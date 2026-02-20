ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
Τελικός Allwyn Final 8 Κύπελλο Μπάσκετ 2026 Αποδόσεις

Το Allwyn Final 8 Κύπελλο Μπάσκετ έφτασε στο μεγάλο φινάλε και αυτό δεν είναι άλλο από τον πολυαναμενόμενο τελικό ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό AKTOR.

Τελικός Κυπέλλου Μπάσκετ 2026 Αποδόσεις

Ο Ολυμπιακός έφτασε στον τελικό του νικώντας αρχικά την ΑΕΚ με 81-67 και στη συνέχεια το Μαρούσι με 91-67, επιβεβαιώνοντας τα προγνωστικά μπάσκετ. Οι «ερυθρόλευκοι» ωστόσο αντιμετώπισαν προβλήματα της τελευταίας στιγμής, καθώς ο Νίκολα Μιλουτίνοφ στο τελευταίο παιχνίδι με το Μαρούσι υπέστη κάταγμα στον δεξιό του αντίχειρα και αποχώρησε.

Παρόλα αυτά στην προπόνηση της Παρασκευής ο Σέρβος σέντερ συμμετείχε κανονικά, αν και με δεμένο το δεξί του χέρι. Παράλληλα ο Ταϊρίκ Τζόουνς, ο οποίος υπέστη τενοντίτιδα στο παιχνίδι με την ΑΕΚ και έχασε τον ημιτελικό με το Μαρούσι, προπονήθηκε και όλα δείχνουν ότι θα είναι στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα για τον σημερινό τελικό απέναντι στον Παναθηναϊκό AKTOR.

Κατάκτηση Ολυμπιακός
1.87pamestoixima

Προγνωστικά Τελικού Κυπέλλου Μπάσκετ 2026

Ο Παναθηναϊκός AKTOR είναι ο έτερος φιναλίστ του τελικού με τους «πράσινους» να έρχονται από δύο νίκες απέναντι σε ΠΑΟΚ με 101-71 και Ηρακλή με 91-61.

Η μεγάλη μεταγραφή του «τριφυλλιού», ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, έρχεται φουριόζος στον τελικό, φέρνοντας μαζί του έναν…. άνεμο ανανέωσης στην ομάδα του Εργκίν Άταμαν.

Στο αγωνιστικό επίπεδο ο Τούρκος προπονητής θα στερηθεί των υπηρεσιών του Φαρίντ και του Σόρτς καθώς έχει δικαίωμα να χρησιμοποιήσει μόνο 6 ξένους αθλητές ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί στον Ματίας Λεσόρ λέγοντας ότι είναι στην τελική ευθεία για να επιστρέψει στην ενεργό δράση.

Παράλληλα ο προπονητής του «τριφυλλιού» έπλεξε το εγκώμιο του Χέιζ-Ντέιβις λέγοντας ότι είναι δουλευταράς και εργατικός. Τέλος, τόνισε ότι η ομάδα του θα τα δώσει όλα για να κάνει το κόσμο χαρούμενο αναγνωρίζοντας όμως την αξία του αντιπάλου του σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Κατάκτηση Παναθηναϊκός
1.87pamestoixima

Στο pamestoixima.gr υπάρχει πληθώρα ειδικών στοιχημάτων για το Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός.

Αγορά Απόδοση
Over 18.5 Εύστοχα τρίποντα
1.87pamestoixima
1η περίοδος: Νικητής Παναθηναϊκός
1.86pamestoixima
Τεχνική ποινή Γιώργος Μπαρτζώκας και Εργκίν Άταμαν: Ναι
1.50pamestoixima
1η Περίοδος – Ολυμπιακός / Παναθηναϊκός: over 19.5 πόντους
2.45pamestoixima
Σάσα Βεζένκοφ: πρώτο τρίποντο εύστοχο
2.05pamestoixima
Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις: πρώτο δίποντο άστοχο
2.25pamestoixima

Τελικός Κυπέλλου Μπάσκετ Ώρα Κανάλι

Οι δύο «αιώνιοι» θα αναμετρηθούν  στο Ηράκλειο της Κρήτης με φόντο το δεύτερο τρόπαιο της χρονιάς. Το παιχνίδι θα το παρακολουθήσετε από την συχνότητα της ΕΡΤ και το κανάλι ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ και φυσικά μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να δείτε ολόκληρο το τηλεοπτικό πρόγραμμα στις αθλητικές μεταδόσεις.

Συχνές ερωτήσεις για τον τελικό κυπέλλου μπάσκετ

Στο Ηράκλειο της Κρήτης
Στις 20:00 το Σάββατο 21/02
Στο ΕΡΤ 2 Sports
Τα εισιτήρια του τελικού έχουν εξαντληθεί

