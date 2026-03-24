Stoiximan Superleague: Το πρόγραμμα των πλέι-οφ για το 5-8

Και τώρα οι… τέσσερίς τους! Τέσσερις ομάδες για ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο, αυτό που δίνει η πέμπτη θέση. Σε περίπτωση, φυσικά, που ο ΟΦΗ δεν κατακτήσει το Κύπελλο Ελλάδας απέναντι στον ΠΑΟΚ. Όπως και να έχει, τα πλέι-οφ για το 5-8 στα προγνωστικά Σούπερ Λιγκ προμηνύονται εξαιρετικά αμφίρροπα.

Μετά την ολοκλήρωση της κανονικής διάρκειας, το πρόγραμμα έγινε γνωστό. Λεβαδειακός, ο ΟΦΗ, ο ΝΠΣ Βόλου και ο Άρης είναι έτοιμοι να τα δώσουν όλα σε αυτή τη μάχη. Μια μάχη που στα χαρτιά φαντάζει πολύ οριακή, ειδικά με τη διαίρεση των βαθμών. Πάμε να δούμε τι ισχύει για τα πλέι-οφ 5-8.

Σύστημα διεξαγωγής πλέι-οφ 5-8

Υπενθυμίζουμε πως στα πλέι-οφ για το 5-8 συμμετέχουν οι τέσσερις ομάδες που τερμάτισαν από την πέμπτη έως και την όγδοη θέση της βαθμολογίας Σούπερ Λιγκ. Οι βαθμοί που κέρδισαν στην κανονική περίοδο του πρωταθλήματος διαιρούνται διά δύο. Ο Λεβαδειακός, για παράδειγμα, που στη regular season μάζεψε 42 βαθμούς, θα μπει στα πλέι-οφ 5-8 με 21 βαθμούς και ούτω καθ’εξής.

Κάθε ομάδα θα αντιμετωπίσει τους αντιπάλους της από δύο φορές, εντός και εκτός έδρας, δημιουργώντας ένα μίνι πρωτάθλημα έξι αγωνιστικών.

Κριτήρια ισοβαθμίας πλέι-οφ 5-8

Οι διαφορές, ειδικά μετά τη διαίρεση βαθμών, είναι τόσο μικρές που διόλου απίθανο φαντάζει δύο ή και περισσότερες ομάδες να ισοβαθμήσουν στο τέλος των πλέι-οφ 5-8. Γι’ αυτό και είναι σημαντικό να δούμε τι γίνεται σε αυτό το ενδεχόμενο

Τα κριτήρια ισοβαθμίας που ισχύουν είναι τα εξής:

Βαθμοί στα μεταξύ τους παιχνίδια αθροιστικά σε κανονική διάρκεια και πλέι-οφ 5-8 Διαφορά τερμάτων στα μεταξύ τους παιχνίδια αθροιστικά σε κανονική διάρκεια και πλέι-οφ 5-8 Υψηλότερη θέση στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος

Πρόγραμμα πλέι-οφ 5-8

1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (04-05/04) Βόλος – ΟΦΗ Λεβαδειακός – Άρης

2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (18-19/04) Άρης – Βόλος ΟΦΗ – Λεβαδειακός

3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (02-03/05) Λεβαδειακός – Βόλος ΟΦΗ – Άρης

4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (09-10/05) Βόλος – Λεβαδειακός Άρης – ΟΦΗ

5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (12-13/05) Βόλος – Άρης Λεβαδειακός – ΟΦΗ