Stoiximan Super League: Οι αποδόσεις της 8ης αγωνιστικής

Έπειτα από επτά αγωνιστικές και τη διακοπή για τις υποχρεώσεις των Εθνικών ομάδων, το πρωτάθλημα της Stoiximan Super League φτάνει στην 8η «στροφή» του. Το παιχνίδι που δεσπόζει στο πρόγραμμα δεν είναι άλλο από το Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης».

Το ντέρμπι των «αιωνίων» αντιπάλων θα διεξαχθεί την Κυριακή 22/10 στις 19:30 στο φαληρικό στάδιο και προφανώς όλα τα βλέμματα στρέφονται στη «μάχη» που θα δείξει εάν οι «πράσινοι» θα φτάσουν τους «ερυθρόλευκους» στην κορυφή της βαθμολογίας ή αν η ομάδα του Ντιέγκο Μαρτίνεθ θα ανεβάσει τη διαφορά της στο +6 από το σύνολο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

Οι αναμετρήσεις για την 8η αγωνιστική ξεκινούν από την Παρασκευή με τον αγώνα Λαμία – ΠΑΣ Γιάννινα και ολοκληρώνονται την Κυριακή με την αναμέτρηση του Αστέρα με την ΑΕΚ στην Τρίπολη. Μέσα από την ιστοσελίδα μας θα διαβάζετε εμπεριστατωμένες αναλύσεις και τα καλύτερα προγνωστικά Ελλάδας.

Φαβορί ο Ολυμπιακός απέναντι στο «τριφύλλι»

Μετά από επτά αγωνιστικές ο Ολυμπιακός έχει καταφέρει να ξεκινήσει με το πρόσημο που θα ήθελε τη σεζόν, όντας μόνος πρώτος και αήττητος. Το σύνολο του Ντιέγκο Μαρτίνεθ με «όπλο» την επίθεση (πρώτη με 22 γκολ στο πρωτάθλημα) μετράει 6 νίκες και 1 ισοπαλία και το επερχόμενο ντέρμπι απέναντι στον Παναθηναϊκό αποτελεί ακόμα ένα crash test για τον Ισπανό προπονητή. Η τελευταία αναμέτρηση, ωστόσο, πριν από τη διακοπή, δεν είχε φέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα για τους Πειραιώτες, καθώς στο Europa League ολοκλήρωσαν την αναμέτρηση με την Μπάτσκα Τόπολα στη Σερβία παίρνοντας μόλις έναν βαθμό.

Αν και προηγήθηκε με 2-0, ο Ολυμπιακός ισοφαρίστηκε στο τέλος (2-2) και προφανώς πλέον ο στόχος δεν είναι άλλος από τη νίκη κόντρα στον «αιώνιο» αντίπαλο, Παναθηναϊκό, τόσο για βαθμολογικούς λόγους όσο και ψυχολογίας ενόψει της δύσκολης συνέχειας που έρχεται σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Από την άλλη πλευρά, ο Παναθηναϊκός θα πάει στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» με… σπασμένα τα φρένα. Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση, καθώς προέρχεται από την άνετη νίκη με 5-0 επί του Ατρομήτου στη Λεωφόρο, ενώ όσον αφορά την Ευρώπη, απολαμβάνει τη μοναξιά της κορυφής στον έκτο όμιλο του Europa League μετά το 0-0 στο Ισραήλ κόντρα στη Μακάμπι Χάιφα.

Αν και ο Σέρβος τεχνικός είχε να αντιμετωπίσει τον τραυματισμό του Μάγκνουσον (ρήξη χιαστού), βρέθηκε στην ευχάριστη θέση να μην έχει αμυντικά προβλήματα, καθώς ο Παναθηναϊκός δεν έχει δεχτεί γκολ σε κανένα από τα δύο τελευταία παιχνίδια του σε Ελλάδα και Ευρώπη, όντας παράλληλα αήττητος μετά την ήττα (1-2) από την ΑΕΚ στη Λεωφόρο.

Αναφορικά με την αναμέτρηση της Κυριακής, οι αποδόσεις του Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός είναι ήδη διαθέσιμες. Οι στοιχηματικές εταιρίες χρίζουν φαβορί τον Ολυμπιακό. Συγκεκριμένα, στη Stoiximan οι «ερυθρόλευκοι» προσφέρονται σε απόδοση 2.02, ενώ από την άλλη, το «διπλό» του Παναθηναϊκού εντοπίζεται στο 4.05. Τέλος, η απόδοση να μην υπάρξει νικητής στην αναμέτρηση είναι στο 3.25.

Απαιτητική έξοδος για ΑΕΚ, φορτσάρει ο ΠΑΟΚ

Να επιστρέψει στις εκτός έδρας νίκες προσδοκά η ΑΕΚ που αντιμετωπίζει τον Αστέρα στην Τρίπολη (22/10, 20:30). Η Ένωση στο τελευταίο της παιχνίδι μακριά από τη Νέα Φιλαδέλφεια δεν κατάφερε να επικρατήσει, γνωρίζοντας μάλιστα την ήττα με 2-0 από τον ΟΦΗ στη Κρήτη, γεγονός που την έφερε πέντε πόντους πίσω από την κορυφή της βαθμολογίας, ούσα πλέον 4η.

