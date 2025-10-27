Θα κινηθούν για μεταγραφές οι «αιώνιοι»; Το ξέσπασμα Αταμάν και οι τραυματισμοί που πιέζουν🏀
Το ΠΑΡΕ-ΒΑΛΕ by Bet365 είναι live!
O Τόλης Κοτζιάς και η Νάντια Βελέντζα σχολιάζουν την προηγούμενη αγωνιστική. Μαζί τους, ο Διαμαντής Παναγιωτόπουλος, assistant coach της Εθνικής μιλάει για όλους και για όλα.
- Ρεπορτάζ: Γιατί ξέσπασε ο Εργκίν Αταμάν στη συνέντευξη Τύπου χθες μετά το ματς με τον Προμηθέα. Το «ΠΑΡΕ ΒΑΛΕ» ήταν εκεί. Τι εντυπωσιακό έκανε ο Τούρκος προπονητής, που δεν έπιασαν οι κάμερες.
- Θα κινηθεί ο Ολυμπιακός για αντικαταστάτη του Σέιμπεν Λι και ο Παναθηναϊκός για αντί-Γιούρτσεβεν;
- Ποια είναι η μεγάλη εξέλιξη με τον πρώην παίκτη των Νικς, Πρίσιους Ατσίουα, που έχει συνδεθεί με τους «αιώνιους».
- Ποιος είναι ο νέος Έλληνας σουτέρ από τις ΗΠΑ, που έρχεται να μας απασχολήσει.
Η Μονακό του Σπανούλη απειλεί Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Πως ετοιμάζονται οι «αιώνιοι» για την διαβολοβδομάδα. Ανάλυση της επερχόμενης “διαβολοβδομάδας”.
Και φυσικά Pick and Scroll στα Social Media με τους Basketball Maniacs.