τι πρέπει να προσέξουν οι αιώνιοι;

Ρεπορτάζ: Που κινείται ο Παναθηναϊκός για να ενισχύσει τη φροντ-λάιν του;

Θα πάρει τελικά παίκτη ο Ολυμπιακός; Και αν ναι, σε ποια θέση; Ποιος είναι ο στόχος του στους ψηλούς;

Γιατί παίζουν μακριά από τον εαυτό τους οι «αιώνιοι»;

Τι γίνεται με τους Σορτς και Φουρνιέ, που παίζουν μακριά από τα στάνταρντς τους;

Καλεσμένος ο διεθνής γκαρντ του Σεντ Τζονς, Λευτέρης Λιοτόπουλος και φυσικά τα καλύτερα της εβδομάδας που πέρασαν με τους Basketball Maniacs.