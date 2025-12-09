Τι είναι το Xmas Calendar του Pamestoixima.gr;

Το Xmas Calendar είναι μια εορταστική καμπάνια και ημερολόγιο προσφορών του Pamestoixima.gr, που ξεκινά από τις 8 Δεκεμβρίου 2025 και διαρκεί για όλη την εορταστική περίοδο.

Λειτουργεί ως ένα advent calendar με καθημερινές εκπλήξεις, αποστολές και έπαθλα*, εστιάζοντας σε στοίχημα και online casino. Δεν απαιτείται κατάθεση για να συμμετάσχεις. Συνολικά, τ το Xmas Calendar μοιράζει ποικίλα δώρα* αξίας 200.000.

Γιατί να συμμετάσχεις;

Δωρεάν και χωρίς ρίσκο

Ευκαιρίες για μεγάλα κέρδη: Με 200.000 prize pool και annuity εως 12.000, μπορείς να κερδίσεις για όλο το 2026!

Διασκέδαση Χριστουγέννων: Καθημερινές εκπλήξεις, τροχοί και missions κάνουν συναρπαστική την εορταστική περίοδο.

Εύκολο για όλους: Ένα απλό login αρκεί για πόντους και οι αποστολές είναι απλές (π.χ. login, μικρά πονταρίσματα).

Μοναδική εμπειρία, καθώς συνδυάζεις το γιορτινό κλίμα με στοίχημα και casino.