Stoiximan Wheels of Change: Άγγιξαν τις 1.000 οι συμμετοχές στον Ημιμαραθώνιο της Αθήνας

Για 6η φορά αυτή η ομάδα που αλλάζει τα πάντα έστειλε μήνυμα συμπερίληψης και ισότιμης συμμετοχής στον αθλητισμό.

Δυναμική ήταν η παρουσία της Stoiximan Wheels of Change στον φετινό Ημιμαραθώνιο της Αθήνας, με την ομάδα να δίνει και φέτος το παρών στη μεγάλη δρομική διοργάνωση της πόλης. Με κεντρικό σύνθημα «ΑΥΤΗ Η ΟΜΑΔΑ ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ», η Stoiximan συμμετείχε για 3η χρονιά στον θεσμό, αποδεικνύοντας έμπρακτα ότι ο αθλητισμός μπορεί και πρέπει να είναι ανοιχτός σε όλους και ότι η δύναμη της ομαδικότητας μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στην προώθηση της συμπερίληψης.

Άγγιξαν τις 1.000 οι συμμετοχές της ομάδας Stoiximan Wheels of Change, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική και την απήχηση της πρωτοβουλίας. Παράλληλα, δεκάδες εθελοντές δρομείς συνόδευσαν αμαξίδια, δίνοντας τη δυνατότητα σε 30 άτομα με αναπηρία να ζήσουν την εμπειρία της συμμετοχής στον αγώνα.

Στον αγώνα των 5 χιλιομέτρων, 20 δρομείς συνόδευσαν αμαξίδια, ενώ στη διαδρομή του Ημιμαραθωνίου 10 δρομείς αγωνίστηκαν συνοδεύοντας αμαξίδια, μετατρέποντας τη διαδρομή σε μια ζωντανή απόδειξη ότι όταν η κοινωνία κινείται μαζί, τα εμπόδια μειώνονται.

Η φετινή διοργάνωση είχε ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς πραγματοποιήθηκε την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, μια ημέρα αφιερωμένη στην ισότητα, τη δύναμη και την πρόοδο. Σε απόλυτη σύνδεση με το μήνυμα της ημέρας, η Stoiximan Wheels of Change ανέδειξε τη σημασία της συμπερίληψης και της ισότιμης συμμετοχής στον αθλητισμό, προωθώντας μια κοινωνία όπου όλοι μπορούν να έχουν θέση στη γραμμή εκκίνησης.

Η συμμετοχή στον φετινό Ημιμαραθώνιο αποτέλεσε την τρίτη παρουσία της ομάδας στη συγκεκριμένη διοργάνωση και συνολικά την έκτη συμμετοχή της Stoiximan Wheels of Change σε μεγάλους μαραθωνίους και ημιμαραθωνίους δρόμους. Από την έναρξη της πρωτοβουλίας μέχρι σήμερα, περισσότεροι από 5.000 δρομείς έχουν συμμετάσχει στην ομάδα, στηρίζοντας οργανισμούς που προάγουν την ισότιμη συμμετοχή στον αθλητισμό και την κοινωνική ένταξη.

Το πρόγραμμα Εταιρικής Υπευθυνότητας “Stoiximan Wheels of Change” δημιουργήθηκε με στόχο να ευαισθητοποιήσει και να ενεργοποιήσει την κοινωνία γύρω από την ανάγκη για έναν αθλητισμό χωρίς αποκλεισμούς. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας, η Stoiximan συνεργάζεται με τον Ελληνικό Σύλλογο Ατόμων με Νόσο του Κινητικού Νευρώνα (ALS), τον Σύλλογο Θεραπευτικής Κολύμβησης «Ιππόκαμπος», την Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών / Πόρτα Ανοιχτή και τον Σύλλογο Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων ΑμεΑ «Το Εργαστήρι», δημιουργώντας ευκαιρίες συμμετοχής για άτομα με αναπηρία και εθελοντές σε μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις.

