Θα κινηθούν για μεταγραφές οι «αιώνιοι»; Το ξέσπασμα Αταμάν και οι τραυματισμοί που πιέζουν🏀

Το ΠΑΡΕ-ΒΑΛΕ by Bet365 είναι live!

O Τόλης Κοτζιάς και η Νάντια Βελέντζα σχολιάζουν την προηγούμενη αγωνιστική. Μαζί τους, ο Διαμαντής Παναγιωτόπουλος, assistant coach της Εθνικής μιλάει για όλους και για όλα.

Ρεπορτάζ: Γιατί ξέσπασε ο Εργκίν Αταμάν στη συνέντευξη Τύπου χθες μετά το ματς με τον Προμηθέα. Το «ΠΑΡΕ ΒΑΛΕ» ήταν εκεί. Τι εντυπωσιακό έκανε ο Τούρκος προπονητής, που δεν έπιασαν οι κάμερες.

Θα κινηθεί ο Ολυμπιακός για αντικαταστάτη του Σέιμπεν Λι και ο Παναθηναϊκός για αντί-Γιούρτσεβεν;

Ποια είναι η μεγάλη εξέλιξη με τον πρώην παίκτη των Νικς, Πρίσιους Ατσίουα, που έχει συνδεθεί με τους «αιώνιους».

Ποιος είναι ο νέος Έλληνας σουτέρ από τις ΗΠΑ, που έρχεται να μας απασχολήσει.

Η Μονακό του Σπανούλη απειλεί Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Πως ετοιμάζονται οι «αιώνιοι» για την διαβολοβδομάδα. Ανάλυση της επερχόμενης “διαβολοβδομάδας”.

Και φυσικά Pick and Scroll στα Social Media με τους Basketball Maniacs.