Kingbet Kingbet

Live στοίχημα με τον Ηλία Ζυματούρα στο Telegram!

Kingbet Telegram Ζυματούρας

Τι είναι αυτό που χρειάζεται ένα ποδοσφαιρικό παιχνίδι, για να αποκτήσει μία έξτρα «σπίθα» ενδιαφέροντος; Αρχικά, καλή παρέα. Έπειτα; Μα φυσικά το στοίχημα. Και ήρθε η ώρα τα βράδια σας να συνοδευτούν και με τα δύο!

Διότι ο Ηλίας Ζυματούρας είναι εδώ, για να σας προσφέρει μία μοναδική στοιχηματική συντροφιά. Κάθε μέρα, χωρίς διαλείμματα!

Σε συνεργασία με το κανάλι της Kingbet στο Telegram, προτείνει σημεία που έχει ξεχωρίσει από το πρόγραμμα αγώνων της ημέρας. Θέλετε από τα κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης; Θέλετε από μικρότερες κατηγορίες; Θέλετε από κατηγορίες που μέχρι πρότινος αγνοούσατε την ύπαρξή τους;

Απ’ όλα μπορείτε να βρείτε! Και το καλύτερο; Για πολλές ώρες, μετά το απόγευμα! Το μόνο που έχετε να κάνετε, είναι να συντονιστείτε στο Telegram της Kingbet και να απολαύσετε την εμπειρία.

ΕΔΩ μπορείτε και εσείς να γίνετε μέλος της μεγαλύτερης στοιχηματικής παρέας!

Το μενού απόψε περιλαμβάνει επιλογές απ’ όλη την ποδοσφαιρική δράση της ημέρας (και από τις, αγαπημένες πλέον, μικρότερες κατηγορίες ανά τον κόσμο). Υπομονή έως τις 19:00 και καλή διασκέδαση έως τις 00:00!

*Ωστόσο, επειδή οι ευκαιρίες πάντα προκύπτουν από εκεί που δεν το περιμένεις, αν υπάρξει κάτι άξιο αναφοράς, θα ανέβει στο κανάλι και τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας!