Σημαντική ήταν και η παρουσία διακεκριμένων αθλητών που στήριξαν έμπρακτα την προσπάθεια της Stoiximan Wheels of Change. Μεταξύ αυτών, η Βασιλική Μιλλούση, ο Στέργιος Μπίλας, ο Φώτης Ζησιμόπουλος και ο Παναγιώτης Μπιτάδος, αθλητής παγκόσμιας κλάσης στο τρίαθλο, ο οποίος αναδείχθηκε μεγάλος νικητής του Ημιμαραθωνίου σημειώνοντας νέο ρεκόρ αγώνα.

Παράλληλα, καθ’ όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης, το περίπτερο της ομάδας Stoiximan Wheels of Change αποτέλεσε σημείο συνάντησης για δρομείς, εθελοντές και επισκέπτες, αναδεικνύοντας το μήνυμα ότι ο αθλητισμός μπορεί να λειτουργήσει ως καταλύτης θετικής κοινωνικής αλλαγής και να είναι προσβάσιμος σε όλους.

Γιατί τελικά, όταν μια ομάδα τρέχει μαζί, μπορεί πραγματικά να αλλάξει τα πάντα.

Σχετικά με την Stoiximan

Από το 2012, η Stoiximan κατέχει ηγετική θέση στον χώρο του διαδικτυακού αθλητικού στοιχήματος και gaming στην Ελλάδα και την Κύπρο. Με σταθερή επένδυση στην καινοτομία και την τεχνολογία, προσφέρει κορυφαίες υπηρεσίες ψυχαγωγίας, με έμφαση στην αξιοπιστία και την εμπειρία του χρήστη.

Βασική προτεραιότητα της Stoiximan είναι η προώθηση του Υπεύθυνου Παιχνιδιού, με τη δέσμευση να διασφαλίζει ένα ασφαλές και φιλικό περιβάλλον για κάθε παίκτη.

Η εταιρεία διατηρεί ενεργή παρουσία στην αθλητική κοινότητα μέσω ενός εκτενούς προγράμματος χορηγιών, ενισχύοντας ουσιαστικά τον αθλητισμό στην Ελλάδα και την Κύπρο. Ξεχωρίζουν οι συνεργασίες με κορυφαίες ομάδες, όπως ο Ολυμπιακός, η ΚΑΕ ΠΑΟΚ, ο ΑΠΟΕΛ και ο Απόλλωνας Λεμεσού, η ομάδα των Legends 2004, καθώς και με σημαντικές διοργανώσεις όπως η Stoiximan Super League, η Stoiximan GBL και η Cyprus League by Stoiximan. Παράλληλα, στηρίζει εθνικές ομάδες, όπως η Εθνική Πόλο Ανδρών και Γυναικών της Ελλάδας και η Εθνική Ποδοσφαίρου Ανδρών της Κύπρου, αλλά και διακεκριμένους Ολυμπιονίκες. Από το 2024, μέσα από τη συνεργασία με τον ΣΕΓΑΣ ενισχύει και τον ελληνικό στίβο με την ονοματοδοσία στα Stoiximan Πανελλήνια Πρωταθλήματα Στίβου.

Η κοινωνική υπευθυνότητα αποτελεί στρατηγικό πυλώνα της Stoiximan, η οποία υλοποιεί δράσεις με ουσιαστικό αντίκτυπο μέσα από το πρόγραμμα–ομπρέλα “Iroes”. Κάτω από αυτό αναπτύσσονται τα τρία βασικά CSR προγράμματα της εταιρείας: Μικροί Ήρωες Μαθαίνουν, Empower Forward και Wheels of Change, έχοντας υποστηρίξει περισσότερους από 100.000 ωφελούμενους μέχρι σήμερα.

Από το 2014 έως το 2025, έχει συνεισφέρει πάνω από 1,6 δισ. ευρώ σε φόρους και περισσότερα από 130 εκατ. ευρώ στην ενίσχυση του αθλητισμού και της κοινωνίας, ενώ μέσα από τις δράσεις και τα προγράμματά της έχει ωφελήσει περισσότερα από 148.000 άτομα.