Από την άλλη πλευρά, ο Αστέρας αν και ξεκίνησε θετικά, πλέον μετράει έναν βαθμό στα δύο τελευταία παιχνίδια. Αρχικά, γνώρισε την ήττα με «4άρα» από τον Παναθηναϊκό εντός έδρας (1-4), ενώ έφυγε με το «Χ» κόντρα στον Ατρόμητο (0-0) στο Περιστέρι. Η παράδοση στις αναμετρήσεις μεταξύ των δύο στη Τρίπολη είναι πλήρως ισορροπημένη, αφού σε 15 ματς μετρούν από πέντε νίκες, ενώ πέντε παιχνίδια έχουν λήξει ισόπαλα.

Η Ένωση είναι το απόλυτο φαβορί στην αναμέτρηση, καθώς το «διπλό» δίνεται στη Stoiximan στο 1.70, ενώ ο άσος στο 5.80. Η απόδοση για να έρθει το παιχνίδι ισόπαλο προσφέρεται στο 3.50, ενώ το Over 2.5 διπλασιάζει (2.02), σε αντίθεση με το Under 2.5 που το βρίσκουμε σε απόδοση 1.80.

Ο ΠΑΟΚ θέλει να δημιουργήσει το δικό του σερί στην Τούμπα, από τη στιγμή που μετράει ήδη δύο συνεχόμενες νίκες με Βόλο (3-0) και Άιντραχτ Φρανκφούρτης (2-1). Αντίπαλος του «Δικεφάλου» ο Ατρόμητος, ο οποίος μέχρι στιγμής δεν έχει καταφέρει να κερδίσει στο πρωτάθλημα, ενώ διατηρεί τη δεύτερη χειρότερη επίθεση της Stoiximan Super League με 4 τέρματα σε 7 αγωνιστικές.

Το φαβορί για την αναμέτρηση είναι το σύνολο του Ραζβάν Λουτσέσκου, καθώς ο άσος πληρώνει 1.30, ενώ 9.50 είναι η απόδοση για να φύγει από την Τούμπα με τη νίκη η ομάδα του Περιστερίου. Τέλος, το να μην υπάρχει νικητής στην αναμέτρηση δίνει 4.90. To Under 2.5 προσφέρει κάτι παραπάνω από τον διπλασιασμό (2.05), ενώ το Over 2.5 στο 1.78.

Δύσκολη αποστολή για Άρη, ψάχνει την πρώτη νίκη ο Παναιτωλικός

Η αναμέτρηση που ανοίγει την αυλαία της 8ης αγωνιστικής είναι το Λαμία – ΠΑΣ Γιάννινα το βράδυ (20:30) της Παρασκευής (20/10). Η απόδοση για να πετύχουν οι γηπεδούχοι τη δεύτερη συνεχόμενη εντός έδρας νίκη τους είναι 2.40, το «Χ» στο 3.10, ενώ στο 3.20 βρίσκουμε το διπλό της ομάδας των Ιωαννίνων που μετράει μόλις μία νίκη στο πρωτάθλημα.

Ο Παναιτωλικός, μετά την εκτός έδρας ήττα από την ΑΕΚ (3-0) σε εξ αναβολής ματς της 1ης αγωνιστικής, θέλει να κάνει σεφτέ στη φετινή Stoiximan Super League. Η ομάδα του Αγρινίου υποδέχεται τον Βόλο, έχοντας νέο προπονητή τον Γιάννη Πετράκη, με τον άσο να δίνει 2.20 και το διπλό του συλλόγου της Μαγνησίας 3.50. Το «Χ» βρίσκεται στο 3.40.

Δύσκολη αποστολή έχει ο Άρης. Οι «κίτρινοι» της Θεσσαλονίκης αντιμετωπίζουν εκτός έδρας τον Πανσερραϊκό, ο οποίος είναι αήττητος στην έδρα του. Ο «θεός του πολέμου» προέρχεται από την γκέλα κόντρα στην Κηφισιά στο «Κλεάνθης Βικελίδης», γεγονός που τον άφησε στην 8η θέση της βαθμολογίας. Ο άσος δίνει 3.45, το «Χ» 3.30, ενώ στο 2.20 βρίσκουμε τη νίκη του συνόλου του Άκη Μάντζιου.

Με τη νίκη ψυχολογίας επί της ΑΕΚ ο ΟΦΗ ψάχνει το διπλό στην έδρα της Κηφισιάς, στο πρώτο χρονικά παιχνίδι της Κυριακής (16:00). Το διπλό πληρώνει 2.22, ενώ η νίκη των γηπεδούχων, που προέρχονται από το «Χ» στη Θεσσαλονίκη απέναντι στον Άρη, δίνει 3.40. Τέλος, η ισοπαλία βρίσκεται στη Stoiximan σε απόδοση 3.25.

Stoiximan Super League 2023-24 αποδόσεις 8ης αγωνιστικής

Ημ. Αγώνας 1 Χ 2 20/10 Λαμία – ΠΑΣ Γιάννινα 2.40 3.10 3.20 21/10 Παναιτωλικός – Βόλος 2.20 3.25 3.50 21/10 Πανσερραϊκός – Άρης 3.45 3.30 2.20 22/10 Κηφισιά – ΟΦΗ 3.40 3.25 2.22 22/10 ΠΑΟΚ – Ατρόμητος 1.35 4.90 9.50 22/10 Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 2.02 3.25 4.05 22/10 Αστέρας Τρίπολης – ΑΕΚ 5.80 3.50 1.70

Δείτε αναλυτικά όλες τις αποδόσεις ΕΔΩ

