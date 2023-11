Stoiximan Super League: Οι αποδόσεις για το Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ

Το ντέρμπι Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ δεσπόζει στο πρόγραμμα για τη 10η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί το βράδυ της Κυριακής (05/11, 19:30) στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης». Εκκρεμεί η απόφαση της έφεσης που άσκησε ο Ολυμπιακός για τα τεκταινόμενα στο ματς της προηγούμενης εβδομάδας απέναντι στον Παναθηναϊκό, από την έκβαση της οποίας θα εξαρτηθεί η παρουσία ή όχι του κόσμου των «ερυθρόλευκων» στο γήπεδο.

Ο Ολυμπιακός, με εξαιρετική εμφάνιση και ποδόσφαιρο υψηλού επιπέδου, πέρασε από το Ηράκλειο επικρατώντας 2-0 του ΟΦΗ και βρίσκεται ξανά στο -1 από την κορυφή. Ηγέτης και σκόρερ των δύο τερμάτων ο Ποντένσε, ο οποίος έφτασε τα 5 γκολ στο πρωτάθλημα και προσφέρεται ως τρίτο φαβορί για το βραβείο του πρώτου σκόρερ. Τρομερή εικόνα είχαν οι δύο χαφ των Πειραιωτών (Καμαρά-Έσε) και τους ακολούθησε σε απόδοση ο εξαιρετικός Γιόβετιτς. Οι φιλοξενούμενοι δεν είχαν, μάλιστα, διαθέσιμους τους Ροντινέι-Φορτούνη, αλλά η απουσία τους δεν φάνηκε.

Στον αντίποδα, ο ΠΑΟΚ μετά από μία κακή εμφάνιση γνώρισε την ήττα με 2-0 από την ΑΕΚ, στο ντέρμπι για την 9η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Η εικόνα του «Δικεφάλου του Βορρά» ήταν απογοητευτική, καθώς η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου έμεινε χωρίς τελική προσπάθεια για 65 λεπτά και δεν κατάφερε να απειλήσει την εστία του Στάνκοβιτς. Αυτή ήταν η πρώτη ήττα του ΠΑΟΚ μετά την 3η του Σεπτέμβρη (1-0 από ΟΦΗ), με τους «ασπρόμαυρους» να παραμένουν στην 4η θέση της βαθμολογίας και στο -4 από τον προσεχή αντίπαλό τους.

Να σημειωθεί ότι την κίτρινη κάρτα από τον Φέλιξ Μπριχ αντίκρισαν στη Νέα Φιλαδέλφεια οι Τάισον και Αντρίγια Ζίβκοβιτς. Έτσι, αμφότεροι θα χρειαστεί να απουσιάσουν σε ένα από τα τέσσερα προσεχή παιχνίδια πρωταθλήματος του ΠΑΟΚ, με Ολυμπιακό (εκτός), Παναιτωλικό (εντός), Πανσερραϊκό (εκτός) και Λαμία (εντός).

Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ Αποδόσεις

Οι στοιχηματικές εταιρίες έχουν βγάλει τις αποδόσεις για τον πρωταθλητή της Stoiximan Super League, αλλά και για το ντέρμπι Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ, με τους «ερυθρόλευκους» να είναι το μεγάλο φαβορί της αναμέτρησης.

Νίκη Ολυμπιακού Ισοπαλία Νίκη ΠΑΟΚ 1.65 3.75 5.70

Σύμφωνα με τη Stoiximan, η νίκη της ομάδας του Ντιέγκο Μαρτίνεθ προσφέρεται για τα προγνωστικά στοιχήματος σε απόδοση 1.65. Το διπλό του ΠΑΟΚ δίνεται σε απόδοση 5.70, ενώ η πιθανότητα να λήξει το παιχνίδι ισόπαλο πληρώνει 3.75.

Διαθέσιμες είναι και οι αποδόσεις που αφορούν το Over και το Under. Πιο συγκεκριμένα, το Over 2,5 πληρώνει 2.00, ενώ το Under 2,5 1.82. Η πιθανότητα να σκοράρουν και οι δύο ομάδες βρίσκεται για τα live scores στο 1.95, ενώ το No Goal κινείται σε τιμή 1.78.

Δείτε αναλυτικά τις αποδόσεις της αναμέτρησης ΕΔΩ

Συντριπτικά υπέρ του Ολυμπιακού η παράδοση

Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ θα δώσουν την πρώτη φετινή μεταξύ τους μονομαχία στη σεζόν. Συνολικά, σε επίπεδο πρώτης εθνικής κατηγορίας, οι δύο ομάδες έχουν αναμετρηθεί 69 φορές με γηπεδούχους τους Πειραιώτες και οι «ερυθρόλευκοι» έχουν φύγει με το κεφάλι ψηλά στις 48 εξ αυτών!

Ενδεικτικό πως από το 1989 έως και το 2003, ο ΠΑΟΚ δεν είχε καταφέρει να αποσπάσει ούτε έναν βαθμό στα εκτός έδρας παιχνίδια του απέναντι στον Ολυμπιακό για το πρωτάθλημα, μετρώντας 14 συνεχόμενες ήττες. Ο «Δικέφαλος του Βορρά» έχει φύγει με τρίποντο 12 φορές, με πιο πρόσφατη επικράτηση αυτή του περσινού Οκτώβρη (1-2).

Στο πιο πρόσφατο παιχνίδι των δύο ομάδων, που διεξήχθη στα μέσα του περασμένου Μαΐου για τα πλέι-οφ της Stoiximan Super League, ο Ολυμπιακός πήρε διπλό στην Τούμπα (0-1) με σκόρερ τον Σαμασέκου. Οι Πειραιώτες κέρδισαν και στο ματς του πρώτου γύρου της συγκεκριμένης διαδικασίας (3-1), ενώ έχουν «χτίσει» καλό σερί κόντρα στους «ασπρόμαυρους», με μόλις μία ήττα στα 8 πιο πρόσφατα μεταξύ τους σε επίπεδο Stoiximan Super League.

Αυτή, ήρθε στην κανονική περίοδο του περσινού πρωταθλήματος, όταν ο ΠΑΟΚ έφυγε με το διπλό από το λιμάνι χάρη σε γκολ του Καλέντ Νάρεϊ, δέκα λεπτά μετά την έναρξη του δεύτερου μέρους. Η πιο σημαντική νίκη της ομάδας της Θεσσαλονίκης στο πρόσφατο παρελθόν ήρθε πριν από μία διετία, τον Μάιο του 2021. Στο άδειο τότε ΟΑΚΑ, ο ΠΑΟΚ νίκησε 2-1 στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος και κατέκτησε το 8ο τρόπαιο στην ιστορία του.